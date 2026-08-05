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Евгения Евсеева
Сервисы

«Подключение не защищено»: сертификаты Минцифры — что это такое, зачем и как их устанавливать и почему они нужны для работы сайтов банков

Объяснения и инструкция.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 

Что за сертификаты

  • SSL/TLS-сертификат — протокол безопасности, с помощью которого между браузером и сервером устанавливается зашифрованное соединение. Он подтверждает подлинность сайтов — по сути, это их «цифровой паспорт».
  • Такой сертификат содержит сведения о владельце сайтов. Выдаёт его авторитетный удостоверяющий центр. Если сертификат есть и с ним всё в порядке, сайт помечается как безопасный. Понять это легко: в адресной строке отобразится специальный значок — закрытый замок.

Почему перестали открываться сайты «Сбера» и других банков в иностранных браузерах

  • В начале 2022 года удостоверяющие центры стали отказывать российским компаниям в выдаче и продлении TLS-сертификатов. После этого Минцифры создало Национальный удостоверяющий центр и начало бесплатно выдавать российские сертификаты.
  • В июне 2026 года отзывать SSL/TLS-сертификаты начал один из крупнейших центров сертификации GlobalSign. После этого банки стали массово переходить на сертификаты, которые выпускает Минцифры.
  • Среди тех, кто перешёл на них, — «Сбер», ВТБ, «Россельхозбанк», «Уралсиб», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», банк «Санкт-Петербург» и другие.
  • По умолчанию иностранные браузеры (Chrome, Edge, Opera и другие) не доверяют сертификатам от Минцифры и не поддерживают их. Они не могут проверить сайт, поэтому показывают предупреждение о его небезопасности.

Как установить сертификаты от Минцифры и какие есть ещё варианты

  • Скачать их с официального сайта Гоусуслуг и затем установить.
  • На iOS: скачать, нажать «Разрешить». Затем перейти в настройки и выбрать «Профиль загружен». Если кнопка не отображается, перейти в «Основные» → «VPN и управление устройством». Там нажать на профиль и установить его.
  • На Android: скачать файл, распаковать его, затем в настройках найти пункт «Установить сертификат». Открыть его надо из загрузок. Так надо сделать дважды — для корневого и выпускающего сертификатов.
  • На Windows: скачать, распаковать, открыть сертификат и нажать на кнопку установки. Затем выбрать «Поместить все файлы в следующее хранилище» → «Доверенные корневые центры сертификации». Для выпускающих выбрать «Промежуточные центры сертификации».
  • На macOS: скачать, открыть «Связку ключей», выбрать связку «Вход» и перетащить туда файлы. Затем дважды нажать на название сертификата, открыть раздел «Доверие» и выбрать «Доверять всегда».

Установить сертификаты в Firefox

  • Нужно скачать файлы с сайта Минцифры, но не устанавливать их. После этого открыть браузер, перейти в настройки в раздел «Приватность и защита», пролистать до пункта «Управление сертификатами». Затем — открыть вкладку «Центры сертификации», нажать «Импортировать» и выбрать сертификаты из архива.

Установить «Яндекс Браузер»

  • Ведомство предлагает использовать «Яндекс Браузер» — в нём уже установлены сертификаты от Минцифры, поэтому он открывает сайты банков без проблем. Это самый простой вариант, говорят в ведомстве.

Какие есть риски

  • Минцифры утверждает, что установка «абсолютна безопасна» — сертификаты соответствуют своим иностранным аналогам.
  • Но риски есть. Расширяется круг доверенных центров — обычно лучше, если их меньше. Каждый новый центр — теоретическая точка, которую могут скомпрометировать.
  • По данным источников Forbes, выдающие отечественные сертификаты удостоверяющие центры с большой вероятностью передают ключи шифрования государству. Также существует возможность перехвата трафика.

#редакция

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