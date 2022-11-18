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Артур Томилко

Wildberries запустил услугу экспресс-утилизации мебели и бытовой техники Статьи редакции

После подтверждения заявки вывезти ненужные вещи смогут в течение нескольких часов.

Страница экспресс-утилизации
  • Wildberries начал предлагать услугу экспресс-утилизации бытовой техники, мягкой мебели, ковров, дверей, кухонных гарнитуров и других вещей. Партнёры маркетплейса сами вынесут ненужные товары, погрузят в спецтранспорт и отвезут на предприятие по переработке.
  • Заказать вывоз можно в разделе «Услуги». После заполнения формы пользователю придёт подтверждение с данными исполнителя — он перезвонит, чтобы уточнить детали и время визита. После этого оказать услугу смогут в течение нескольких часов.
  • На 18 ноября 2022 года вывоз ненужных вещей на Wildberries предлагает один исполнитель — экотакси «Убери». Стоимость вывоза ванны, холодильника или плиты на момент публикации составляет 500 рублей без учёта скидок, вывоз кровати обойдется в 3200 рублей, а пианино — в 5200 рублей.
  • Пока услуга доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и других городов-миллионников (на момент написания заметки в пресс-службе не уточнили каких именно). В будущем Wildberries планирует расширить список городов и исполнителей. Последними могут стать компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Комиссия маркетплейса в категории сервисных услуг составляет 5% вне зависимости от оборота.

#новость #wildberries

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74 комментария
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 Галя Перидол

Если озон, маркет или вб придумают принимать у себя в пунктах лампочки, батарейки — цены им не будет.

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Антон Андреев

Во ВкусВилл батарейки и крышки принимают.

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Илья Посаженников

Батарейки можно сдать в обновлённых офисах Сбера

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14 комментариев
Никита Иванов

Батарейки можно в любом магазине электроники сдать

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1 комментарий
Спорное утверждение

И использованные одноразки

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Свободный магнит

Делайте стартап - идея на 100%. Потом подцепляйте их всех к системе учета сбора батареек, и рано или поздно Вас купят. 🤞

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3 комментария
ilia

И хотя бы крышечки пластмассовые)

Главное - чтобы потом сами они не тупо на мусорку выбрасывали.

В принципе, могли бы попробовать установить и контейнейры по приему б/у вещей - есть фонды, которые этим занимаются, у них такие стоят в ТЦ.

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flash

Было бы хорошо)

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Инженер-душнила

выложил как то старую кровать пропуканную на авито бесплатно с самовывозом. за два дня человек 25 желающих написали. к вечеру второго дня ее уже вывезли бесплатно.

вопрос! нахуя мне вайлдберриз?

бытовую технику типа стиралки и тд ряд контор заберет сам еще и вам заплатит за нее немного.

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Влад

Элементарно, Валдберис возьмёт бабки за утилизацию, продаст хлам на Авито или Юле, получит дополнительную прибыль

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Свободный магнит

Ну тут типа без танцев с бубнами - приехал, оставил, уехал😊

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4 комментария
Вадим Д.

Думал, будут сжигать на месте. А так даже неинтересно.

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Alexander Klimanskiy

сжигать долго и дорого, а так будут выносить на лестничную площадку и бросать там.

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Свободный магнит

Вместе с хатой.🤣 И не оборачиваясь на взрыв.

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Маргарита Баженова

Я правильно поняла, что нужно заплатить ВБ, чтобы они приехали и забрали? Нафига, если есть группы, типа "Отдам даром" или какие-нибуль ращборщики, которые приедут заберут бесплатно или ещё и доплатят?

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Иван Серик

Вот-вот! Вот, если бы платили, тогда другое дело! Многие бы не парились с Авито, группами и тому подобным!

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роман долгополов

Так если никто не берет.

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Вадим Д.
и отвезут на предприятие по переработке

Скорее запакуют и продадут.

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Иван Серик

Обычно так и делали люди выставляя ненужный хлам на Авито! А теперь, что получается?! Мало того, что никаких денег не дадут, так ещё и доплатить придёться?!

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1 комментарий
Святослав М.

ну если правда утилизируют,то норм сервис

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Axel Denisenko

WB по тихому откроют реставрационные центры в крупных городах и будут грести миллионы. Московская богема и ценители душевных вещей из СПб будут в восторге!
https://youtu.be/hk06N0E7w3U

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Антон Большаков

А бытовая техника пойдет в мастерские для ремонтов - сейчас как раз проблема с комплектующими )

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Антон Большаков

Вывоз холодильника - 1р.
Вывоз ковра - 1500 р.
Л- Логика ))

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Иван Серик

Засовываешь ковёр в холодильник и вуаля! Чтобы избежать лишних вопросов прибиваешь внутри гвоздями!

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1 комментарий
Игорь Протасов

Холодильник разобрать можно.
А что с ковром делать?

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Олег Макаров

«экспресс-утилизация» — почему-то представил: прибегает чувак с кувалдой и расхреначивает всё в щепки 😀😀😀

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Dmitrii Alekseevich

Многие вещи из списка можно бесплатно вывести через мос ру. Возможно вб так подрабатывает?

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Спорное утверждение

они уже просто не знают уже на чем заработать еще 😂

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H0ttabych .

О, это за старый шкаф мне заплатят 3900? Норм сервис

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Свободный магнит

Сделают скидку на покупку у них товара, по цене, заранее завышенной на 7800₽ 😁 #бпр

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Пётр Комментов

Так это ты будешь платить или они тебе?

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2 комментария
ляг, отдохни

Да нет, ты заплатишь)

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Hol

А я думал, что изначально, судя по товарам на данном маркетплейсе, основная концепция Wildberries была утилизация мусора... его продажей на их площадке🤡

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Яна Ангелова

Из заголовка подумала, что это в сортировочных центрах WB утилизируют товары крупногабаритные, по своему усмотрению)))

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Фокс Йовович

Мне кажется в нынешних реалиях беспечной жизни на широкую ногу основным оператором этого направления станет Авито.

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Спорное утверждение

Если что-то в более менее презентабельном виде, можно же продать..

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ляг, отдохни

Даже если в непрезентабельном, то можно продать)

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1 комментарий
Казума Малевич

.

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Владимир Редькин

В СССР бутылка стоила 20 копеек, а литр бензина 30. Мой мопед жрал 2 литра на сотню. 3 бутылки на 100 километров пути. Сколько сейчас надо сдать бутылок, чтобы уехать на 100 километров? По башке если кого ударить, то можно и дальше конечно.

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Артем

Wildberries решили с цыганами конкурировать?)

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Ненавижу баннеры

нуждаюсь в таком сервисе для старых покрышек, моя лень не может победить четыре шины на балконе уже год

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Ivan Mart

Обычно на шиномонтажке можно оставить

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2 комментария
Видади Исмайлов

экспресс-утилизация это когда приезжает человек, забирает старую мебель и перепродает?

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Anton

Не хотят испорченный и бракованный товар утилизировать?

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Gosha Gordeev

Что касается Москвы, еще в январе приходила рассылка о бесплатном вывозе и утилизации всей крупногабаритной техники.

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