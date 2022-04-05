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Стройный якорь

Coub перейдёт к новой команде и продолжит работу Статьи редакции

  • Об этом сообщили пользователям плашкой на главной странице. Подробности могут быть раскрыты позже, говорится на ней.
  • Закрытие Coub было намечено на 1 апреля 2022 года, до этого компания «Комитет» (владеет сайтами DTF, TJ и vc.ru) планировала его продать.
  • Сервис запустили в апреле 2012 года, его основателями стали Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. Под контроль «Комитета» он перешёл в начале 2020 года. Coub позволяет пользователям создавать короткие зацикленные видео.
  • Аудитория сайта к декабрю 2021 года составляла в среднем 3 млн человек в месяц, с помощью встраивания роликов на другие сайты сервис собирал ещё 5,5 млн уникальных пользователей в месяц.

#новость #coub

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24 комментария
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Андрей

Коуб это своя атмосфера

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Василий Степанофф

Будет новое название
Киб-Коб

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Рустам Салахутдинов

Какая же крутая новость

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Vacuum

Coub - новый санлайт?

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Евгений Фрост

Однозначно хорошая новость. Главное чтобы не отошло чему-то вроде вк или Газпром(медиа)...

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bjl

Удачное время сделать из Коуба новый инстаграм, твиттер или тик ток в России.

И выселить туда набежавших на vc.ru .

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Viktor Bezhanov

Еее )))

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Фёдор Скуратов

Ура!

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Mr Black

Збс)
Мои сохранённые видосики не пропадут,а они там норм)

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Ware Wow

Дерзайте!

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Evgeniy Zorin

Обидно будет, если эта команда окажется "командой молодости нашей")

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Andrei Apanasik

Т. е. нашли покупателя в итоге?

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Alex Shokhin

Это хорошая новость. Чем больше конкуренция, тем лучше.

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Аркадий Богданов

Обьясните, в чем соль коуба? Типа тик ток для бумеров?

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Алиса Майнхоф

Типа.
В тик токе любят снимать и выкладывать себя, в коубе такого контента нет

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Aleksandr Talalaev

Изначально что-то типа твиттера, только в формате видео. Ну и с плюшками и тп. Там выстроилась целая философия среди некоторых любителей, что смысл нужно выразить за 10 секунд.
Ну а большая часть пользователей, конечно, по фану делали, всякие видео+музыка мешапы на разные темы, приколы и тп.

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Поджог Сараев

Валидольно, но спасибо.

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Alex Nevi

Класс! Переделали бы только, а то в могильной версии не очень. И комментарии добавили

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yeah sure

Наконец то хорошие новости

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Stas Sokolov

Надеялся на это!

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Mikhail Novikov

Помню в свое время коуб принял беженцев с Vine. Хорошо, что не допустили превращение пользователей коуба в беженцев. Хотя авторские права и тикток сильно его подкосили(

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Ret Oror

Не слышал о коуб до предыдущей новости, и не понятно откуда там столько уников. Так понимаю, передумали закрывать из-за импортозамещения и субсидий под это?

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Искусственный каякер

Откопали стюардессу 👩‍✈️ 🏝

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cindy katss

на фоне туптупа кажется пустыхой

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