Сервисы
Крошечный огонь

«Сбер» продал «дочке» VK платформу для интерактивного видео Movika Статьи редакции

В VK заявили, что покупка вписывается в стратегию компании по развитию контентных сервисов.

  • Дочерняя компания VK — ООО «ИТР» — стала владельцем 87,2% ООО «Технологии Интерактивного видео», которое развивает видеосервис Movika, следует из данных «Контур.Фокуса».
  • Ещё 7,52% у сооснователя Movika Александра Смирнова, а 5,28% — у второго основателя Фаниса Садыкова. Выручка сервиса за 2021 год составила 6 млн рублей, чистый убыток — 40,3 млн рублей.
  • Контроль в сервисе в 2021 году купил «Сбер» — тогда банк приобрел 58% Movika и планировал увеличить долю до 80%. Инвестиции собирались направить на развитие компании, а её технологии — интегрировать в экосистему «Сбера».
  • В банке подтвердили «Интерфаксу», что продали сервис VK, но сумму и условия сделки не раскрыли. В VK рассказали изданию, что покупка Movika вписывается в стратегию компании по развитию контентных сервисов.
  • В феврале 2019 года стартап Interactive Platform, который разработал Movika, привлёк $500 тысяч от сооснователя Qiwi Сергея Солонина. Interactive Platform основали в Казани в 2017 году Садыков и Смирнов.
  • Movika запустили весной 2019 года. Сервис позволяет создавать и публиковать интерактивные видео. Пользователи могут выбирать сюжетную линию во время просмотра видео и управлять фильмами с помощью различных игровых механик, например жестов, говорится в описании приложения в App Store.

#новость

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13 комментариев
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 Арсений
Выручка — 6 млн рублей
Убыток — 40,3 млн рублей
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Daniel de Lion

После подобных постов узнаешь об очередных неудачных инвестициях Сбера 🤔

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Инга Русланова

мой брат купил на авито лампу. и продал ее через неделю. неудачная инвестиция, подумали бы вы. но продал он ее на 2к дороже, чем покупал. 🤔

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Cyril Ruzanov

Ну гипотетически эта инвестиция могла быть удачной - зависит от условий и цены продажи, которые мы, скорее всего, не узнаем.

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Daniel de Lion

Гипотетически. Сбер - как папик, финансирует очередные хотелки своих топ-менеджеров. Не всегда такие игрушки оказываются нужным приобретением.

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Сеня Смаков

То чувство, когда благодаря новостям узнаешь о существовании каких-то очередных сервисах.

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Арсений

Это опять что-то типа ТикТока? Рилсов? Шортсов? Клипов Вконтакте?
Зачем он ВК если у них есть свои Клипы?

Что за привычка у ВК в последнее покупать не пойми что

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INDEX

Очередной грейд VK Видео и VK Клипов

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Чудесный ящик

Ставь класс, если тоже первый раз слышишь о какой-то платформе Movika, которую запустили весной 2019 года и в которую инвестирована куча денег

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Maksim Georgiev

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Герман Хибберт

Тсссс, а то сбер вас продаст дочке вк.

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Maksim Georgiev

Мы им пропуск в офис не выпишем…

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Вадим Д.

Судя по показателю выручки – не шибко популярный (больше того – и не особо известный) сервис. Но, возможно ВК найдёт куда его интегрировать.

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