Google начнёт отключать Google Assistant на смартфонах 4 сентября 2026 года — его заменит Gemini

Процесс займёт «несколько недель».Источник: androidpolice.comGoogle разослала пользователям письма с предупреждением, что помощник Google Assistant исчезнет с мобильных устройств, заметило 9To5Google. Доступ начнут отключать 4 сентября 2026 года, процесс может занять «несколько недель».Как только функцию отключат, пользователи не смогут использовать Google Assistant или переключиться обратно на него на смартфоне, планшете или сопряжённых устройствах.В автомобилях со встроенными Google-сервисами помощник продолжит работать. Объявление также пока не касается других форм-факторов, но компания упомянула, что Gemini появится на устройствах Google TV, колонках Google Home и «умных» дисплеях, отмечает издание.Google объявила об отказе от Google Assistant в пользу Gemini в марте 2025 года. Компания планировала полностью отключить старого помощника на «большинстве мобильных устройств» до конца того же года, но затем перенесла срок на 2026-й, отмечает Android Police.#новости #google