В Max добавили «Истории» — их публикация доступна в последней версии приложения для Android

Авторы могут выкладывать фотографии и видео, а также настраивать, кому и в течение какого времени будет видна публикация.Источник: «Хабр» Тестировать истории в Max начали в середине июля 2026 года. Теперь публиковать их могут все пользователи последней версии приложения для Android, рассказали в сервисе.Выкладывать «Истории» можно в формате фото и видео. Авторы могут обрезать их и добавлять текст, а также настраивать, кому и в течение какого времени будет видна публикация.Зрители могут отвечать на истории и ставить реакции. Авторам доступна статистика просмотров и реакций.Появится ли возможность публиковать «Истории» у пользователей iOS, в Max не уточнили. В начале июня 2026 года мессенджер пропал из App Store. В Apple объясняли решение «соблюдением санкций».В июле Max удалили и из Google Play. Но на Android его по-прежнему можно скачать через RuStore.#новости #max