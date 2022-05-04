Компания Basecamp вернула себе прежнее название — 37signals Статьи редакции
Она меняла название с 37signals на Basecamp в 2014 году, но теперь решила, что она «больше, чем один продукт».
О смене названия объявил в своём блоге сооснователь компании Джейсон Фрид.
37signals основали в 1999 году Фрид, Карлос Сегура и Эрнест Ким. Компания выпустила множество продуктов, включая сервис для управления проектами и совместной работы Basecamp, Backpack, Campfire, Highrise и вела блог.
В 2014 году компания переименовалась в Basecamp и решила сконцентрироваться на одном продукте. Но в 2020-м она запустила почтовый сервис Hey. По словам Фрида, продукт стал популярным — за несколько месяцев в нём зарегистрировалось «десятки тысяч» платных пользователей.
Теперь у компании есть два успешных продукта, и в планах — создавать и другие. Поэтому нет смысла называться Basecamp, если компания — «это больше, чем Basecamp», объяснил Фрид.
Вместе с ребрендингом компания запустила обновлённую версию старого сайта 37signals.
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Возможно, меня сейчас заминусуют знатоки, но! Как по мне, такое переименование - что в лоб, что по лбу. Ни старое, ни новое название на слуху не было, можно было оставаться с любым и развивать его.
В 2030 году снова переименуются в Basecamp.
1. За годы работы и с неймингом, и с продуктами - подтверждаю - он может быть любым. Решает продукт, а не название
2. Не забывайте про инфоповоды. Им же нужны дополнительные "десятки тысяч платящих пользователей"
3. Основатели компаний относятся к вопросу нейминга иначе, чем простые юзеры - для них это реально значимо
Не знаю что хуже для них было бы как для бренда вернутся к старому названию,которое не понятно зачем они меняли тогда или переименовать еще раз в новое
Но зачем все эти проблемы с документами, что им смена названия даст?
Внимание общественности и... всё? Наверное всё, так себе ход.
если кто-то из вас будет сидеть на работе и думать, что он занимается бесполезной работой, просто прочтите еще раз эту новость и вы поймете, что у вас не все так плохо..)
переименовались бы в сбермегакамп
Лучше бы переименовались в Beta