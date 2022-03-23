Роскомнадзор заблокировал сайт новостного сервиса Google в России Статьи редакции
Из-за распространения «недостоверной информации о спецоперации России в Украине».
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на основании требования Генпрокуратуры, пишет Forbes со ссылкой на сообщение регулятора.
«Американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — указано в сообщении ведомства.
По данным Globalcheck, сайт news.google.com уже не доступен.
- 1 марта Роскомнадзор требовал от YouTube прекратить распространять «недостоверную» рекламу c информацией об «операции». После этого Google Ads стал недоступен в России.
- 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян на платформе. Тогда же источник «РИА Новости» заявил, что платформу могут заблокировать в любой день до 27 марта.
Акселераторы, предпринимательские программы и фонды.
На фоне заявления Путина о переходе на расчёты за газ в рублях для иностранцев.
Юристы проекта получили уже 300 обращений.
Рассказываем, как команда Pragmatica в условиях быстрой изменчивости создала заметный и легко масштабируемый сайт для стартапа с космическими амбициями.
СМИ писали об уходе Полубояринова с должности в начале марта, но авиакомпания опровергала информацию.
Господи, каждый пуш я такой, ну-ка, что же там заблокировали на этот раз, всё надеюсь на заблокированный выход из бункера.
Главное, чтобы правительство не начало претворять в жизнь новости с Панорамы.
Мне кажется, что с 20 чисел Панорама уже не поспевает)
Твари. Как же вы задолбали.
Получается, новости должны быть только такие?
И все на иномарках :)
Комсомолка с 90-х и по сей день хорошо подходит для растопки, а не для чтения.
На Гугл хоть какие-то новости были. На Яндексе одна пропаганда осталось.
Новостей нигде никаких нет, везде одна пропаганда
имхо, но сейчас актуально узнавать новости из английских источников TheGuardianNews, CNN и т.д. там хотя бы другая точка зрения
ПРИЗРАК КИЕВА УЖЕ ВСЕХ УНИЧТОЖИЛ, УКРАИНСКАЯ АРМИЯ СТОИТ ПОД МОСКВОЙ, БЕГОМ УЧИТЬ УКРАИНСКИЙ.
Ваши ставки, господа, кто победит, в конечной схватке, между телевизором и холодильником?))
Тебе жрать не чего ?
Прочитайте пожалуйста, внимательно, ещё раз, мой комментарий 🤦🏻♀️ Вопрос не про сейчас.
Самое здравое еще кажется в библии было где то написано, насчет врага с рогами, думаю речь шла о телевизоре с антенами. Телевизоры это атавизмы просветите свой народ и бабушек и дедушек какое это зло.
Дальше YouTube?
К сожалению 😒
Думаю это вопрос нескольких дней, к сожалению.
Только VPN спасет, свой личный
Видимо это было последним предупреждением :)
И что теперь, только телевизор остается...
Только ГосКаналы, с «правильной» информацией. А то вдруг не то услышите по телевизору что-то, и начнется волноваться
до встречи на поле чудес )
скажи, что прежде гугл-ньюз читал каждый будний день )
Заблокировать?)
Так это и нужно
Ждем позитивных новостей:
Роскомнадзор заблокировал «Роскомнадзор» из-за несвоевременной блокировки VPN сервисов, которые позволяют пользователям посещать заблокированные ресурсы)))
Маразм крепчал
Все для ваты
Комментарий удален модератором
Это уже реально пи***ц. Блокируют все подряд.
Да уже не важно, понятное дело, что единственный выход - уезжать. Товарищи, давайте собираться для совместного обсуждения релокации, так как ехать надо не на эмоциях и "гори оно все", а с конкретным расчетом. Я готовлюсь к Черногории, многое уже узнал, но и вопросы еще есть. Кто собирается в том же направлении - пишите, будем обсуждать предметно. Сам тоже помогу, чем смогу.
