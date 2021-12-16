«Яндекс» разрешил «Алисе» звонить по номерам из контактов Статьи редакции
Вероятность ошибок зависит от того, как часто встречаются одинаковые имена и фамилии и как составлен запрос.
- С 16 декабря функция будет доступна для всех пользователей приложения «Яндекса» и «Яндекс.Карты» на Android и iOS, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.
- Система анализирует различные варианты имён в списке контактов и выдаёт наиболее близкие к запросу. Вероятность ошибки зависит от того, насколько часто встречаются одинаковые имена и фамилии в списке контактов и какой запрос составил пользователь. Сервис сможет найти правильный контакт с вероятностью примерно в 90%, отметили в «Яндексе».
- По собственным данным, «Яндекс.Картой» ежемесячно пользуются 27 млн человек, в месяц на платформу заходят 85 млн пользователей. Сервис звонков не будет работать через аудиоколонки, также компания не будет запускать звонки в «Навигаторе» и на других платформах — например, на Harmony OS.
- Компания не назвала, когда начала разрабатывать новую функцию. В «Яндексе» считают, что звонки с «Алисой» будут полезны для водителей, когда заняты руки и нет возможности позвонить. Также сервис можно использовать во время прогулок, выполнения бытовых дел или морозов.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что звонки по контактам с «Алисой» — функционал аналогичный ассистенту Siri на устройствах Apple. В то же время, по их данным, сервис может создать неудобства — случайно активизироваться и позвонить в неподходящий момент, что «чревато утечкой конфиденциальной и личной информации».
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