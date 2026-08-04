Владельцы популярной в 2000-х соцсети Myspace заявили о её возможном перезапуске

Дату и другие детали они не раскрыли.Источник: stock.adobeОб этом братья Крис и Тим Вандерхук рассказали в документальном фильме Myspace, пишет The New York Post. Они купили соцсеть в 2011 году за $35 млн.По их словам, они по-прежнему остаются владельцами платформы, а также планируют «вернуть её к жизни». Конкретную дату запуска, список новых функций и другие детали не раскрыли.Братья Вандерхук говорят, что хотят создать соцсеть, отличающуюся от нынешних платформ, которые «слишком сосредоточены на алгоритмах и бесконечном скроллинге».MySpace запустилась в 2003 году и стала одной из первых популярных соцсетей. Пользователи могли обмениваться фото, музыкой и другими файлами. В 2008 году на MySpace было около 115 млн пользователей, но с 2009-го аудитория начала падать из-за конкуренции с Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).Маша ЦепелеваСервисы16.06.2022График: самые популярные сайты в мире с 1993 по 2022 год В рейтинге была и «ВКонтакте», но закрепился только «Яндекс».#новости #myspace