Плюс, если распределим усилия, будет точнее и быстрее. Конкретно, нужно разобрать с рынком недвижимости, понять, когда лучше выходить из неё в РФ (сейчас я висел на сделках, но по главному объекту люди сорвались, а потом вообще тишина), понять больше о рынке недвижимости там, решить вопрос с банковским счетом, открытием фирмы (аналог ИП), переносом средств и так далее. Вопросов много, которые нужно решить. И да, как говорят ниже, я согласен, что года полтора-два ещё есть.
Ну, сразу не уехали, значит теперь спешить не стоит, скорей всего сейчас будет небольшой передых для восполнения сил и запасов, так что годик-полтора, думаю у вас есть.
Все так, не решился уезжать на эмоциях. Силы есть, но все нужно подсобрать, вывести и так далее. Поэтому хочу сделать что-то вроде группы в той же Телеге, чтобы координироваться с другими. Особенно, если едут в этом же направлении. Ибо реально много вопросов, который ещё предстоит решить. Плюс, я не знаю того рынка недвижимости, боюсь попасть. Значит, нужна аренда на первое время. Ну и так далее, рутина, но важная.
В данном случае можно придумать себя например "Программу-2024" как я ее условно обозначаю. А люди на этот пост начнут проявлять себя примерно за полгода до этого момента, так что смотрите за кандидатами, и если они вас не особо будут устраивать - у вас еще будет несколько месяцев (наверно), чтобы реализовать задуманнное.
У меня уже не стоит вопрос, нужно ли уезжать. Сейчас я стараюсь распределить все так, чтобы сделать этот с минимальными потерями и не слишком поздно. Когда закапываешься в это, появляется много вопросов, которые тянут за собой ещё больше вопросов.) Ибо я еду не просто с условным «чемоданом», а с кучей людей из семьи, вещей, настроенных рабочих связей (к счастью, все онлайн, без геопривязки) и прочего.
Когда же будет новость, что РКН разблокировал что-то например?
Не стоить этого ждать пока дед у руля
С Телегой ведь прокатило
Так, теперь буду знать, где новости смотреть, а то на яндексе последнее время ангажированные совсем(
В последнее время?
Ну года с 2014)
Но в приложении та же подборка новостей без впн прекрасно открывается
А вы помните запах газет?
Некоторые даже помнят их жесткость. Когда разные издания нужно было по-разному сминать )
Выжили только приспособленцы, которые первой страницей не подтирались!
Первая - это с портретами?
Ага, и с орденами, и названием партии или органа правительства, который ее курировал. Все центральные газеты были орденоносными, а многие и не раз.
Но тут хочу конечно сказать, что многие ордена реально были добыты кровью корреспондентов во время ВОВ. Газеты были же примерно как Орденоносный орденов Ленина, Победы и Кутузова.... фронты, полки и прочие воинские подразделения.
В общем-то идеологический фронт - он тоже фронт, тем более мы понимаем это прямо сейчас в 21 веке.
Так что мне теперь стыдно((((
Газеты, знаете ли, в прежние времена использовались "по назначению" за неимением более удобного формата. И запах их пережил, он и сейчас с нами.
О, нас всех дизнули по привычке "в качестве аванса". 100 000 рублей, видимо, закончились)))
Лишь бы не гугл докс со скриптом, вот это будет прикол
Когда блочить дзен будут?
Как только Яндекс его продаст? Уже упаковывают
Все работает!
Напишите в личку, когда будет ограниченный список, что можно искать в строке поиска, будьте людьми, уберегите уточку.
В телефоне работает.
Теперь мне стало ясно, почему люди на скалах писали и рисовали. Видимо пришла наша очередь.
Тянут и тянут кота
Сделали бы 1 белый список и фсе
В начале был Туркменбаши...
Лол, рекомендации у Гугла неплохие, да.
Заботиться о нас государство. Согласно скрепной и историчной поговорке - меньше знаешь, крепче спишь!
Хорошо что они про реддит и снапчат не знают😀
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