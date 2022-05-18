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Равнодушный Орзэмэс

В сети опубликовали новую версию сайта с данными клиентов «Яндекс.Еды» — теперь на нём есть данные ГИБДД, СДЭК и других Статьи редакции

Можно посмотреть номера машин, телефонов, имена и адреса.

  • На новой версии сайта с утёкшими с данными из «Еды» теперь отображаются данные из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries, Avito, «Билайна» и других источников.
  • На сайте есть информация об именах, адресах, номерах и моделях телефона, номерах автомобилей, сумме заказов в «Еде», тарифе «Билайна» при его наличии и другая информация. Найти данные о себе можно по фамилии или номеру телефона. Также на нём есть два списка публичных личностей со всей информацией на них.
  • Создатели сайта объяснили, что создали его, так как «конфиденциальность не ценится», а «множество личных данных было незаконно выложено в сеть». Также они пообещали выложить инструкцию по созданию такого же сайта, если его заблокируют. В «Яндексе» и Wildberries сообщили Forbes, что не фиксировали новых утечек.
  • 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
  • 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды» Пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных. 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.

#новость #утечка

1178 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
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11 комментариев
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Sergio Sergios

Ваши персональные данные в безопасности говорили они

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lomar

Когда хочется пиццу, не думаешь о конфиденциальности)

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Eternal Hate

Ссылка есть? Надо пробить одного человечка

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cdsfawg fdrterghfgn

есть

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Сергей

Поделитесь ссылкой, интересно пробить себя по базе

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jonewayne

Осталось доделать UI и нормально монетизировать, получше большинства сервисов у нас

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illo

Где ссылка то?

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Владимир Сегень

По заголовку в гугле ищи

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Знатный Тролль

ГИБДД заказывала пончики?

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Corax

Спектакль "нам насрать на вашу конфиденциальность" продолжается. Не то, чтобы это было новостью для кого-то, но интересно посмотреть на реакцию власти

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Алексей Борисовский

Avito следующий

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