Apple начала тестировать сервис Apple Business Essentials для управления устройствами сотрудников в компаниях Статьи редакции
В него входит круглосуточная поддержка, быстрый ремонт и расширенное хранилище в облаке.
- Сервис находится на стадии бета-тестирования, его полный запуск планируется весной 2022 года. Он предлагает управление устройствами, круглосуточную поддержку Apple и iCloud, пишет CNBC.
- Сервис Apple Business Essentials поможет компаниям настроить устройства, подключить сотрудников и загрузить нужные рабочие приложения.
- Всего есть три вида подписки. За $2,99 в месяц можно подключить одно устройство. При подписке по $6,99 или $12,99 в месяц компании платят за каждого пользователя, у которого может быть несколько устройств.
- Сервис предлагает круглосуточную службу поддержки и ремонт в течение 4 часов. Технический специалист приедет к пользователю или можно оставить устройство официальному поставщику Apple.
- Компания будет конкурировать с Google и Microsoft, которые предлагают сервисы для образования и бизнеса, отмечает CNBC.
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