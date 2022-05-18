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В сети опубликовали новую версию сайта с данными клиентов «Яндекс.Еды» — теперь на нём есть данные ГИБДД, СДЭК и других Статьи редакции
Можно посмотреть номера машин, телефонов, имена и адреса.
- На новой версии сайта с утёкшими с данными из «Еды» теперь отображаются данные из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries, Avito, «Билайна» и других источников.
- На сайте есть информация об именах, адресах, номерах и моделях телефона, номерах автомобилей, сумме заказов в «Еде», тарифе «Билайна» при его наличии и другая информация. Найти данные о себе можно по фамилии или номеру телефона. Также на нём есть два списка публичных личностей со всей информацией на них.
- Создатели сайта объяснили, что создали его, так как «конфиденциальность не ценится», а «множество личных данных было незаконно выложено в сеть». Также они пообещали выложить инструкцию по созданию такого же сайта, если его заблокируют. В «Яндексе» и Wildberries сообщили Forbes, что не фиксировали новых утечек.
- 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
- 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды» Пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных. 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.
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Ваши персональные данные в безопасности говорили они
Когда хочется пиццу, не думаешь о конфиденциальности)
Ссылка есть? Надо пробить одного человечка
есть
Поделитесь ссылкой, интересно пробить себя по базе
Осталось доделать UI и нормально монетизировать, получше большинства сервисов у нас
Где ссылка то?
По заголовку в гугле ищи
ГИБДД заказывала пончики?
Спектакль "нам насрать на вашу конфиденциальность" продолжается. Не то, чтобы это было новостью для кого-то, но интересно посмотреть на реакцию власти
Avito следующий