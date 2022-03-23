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Маша Цепелева

Роскомнадзор заблокировал сайт новостного сервиса Google в России Статьи редакции

Из-за распространения «недостоверной информации о спецоперации России в Украине».

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на основании требования Генпрокуратуры, пишет Forbes со ссылкой на сообщение регулятора.

«Американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — указано в сообщении ведомства.

По данным Globalcheck, сайт news.google.com уже не доступен.

  • 1 марта Роскомнадзор требовал от YouTube прекратить распространять «недостоверную» рекламу c информацией об «операции». После этого Google Ads стал недоступен в России.
  • 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян на платформе. Тогда же источник «РИА Новости» заявил, что платформу могут заблокировать в любой день до 27 марта.

#новость #google

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62 комментария
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За что нам это

Господи, каждый пуш я такой, ну-ка, что же там заблокировали на этот раз, всё надеюсь на заблокированный выход из бункера.

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38
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Revenant

Главное, чтобы правительство не начало претворять в жизнь новости с Панорамы.

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2
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MadRat96

Мне кажется, что с 20 чисел Панорама уже не поспевает)

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1
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Александр Еремин

Твари. Как же вы задолбали.

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31
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Сергей Торяников

Получается, новости должны быть только такие?

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13
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Maksim Ziabkin

И все на иномарках :)

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2
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Не придумала

Комсомолка с 90-х и по сей день хорошо подходит для растопки, а не для чтения.

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2
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Dimitri

На Гугл хоть какие-то новости были. На Яндексе одна пропаганда осталось.

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8
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Андрей Николаев

Новостей нигде никаких нет, везде одна пропаганда

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4
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LuNature

имхо, но сейчас актуально узнавать новости из английских источников TheGuardianNews, CNN и т.д. там хотя бы другая точка зрения

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0
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Дэни Трэхо

ПРИЗРАК КИЕВА УЖЕ ВСЕХ УНИЧТОЖИЛ, УКРАИНСКАЯ АРМИЯ СТОИТ ПОД МОСКВОЙ, БЕГОМ УЧИТЬ УКРАИНСКИЙ.

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1
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Марк Цукор
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11
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Lenochka Magomedova

Ваши ставки, господа, кто победит, в конечной схватке, между телевизором и холодильником?))

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6
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Mik Petrov

Тебе жрать не чего ?

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–12
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Lenochka Magomedova

Прочитайте пожалуйста, внимательно, ещё раз, мой комментарий 🤦🏻‍♀️ Вопрос не про сейчас.

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8
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Sergey Demichev

Самое здравое еще кажется в библии было где то написано, насчет врага с рогами, думаю речь шла о телевизоре с антенами. Телевизоры это атавизмы просветите свой народ и бабушек и дедушек какое это зло.

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0
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Ruslan Umarkhanov

Дальше YouTube?

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6
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Султанов Андрей

К сожалению 😒

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2
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Сергей

Думаю это вопрос нескольких дней, к сожалению.
Только VPN спасет, свой личный

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2
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Константин Добров

Видимо это было последним предупреждением :)

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–1
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Sergey Demichev

И что теперь, только телевизор остается...

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4
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Сергей

Только ГосКаналы, с «правильной» информацией. А то вдруг не то услышите по телевизору что-то, и начнется волноваться

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6
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Mr Yellow

до встречи на поле чудес )

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3
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Не придумала

скажи, что прежде гугл-ньюз читал каждый будний день )

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1
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Alexey Melikhov

Заблокировать?)

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–1
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Konstantin Safonov

Так это и нужно

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–2
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Ruslan Umarkhanov

Ждем позитивных новостей:
Роскомнадзор заблокировал «Роскомнадзор» из-за несвоевременной блокировки VPN сервисов, которые позволяют пользователям посещать заблокированные ресурсы)))

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7
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Vladimir Zaytsev

Маразм крепчал

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5
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frai

Все для ваты

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2
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Комментарий удален модератором

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Сергей

Это уже реально пи***ц. Блокируют все подряд.

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3
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Человек мира

Да уже не важно, понятное дело, что единственный выход - уезжать. Товарищи, давайте собираться для совместного обсуждения релокации, так как ехать надо не на эмоциях и "гори оно все", а с конкретным расчетом. Я готовлюсь к Черногории, многое уже узнал, но и вопросы еще есть. Кто собирается в том же направлении - пишите, будем обсуждать предметно. Сам тоже помогу, чем смогу.

