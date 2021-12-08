Apple подписала тайное соглашение с Китаем на $275 млрд взамен на послабления регуляторов — The Information Статьи редакции
Компания пока никак не прокомментировала расследование издания.
Соглашение с китайскими властями предложил подписать лично генеральный директор Apple Тим Кук во время своих визитов в Пекин. Он курировал процесс совместно с китайским офисом компании. Об этом пишет агентство The Information.
В 2016 году Apple столкнулась со всплеском активности регуляторов в Китае. Тогда Кук предложил китайскому правительству получить некоторую свободу на работу компании и подписать соглашение на пять лет с целью инвестировать в экономику страны $275 млрд.
Согласно условиям сделки, американская компания должна была помогать китайским коллегам разрабатывать передовые технологии, обучать специалистов и сотрудничать с китайскими учебными заведениями в области новых технологий. Компания также была обязана использовать в своей продукции больше компонентов, которые произвели в Китае.
Чтобы показать свои серьёзные намерения Apple инвестировала миллиард долларов в китайский сервис такси Didi. Компания также заявила, что начнёт инвестировать в центры исследований и разработок, проекты в области возобновляемых источников энергии и торговые точки. Уточняется, что условия сделки допускают возможность продлить её ещё на один год — до мая 2022 года, но только в случае отсутствия возражений обеих сторон.
Согласно соглашению, взамен этого Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае. Издание также отмечает, что компания боялась угроз от правительства, которые бы повлияли на работу устройств и сервисов компании — Apple Pay, iCloud и App Store.
Тайное, что бы прям никто не узнал?
го сюд тохда
У Кука небось еще и партбилет есть?
И паспорт на имя Кук Дзи Тим Пинь
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Забавно, что когда Трамп кричал про перенос производства в штаты, Кук лично встречался с ним и показывал неиспользуемое помещение, говоря, что вот тут мы сделаем производство. Теперь он вместо инвестиций в свою страну и своих учащихся будет инвестировать в китайских. А мог бы и правда начать производство налаживать.
Теперь можно ссылаться на экологические причины. И продолжать заниматься только дизайном и софтом.
Ничто не мешает развивать производство в США и КНР параллельно. В штатах например текстиль хорошо развит, так что там можно брендированные кепки клепать
Тряпочки для протирки монитора
Это скорее про рынок, а не про пр-во. Есть ради чего потратиться.
Китайцы молодцы, года через три им Эпл станет не нужен.
А могло быть по другому? Это как обвинять их в том что они продают айфоны ради выгоды.
Китай своих гигантов прессует, а тут американский продукт, да ещё в таких масштабах
лоббирование по-китайски?
А, вот чего ркн добивается)
Как только рынок хотя бы в первом приближении будет сравним с китайским, тогда может РКН кого-то и заинтересует. Не говоря уже о том, что у нас в силу профдеформация правящих любые иностранные инвестиции (реально иностранные, а не пропущенные через Кипр ранее вывезенные) считаются враждебными.
Комментарий удален
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