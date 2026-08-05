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Таня Боброва
Сервисы

Google начнёт отключать Google Assistant на смартфонах 4 сентября 2026 года — его заменит Gemini

Процесс займёт «несколько недель».

Источник: androidpolice.com
Источник: androidpolice.com
  • Google разослала пользователям письма с предупреждением, что помощник Google Assistant исчезнет с мобильных устройств, заметило 9To5Google. Доступ начнут отключать 4 сентября 2026 года, процесс может занять «несколько недель».
  • Как только функцию отключат, пользователи не смогут использовать Google Assistant или переключиться обратно на него на смартфоне, планшете или сопряжённых устройствах.
  • В автомобилях со встроенными Google-сервисами помощник продолжит работать. Объявление также пока не касается других форм-факторов, но компания упомянула, что Gemini появится на устройствах Google TV, колонках Google Home и «умных» дисплеях, отмечает издание.
  • Google объявила об отказе от Google Assistant в пользу Gemini в марте 2025 года. Компания планировала полностью отключить старого помощника на «большинстве мобильных устройств» до конца того же года, но затем перенесла срок на 2026-й, отмечает Android Police.

#новости #google

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