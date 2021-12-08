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TJ

Apple подписала тайное соглашение с Китаем на $275 млрд взамен на послабления регуляторов — The Information Статьи редакции

Компания пока никак не прокомментировала расследование издания.

Соглашение с китайскими властями предложил подписать лично генеральный директор Apple Тим Кук во время своих визитов в Пекин. Он курировал процесс совместно с китайским офисом компании. Об этом пишет агентство The Information.

В 2016 году Apple столкнулась со всплеском активности регуляторов в Китае. Тогда Кук предложил китайскому правительству получить некоторую свободу на работу компании и подписать соглашение на пять лет с целью инвестировать в экономику страны $275 млрд.

Согласно условиям сделки, американская компания должна была помогать китайским коллегам разрабатывать передовые технологии, обучать специалистов и сотрудничать с китайскими учебными заведениями в области новых технологий. Компания также была обязана использовать в своей продукции больше компонентов, которые произвели в Китае.

Чтобы показать свои серьёзные намерения Apple инвестировала миллиард долларов в китайский сервис такси Didi. Компания также заявила, что начнёт инвестировать в центры исследований и разработок, проекты в области возобновляемых источников энергии и торговые точки. Уточняется, что условия сделки допускают возможность продлить её ещё на один год — до мая 2022 года, но только в случае отсутствия возражений обеих сторон.

Согласно соглашению, взамен этого Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае. Издание также отмечает, что компания боялась угроз от правительства, которые бы повлияли на работу устройств и сервисов компании — Apple Pay, iCloud и App Store.

#новость #apple

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18 комментариев
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Михаил

Тайное, что бы прям никто не узнал?

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ИгорьOK
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Яся Зайцев

го сюд тохда

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Ivan Geletey

У Кука небось еще и партбилет есть?

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7
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Arthur Niazyan

И паспорт на имя Кук Дзи Тим Пинь

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3
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zxc cxz

Музыка для прочтения этой статьи:
https://www.youtube.com/watch?v=OjNpRbNdR7E

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3
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Мутный корабль

Забавно, что когда Трамп кричал про перенос производства в штаты, Кук лично встречался с ним и показывал неиспользуемое помещение, говоря, что вот тут мы сделаем производство. Теперь он вместо инвестиций в свою страну и своих учащихся будет инвестировать в китайских. А мог бы и правда начать производство налаживать.

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Мутный корабль

там как в европпе никто работать не хочет руками, если роботов не введут в промышленности там жопа

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Arthur Niazyan

Теперь можно ссылаться на экологические причины. И продолжать заниматься только дизайном и софтом.

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Artur Kuramshin

Ничто не мешает развивать производство в США и КНР параллельно. В штатах например текстиль хорошо развит, так что там можно брендированные кепки клепать

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Aleksey Goncharov

Тряпочки для протирки монитора

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Arseniy Kirsanov

Это скорее про рынок, а не про пр-во. Есть ради чего потратиться.

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Serge Tikhonenko

Китайцы молодцы, года через три им Эпл станет не нужен.

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Sergey Nester

А могло быть по другому? Это как обвинять их в том что они продают айфоны ради выгоды.
Китай своих гигантов прессует, а тут американский продукт, да ещё в таких масштабах

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unknown

лоббирование по-китайски?

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Павел

А, вот чего ркн добивается)

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Arseniy Kirsanov

Как только рынок хотя бы в первом приближении будет сравним с китайским, тогда может РКН кого-то и заинтересует. Не говоря уже о том, что у нас в силу профдеформация правящих любые иностранные инвестиции (реально иностранные, а не пропущенные через Кипр ранее вывезенные) считаются враждебными.

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Комментарий удален

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Станислав Назаров

Ждем специальную версию Эплвоч для уйгуров. С неотключаемым трекером и прослушкой.

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