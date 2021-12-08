Компания пока никак не прокомментировала расследование издания.

Соглашение с китайскими властями предложил подписать лично генеральный директор Apple Тим Кук во время своих визитов в Пекин. Он курировал процесс совместно с китайским офисом компании. Об этом пишет агентство The Information.

В 2016 году Apple столкнулась со всплеском активности регуляторов в Китае. Тогда Кук предложил китайскому правительству получить некоторую свободу на работу компании и подписать соглашение на пять лет с целью инвестировать в экономику страны $275 млрд.

Согласно условиям сделки, американская компания должна была помогать китайским коллегам разрабатывать передовые технологии, обучать специалистов и сотрудничать с китайскими учебными заведениями в области новых технологий. Компания также была обязана использовать в своей продукции больше компонентов, которые произвели в Китае.

Чтобы показать свои серьёзные намерения Apple инвестировала миллиард долларов в китайский сервис такси Didi. Компания также заявила, что начнёт инвестировать в центры исследований и разработок, проекты в области возобновляемых источников энергии и торговые точки. Уточняется, что условия сделки допускают возможность продлить её ещё на один год — до мая 2022 года, но только в случае отсутствия возражений обеих сторон.

Согласно соглашению, взамен этого Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае. Издание также отмечает, что компания боялась угроз от правительства, которые бы повлияли на работу устройств и сервисов компании — Apple Pay, iCloud и App Store.