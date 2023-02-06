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Полина Лааксо

Google анонсировала запуск чат-бота Bard — конкурента ChatGPT Статьи редакции

Пока он доступен только ограниченному количеству тестировщиков.

  • О выходе «разговорного» ИИ-сервиса Bard, сообщил гендиректор Google и Alphabet Сундар Пичаи. Пока доступ к инструменту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи — в «ближайшие недели».
  • По словам компании, экспериментальный бот Bard «совмещает в себе обширные знания, доступные целому миру, а также ум и креативность языковых моделей Google». Его можно использовать, чтобы разобраться в сложных явлениях и научных открытиях, найти источники вдохновения или почитать о лучших нападающих в футболе, а потом найти упражнения с мячом.
  • Bard работает на основе «облегчённой» версии нейросети компании LaMDA. Она требует меньше вычислительных мощностей и потому будет лучше работать у большего числа пользователей. Это позволит Google собрать необходимые отзывы на продукт, чтобы потом проанализировать их вместе с рецензиями от внутренних тестировщиков.
  • Издание Techcrunch также полагает, что компания точно будет сохранять все разговоры с ботом — для оттачивания его навыков, особенно если учесть, что она также планирует внедрить ИИ в свой поисковик.
Демопрезентация
  • Google видела в ChatGPT угрозу ещё в конце 2022-го и тогда же объявила «красный код» внутри компании, бросив силы на разработку «своего ответа ChatGPT». В феврале 2023 года к работе над кодом вернулся сооснователь Google Сергей Брин: он подал запрос, чтобы получить доступ к данным, на которых обучают LaMDA.
  • О том, что Google уже тестирует подобные ИИ-решения, в том числе бота под названием Apprentice Bard, сообщало издание CNBC 31 января 2023 года. Она также вложила $300-400 млн в ИИ-стартап Anthropic и более $20 млн в аналог «напарника программиста» Copilot.

#новость #google

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40 комментариев
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 Martin Prestone

бл ну почему никто до сих пор не назвал Джарвис, ну сколько ждать еще

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Yaroslav Tikhonov

У Зукерберка так помощник по умному дому назывался

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Котеджо

Никак не может запомнить имя Алиса

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Геологический дым

Ну или Hal 9000 🌝

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Вася Пражкин

Джарвис - банальщина, я бы назвал его "Какая-то поебень". И после того, как ИИ в очередной раз ошибется, ты так вздыхаешь и грустно говоришь - "Ну опять Какая-то поебень".

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Joe McEachern

Ждём пока авторские права на Джарвиса купят, либо коллабу с Марвел.

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Aleks B

лол, как же пригорело у говноедов из гугла

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Марат

так у вас тоже подгорает, судя по агрессии

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Aleks B

какой агрессии?

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Марат

"говноедов"

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Aleks B

вводишь в заблуждение

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Joe McEachern

Да у нас тут у всех подгорает. Это же комменты в vc под постом про гугл.

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Вадим Д.

Круто! Да начнётся битва 🤘🏻

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Aleks B

отстаёшь

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Наталья

Ваш комментарий сделал мой вечер 😁😁😁

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Вадим Д.

Благодарю! Рад, что у Вас хорошее настроение (-:

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Игорь Мазаев

Хорошо что у России есть балабоба 🧘

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Бублик static void

Тянет на новую статью, товарищ

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Игорь Мазаев

Эт мы запросто 👨‍🍳

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Unknown

И что он умеет? Может как ChatGPT?

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Мяу

У него другиемцели были как я понимаю. Яндекс что-то готовит свое в конкуренцию ChatGPT, думаю и нароботки балаболф и Алисы там будут использоваться в итоге.

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Игорь Мазаев

Когда то я учился в МГТУ, но меня отчислили из-за сессии.
Мы делали так: oтправляли тему дипломной работы в сервис Балобоба. За раз прихoдило до 1% работы.
Я сообщаю это не для своей выгоды, а для того, чтобы отомстить им за то, что отчислили квалифицированного студента 🧘

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Алексей Юрганов

Балаболу?

