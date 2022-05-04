Она меняла название с 37signals на Basecamp в 2014 году, но теперь решила, что она «больше, чем один продукт».

О смене названия объявил в своём блоге сооснователь компании Джейсон Фрид.

37signals основали в 1999 году Фрид, Карлос Сегура и Эрнест Ким. Компания выпустила множество продуктов, включая сервис для управления проектами и совместной работы Basecamp, Backpack, Campfire, Highrise и вела блог.

В 2014 году компания переименовалась в Basecamp и решила сконцентрироваться на одном продукте. Но в 2020-м она запустила почтовый сервис Hey. По словам Фрида, продукт стал популярным — за несколько месяцев в нём зарегистрировалось «десятки тысяч» платных пользователей.

Теперь у компании есть два успешных продукта, и в планах — создавать и другие. Поэтому нет смысла называться Basecamp, если компания — «это больше, чем Basecamp», объяснил Фрид.

Вместе с ребрендингом компания запустила обновлённую версию старого сайта 37signals.