Плюс, если распределим усилия, будет точнее и быстрее. Конкретно, нужно разобрать с рынком недвижимости, понять, когда лучше выходить из неё в РФ (сейчас я висел на сделках, но по главному объекту люди сорвались, а потом вообще тишина), понять больше о рынке недвижимости там, решить вопрос с банковским счетом, открытием фирмы (аналог ИП), переносом средств и так далее. Вопросов много, которые нужно решить. И да, как говорят ниже, я согласен, что года полтора-два ещё есть.

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Цкуро Бесцветный

Ну, сразу не уехали, значит теперь спешить не стоит, скорей всего сейчас будет небольшой передых для восполнения сил и запасов, так что годик-полтора, думаю у вас есть.

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2
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Человек мира

Все так, не решился уезжать на эмоциях. Силы есть, но все нужно подсобрать, вывести и так далее. Поэтому хочу сделать что-то вроде группы в той же Телеге, чтобы координироваться с другими. Особенно, если едут в этом же направлении. Ибо реально много вопросов, который ещё предстоит решить. Плюс, я не знаю того рынка недвижимости, боюсь попасть. Значит, нужна аренда на первое время. Ну и так далее, рутина, но важная.

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1
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Цкуро Бесцветный

В данном случае можно придумать себя например "Программу-2024" как я ее условно обозначаю. А люди на этот пост начнут проявлять себя примерно за полгода до этого момента, так что смотрите за кандидатами, и если они вас не особо будут устраивать - у вас еще будет несколько месяцев (наверно), чтобы реализовать задуманнное.

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Человек мира

У меня уже не стоит вопрос, нужно ли уезжать. Сейчас я стараюсь распределить все так, чтобы сделать этот с минимальными потерями и не слишком поздно. Когда закапываешься в это, появляется много вопросов, которые тянут за собой ещё больше вопросов.) Ибо я еду не просто с условным «чемоданом», а с кучей людей из семьи, вещей, настроенных рабочих связей (к счастью, все онлайн, без геопривязки) и прочего.

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2
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Peachylol

Когда же будет новость, что РКН разблокировал что-то например?

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1
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Dimitri

Не стоить этого ждать пока дед у руля

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3
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Андрей Мельник

С Телегой ведь прокатило

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3
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Mikhail Novikov

Так, теперь буду знать, где новости смотреть, а то на яндексе последнее время ангажированные совсем(

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2
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Serghei Maveriz

В последнее время?

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1
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Mikhail Novikov

Ну года с 2014)

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1
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Андрей Мельник

Но в приложении та же подборка новостей без впн прекрасно открывается

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3
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Юности вольная птица

А вы помните запах газет?

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1
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Vitaliy O

Некоторые даже помнят их жесткость. Когда разные издания нужно было по-разному сминать )

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2
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Цкуро Бесцветный

Выжили только приспособленцы, которые первой страницей не подтирались!

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Юности вольная птица

Первая - это с портретами?

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Цкуро Бесцветный

Ага, и с орденами, и названием партии или органа правительства, который ее курировал. Все центральные газеты были орденоносными, а многие и не раз.
Но тут хочу конечно сказать, что многие ордена реально были добыты кровью корреспондентов во время ВОВ. Газеты были же примерно как Орденоносный орденов Ленина, Победы и Кутузова.... фронты, полки и прочие воинские подразделения.
В общем-то идеологический фронт - он тоже фронт, тем более мы понимаем это прямо сейчас в 21 веке.
Так что мне теперь стыдно((((

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2
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R-Globus

Газеты, знаете ли, в прежние времена использовались "по назначению" за неимением более удобного формата. И запах их пережил, он и сейчас с нами.

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2
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Юности вольная птица

О, нас всех дизнули по привычке "в качестве аванса". 100 000 рублей, видимо, закончились)))

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Эдуард

Лишь бы не гугл докс со скриптом, вот это будет прикол

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2
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Allestor Krei

Когда блочить дзен будут?

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Tara Haze

Как только Яндекс его продаст? Уже упаковывают

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1
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Василий Петрович

Все работает!

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1
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Юности вольная птица

Напишите в личку, когда будет ограниченный список, что можно искать в строке поиска, будьте людьми, уберегите уточку.

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1
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Дэни Трэхо

В телефоне работает.

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1
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Александр Аббасов

Теперь мне стало ясно, почему люди на скалах писали и рисовали. Видимо пришла наша очередь.

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0
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Сергей Леопольдович

Тянут и тянут кота
Сделали бы 1 белый список и фсе

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0
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Юности вольная птица

В начале был Туркменбаши...

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1
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ifack u bulшит шит

Лол, рекомендации у Гугла неплохие, да.

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Большой Брат

Заботиться о нас государство. Согласно скрепной и историчной поговорке - меньше знаешь, крепче спишь!

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0
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Dmitry Porkhaev

Хорошо что они про реддит и снапчат не знают😀

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Ольга Пеплова

...

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