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Aleks B
Издание Techcrunch также полагает, что компания точно будет сохранять все разговоры с ботом — для оттачивания его навыков

Здесь каждый оттачивает свой стиль как хочет

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Татьяна Маркина

можно подумать сейчас никто ничего не сохраняет - открыли Америку. Все на прослушке стоим, как минимум

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Мяу

Главное вовремя шапочку из фольги надеть и прослушка не важна будет!

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Верховный Спецоператор

На берегу Невы лежит родной песочек.

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Alexey Bykov

Танго между Google и Bard

Игривый танец, который демонстрирует волнение и непредсказуемость последнего проекта Google, когда они осваивают пространство языковых моделей ИИ со своим новым продуктом "Bard". С поворотами, разворотами и внезапными всплесками энергии, танец передает трепет от того, что ждет нас в будущем с этой захватывающей новой технологией.

Сцена открывается: на сцене собрались сотрудники Google, одетые в наряды, вдохновленные технологиями. Свет приглушается, и прожектор освещает логотип Google.

"Дамы и господа, пора готовиться к самому большому танцу года! Google с гордостью объявляет о нашем последнем проекте - танго Google-Bard!".

Начинает играть музыка, быстрый ритм с футуристическим настроением. Сотрудники Google выходят на сцену, и начинается танец.

По мере того как танец продолжается, уровень энергии начинает расти. Сотрудники Google начинают демонстрировать свои движения, каждый пытается превзойти другого. Внезапно музыка делает поворот, и танцоры теряют равновесие. Они спотыкаются, но быстро восстанавливают равновесие и продолжают танец, смеясь и хихикая на ходу.

Танец продолжает набирать обороты, сотрудники Google добавляют неожиданные повороты, демонстрируя непредсказуемость новой технологии. Они прыгают, кружатся и вертятся, а зрители в изумлении наблюдают за ними.

Когда танец подходит к концу, музыка замедляется, и свет приглушается. Сотрудники Google собираются в круг, взявшись за руки. Они делают глубокий вдох, и музыка снова начинает звучать. Танцоры врываются в действие, завершая танец с блеском. Зрители в восторге, аплодируют и радуются, когда сотрудники Google делают последний поклон.

Сцена затухает, и зрителям остается только гадать о том, какое будущее ждет новую языковую модель искусственного интеллекта Google "Bard".

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Yaroslav Tikhonov

Эпичная битва 2023. Я рад, что техно компании наконец-то выпустили массовый продукт (рабочий, что немаловажно), который меняет ландшафт

Не верю в метаверс, но как же я жду нормальный VR...

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Андрей Лучина

А я нормальный AR

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Андрей Лучина

Но битвой это не назовешь, Гугл на пару лет впереди в своих разработках

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Unknown

Рынок порешает. Я вот хочу взять подписку на opengpt. Ток обзор бы увидеть/прочитать про плюсы.

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Denis

__Bard работает на основе «облегчённой» версии нейросети компании LaMDA.__

LaMDA реально такая крутая или просто разгоняют?

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Андрей Лучина

LaMDA реально лучше, а в открытом доступе ее сильно урезанная версия. А еще у Гугла есть PaLM с 540 миллиардами параметров, которая с некоторыми задачами справляется чуть лучше чем это в среднем делают люди, а также переигрывает известные модели включая LaMDA

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Artur Kuramshin

Пока об этом знают только тестировщики, но если крутой сотрудник Гугла уверовал в её интеллект и сошел с ума, значит она совсем неплоха

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Denis

Там у истории есть продолжение? Действительно сошел с ума?

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Верховный Спецоператор

Чаты — это маленькая жизнь.

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Никита Климанов

Судя по D&D и серии TES, барды - те ещё засранцы и отцы кипиша. Надеюсь, гугл фишку эту подстегнула в виде пасхалки)

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Илитный Иксперт
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Alumatech Russia

Мне кажется уже ушло время, слишком большой задел у первопроходцев...

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