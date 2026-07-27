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Артур Томилко
Сервисы

В Max добавили «Истории» — их публикация доступна в последней версии приложения для Android

Авторы могут выкладывать фотографии и видео, а также настраивать, кому и в течение какого времени будет видна публикация.

Источник: «Хабр» 
Источник: «Хабр» 
  • Тестировать истории в Max начали в середине июля 2026 года. Теперь публиковать их могут все пользователи последней версии приложения для Android, рассказали в сервисе.
  • Выкладывать «Истории» можно в формате фото и видео. Авторы могут обрезать их и добавлять текст, а также настраивать, кому и в течение какого времени будет видна публикация.
  • Зрители могут отвечать на истории и ставить реакции. Авторам доступна статистика просмотров и реакций.
  • Появится ли возможность публиковать «Истории» у пользователей iOS, в Max не уточнили. В начале июня 2026 года мессенджер пропал из App Store. В Apple объясняли решение «соблюдением санкций».
  • В июле Max удалили и из Google Play. Но на Android его по-прежнему можно скачать через RuStore.

#новости #max

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