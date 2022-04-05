Coub перейдёт к новой команде и продолжит работу Статьи редакции
- Об этом сообщили пользователям плашкой на главной странице. Подробности могут быть раскрыты позже, говорится на ней.
- Закрытие Coub было намечено на 1 апреля 2022 года, до этого компания «Комитет» (владеет сайтами DTF, TJ и vc.ru) планировала его продать.
- Сервис запустили в апреле 2012 года, его основателями стали Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. Под контроль «Комитета» он перешёл в начале 2020 года. Coub позволяет пользователям создавать короткие зацикленные видео.
- Аудитория сайта к декабрю 2021 года составляла в среднем 3 млн человек в месяц, с помощью встраивания роликов на другие сайты сервис собирал ещё 5,5 млн уникальных пользователей в месяц.
Пока одни компании с трудом приспосабливают свои бизнес-процессы к новым условиям, многие оказались готовыми к ним заранее. Цифровые решения, которые они внедрили заблаговременно, помогли им быстрее и эффективнее адаптироваться к новым условиям.
Системные аналитики — востребованная профессия, что подтверждают данные ребят из hh.ru. За 2021 год количество вакансий по этой специальности выросло на 45% (и это еще до новостей об отсрочках на призыв). При этом сейчас работу ищут больше 2100 человек, что подтверждает сервис. Несмотря на то, что рост интереса к профессии очевиден, не многие…
По итогам голосования на open source трибуне Highload++ больше всего голосов (155) набрал проект Михаила Грачёва dotenv-linter. Поэтому 13 мая 2022 Михаил выступит от Evrone на конференции с рассказом о проекте.
Сейчас бренды массово переходят на новые площадки из-за блокировки Instagram* и Facebook*. Мы не знаем, сможем ли использовать зарубежные соцсети в будущем, поэтому самое рациональное сейчас — укрепиться на площадках, которые с меньшей вероятностью попадут под блокировку.
Инвестор настаивал, что не знал о рисках вложения денег в криптовалюту.
Летом 1944 года в США было подписано Бреттон-Вудское соглашение, согласно которому доллар стал единственной мировой резервной валютой. Почему соглашение распалось, а доллар так и остался главным?
Коуб это своя атмосфера
Будет новое название
Киб-Коб
Какая же крутая новость
Coub - новый санлайт?
Однозначно хорошая новость. Главное чтобы не отошло чему-то вроде вк или Газпром(медиа)...
Удачное время сделать из Коуба новый инстаграм, твиттер или тик ток в России.
И выселить туда набежавших на vc.ru .
Еее )))
Ура!
Збс)
Мои сохранённые видосики не пропадут,а они там норм)
Дерзайте!
Обидно будет, если эта команда окажется "командой молодости нашей")
Т. е. нашли покупателя в итоге?
Это хорошая новость. Чем больше конкуренция, тем лучше.
Обьясните, в чем соль коуба? Типа тик ток для бумеров?
Типа.
В тик токе любят снимать и выкладывать себя, в коубе такого контента нет
Изначально что-то типа твиттера, только в формате видео. Ну и с плюшками и тп. Там выстроилась целая философия среди некоторых любителей, что смысл нужно выразить за 10 секунд.
Ну а большая часть пользователей, конечно, по фану делали, всякие видео+музыка мешапы на разные темы, приколы и тп.
Валидольно, но спасибо.
Класс! Переделали бы только, а то в могильной версии не очень. И комментарии добавили
Наконец то хорошие новости
Надеялся на это!
Помню в свое время коуб принял беженцев с Vine. Хорошо, что не допустили превращение пользователей коуба в беженцев. Хотя авторские права и тикток сильно его подкосили(
Не слышал о коуб до предыдущей новости, и не понятно откуда там столько уников. Так понимаю, передумали закрывать из-за импортозамещения и субсидий под это?
Откопали стюардессу 👩✈️ 🏝
на фоне туптупа кажется пустыхой