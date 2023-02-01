OpenAI анонсировала платную версию своего чат-бота — ChatGPT Plus за $20 в месяц Статьи редакции
Судя по всему, это переименованная ChatGPT Professional за $42.
- Среди основных преимуществ платного плана: доступ к продукту даже при наплыве трафика, более высокая скорость ответа и ранний показ новых функций, рассказала компания. Заявку можно оставить здесь.
- Пока подписка на ChatGPT Plus стоимостью $20 в месяц доступна только жителям США. В остальных странах и регионах её запустят позже.
- OpenAI уточнила, что тариф — «пилотный». Компания будет улучшать его и расширять функциональность на основе обратной связи, которую получит от подписчиков, и их потребностей. А ещё подумает о разработке более дешёвых тарифов.
- OpenAI открыла приём заявок на доступ к платному инструменту ChatGPT Professional 11 января 2023 года. Позже первые подписчики рассказали, что ежемесячная плата за него составляет $42, но сама компания это не комментировала. Пользователи Twitter полагают, что ChatGPT Plus — официальное название того же продукта.
- Тогда цену в $42 многие сочли слишком высокой и даже неподъёмной. Издание The Verge, впрочем, предупреждало, что стоимость, скорее всего, ещё изменится. Платные решения нужны OpenAI, чтобы поддерживать бесплатную версию. По слухам, компания тратит на это миллионы долларов в месяц.
- В январе 2023 года СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что разработчик может получить $10 млрд от Microsoft. Сделка может предполагать, что OpenAI будет отдавать 75% прибыли, пока не вернёт финансирование. Сама Microsoft пока только подтвердила, что «расширит партнёрство» с OpenAI и вложит в компанию «миллиарды».
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Ну всё, короче, теперь ни дня без новости о гпт и прочих нейронках.
назовите 3 причины почему это плохо
Назову одну: если каждый день ешь красную икру, то вскоре смотреть на неё уже не сможешь, не то что есть.
А еще икра не сможет отобрать у меня работу
Нащот икры не уверен, но вот бухло, сука, так и норовит это сделать.
у меня от жпт уже глаз дергается