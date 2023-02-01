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Полина Лааксо

OpenAI анонсировала платную версию своего чат-бота — ChatGPT Plus за $20 в месяц Статьи редакции

Судя по всему, это переименованная ChatGPT Professional за $42.

  • Среди основных преимуществ платного плана: доступ к продукту даже при наплыве трафика, более высокая скорость ответа и ранний показ новых функций, рассказала компания. Заявку можно оставить здесь.
  • Пока подписка на ChatGPT Plus стоимостью $20 в месяц доступна только жителям США. В остальных странах и регионах её запустят позже.
  • OpenAI уточнила, что тариф — «пилотный». Компания будет улучшать его и расширять функциональность на основе обратной связи, которую получит от подписчиков, и их потребностей. А ещё подумает о разработке более дешёвых тарифов.
Источник: Twitter
  • OpenAI открыла приём заявок на доступ к платному инструменту ChatGPT Professional 11 января 2023 года. Позже первые подписчики рассказали, что ежемесячная плата за него составляет $42, но сама компания это не комментировала. Пользователи Twitter полагают, что ChatGPT Plus — официальное название того же продукта.
  • Тогда цену в $42 многие сочли слишком высокой и даже неподъёмной. Издание The Verge, впрочем, предупреждало, что стоимость, скорее всего, ещё изменится. Платные решения нужны OpenAI, чтобы поддерживать бесплатную версию. По слухам, компания тратит на это миллионы долларов в месяц.
  • В январе 2023 года СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что разработчик может получить $10 млрд от Microsoft. Сделка может предполагать, что OpenAI будет отдавать 75% прибыли, пока не вернёт финансирование. Сама Microsoft пока только подтвердила, что «расширит партнёрство» с OpenAI и вложит в компанию «миллиарды».

#новость #openai #chatgpt

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6 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Ну всё, короче, теперь ни дня без новости о гпт и прочих нейронках.

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Инга Русланова

назовите 3 причины почему это плохо

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Слегка Придурковатый

Назову одну: если каждый день ешь красную икру, то вскоре смотреть на неё уже не сможешь, не то что есть.

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Соросенок/Либерал-смузихлёб

А еще икра не сможет отобрать у меня работу

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Слегка Придурковатый

Нащот икры не уверен, но вот бухло, сука, так и норовит это сделать.

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Полина Лааксо
Автор

у меня от жпт уже глаз дергается

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