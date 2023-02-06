Google анонсировала запуск чат-бота Bard — конкурента ChatGPT Статьи редакции
Пока он доступен только ограниченному количеству тестировщиков.
- О выходе «разговорного» ИИ-сервиса Bard, сообщил гендиректор Google и Alphabet Сундар Пичаи. Пока доступ к инструменту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи — в «ближайшие недели».
- По словам компании, экспериментальный бот Bard «совмещает в себе обширные знания, доступные целому миру, а также ум и креативность языковых моделей Google». Его можно использовать, чтобы разобраться в сложных явлениях и научных открытиях, найти источники вдохновения или почитать о лучших нападающих в футболе, а потом найти упражнения с мячом.
- Bard работает на основе «облегчённой» версии нейросети компании LaMDA. Она требует меньше вычислительных мощностей и потому будет лучше работать у большего числа пользователей. Это позволит Google собрать необходимые отзывы на продукт, чтобы потом проанализировать их вместе с рецензиями от внутренних тестировщиков.
- Издание Techcrunch также полагает, что компания точно будет сохранять все разговоры с ботом — для оттачивания его навыков, особенно если учесть, что она также планирует внедрить ИИ в свой поисковик.
- Google видела в ChatGPT угрозу ещё в конце 2022-го и тогда же объявила «красный код» внутри компании, бросив силы на разработку «своего ответа ChatGPT». В феврале 2023 года к работе над кодом вернулся сооснователь Google Сергей Брин: он подал запрос, чтобы получить доступ к данным, на которых обучают LaMDA.
- О том, что Google уже тестирует подобные ИИ-решения, в том числе бота под названием Apprentice Bard, сообщало издание CNBC 31 января 2023 года. Она также вложила $300-400 млн в ИИ-стартап Anthropic и более $20 млн в аналог «напарника программиста» Copilot.
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бл ну почему никто до сих пор не назвал Джарвис, ну сколько ждать еще
У Зукерберка так помощник по умному дому назывался
Никак не может запомнить имя Алиса
Ну или Hal 9000 🌝
Джарвис - банальщина, я бы назвал его "Какая-то поебень". И после того, как ИИ в очередной раз ошибется, ты так вздыхаешь и грустно говоришь - "Ну опять Какая-то поебень".
Ждём пока авторские права на Джарвиса купят, либо коллабу с Марвел.
лол, как же пригорело у говноедов из гугла
так у вас тоже подгорает, судя по агрессии
какой агрессии?
"говноедов"
вводишь в заблуждение
Да у нас тут у всех подгорает. Это же комменты в vc под постом про гугл.
Круто! Да начнётся битва 🤘🏻
отстаёшь
Ваш комментарий сделал мой вечер 😁😁😁
Благодарю! Рад, что у Вас хорошее настроение (-:
Хорошо что у России есть балабоба 🧘
Тянет на новую статью, товарищ
Эт мы запросто 👨🍳
И что он умеет? Может как ChatGPT?
У него другиемцели были как я понимаю. Яндекс что-то готовит свое в конкуренцию ChatGPT, думаю и нароботки балаболф и Алисы там будут использоваться в итоге.
Когда то я учился в МГТУ, но меня отчислили из-за сессии.
Мы делали так: oтправляли тему дипломной работы в сервис Балобоба. За раз прихoдило до 1% работы.
Я сообщаю это не для своей выгоды, а для того, чтобы отомстить им за то, что отчислили квалифицированного студента 🧘
Балаболу?
Здесь каждый оттачивает свой стиль как хочет
можно подумать сейчас никто ничего не сохраняет - открыли Америку. Все на прослушке стоим, как минимум
Главное вовремя шапочку из фольги надеть и прослушка не важна будет!
На берегу Невы лежит родной песочек.
Танго между Google и Bard
Игривый танец, который демонстрирует волнение и непредсказуемость последнего проекта Google, когда они осваивают пространство языковых моделей ИИ со своим новым продуктом "Bard". С поворотами, разворотами и внезапными всплесками энергии, танец передает трепет от того, что ждет нас в будущем с этой захватывающей новой технологией.
Сцена открывается: на сцене собрались сотрудники Google, одетые в наряды, вдохновленные технологиями. Свет приглушается, и прожектор освещает логотип Google.
"Дамы и господа, пора готовиться к самому большому танцу года! Google с гордостью объявляет о нашем последнем проекте - танго Google-Bard!".
Начинает играть музыка, быстрый ритм с футуристическим настроением. Сотрудники Google выходят на сцену, и начинается танец.
По мере того как танец продолжается, уровень энергии начинает расти. Сотрудники Google начинают демонстрировать свои движения, каждый пытается превзойти другого. Внезапно музыка делает поворот, и танцоры теряют равновесие. Они спотыкаются, но быстро восстанавливают равновесие и продолжают танец, смеясь и хихикая на ходу.
Танец продолжает набирать обороты, сотрудники Google добавляют неожиданные повороты, демонстрируя непредсказуемость новой технологии. Они прыгают, кружатся и вертятся, а зрители в изумлении наблюдают за ними.
Когда танец подходит к концу, музыка замедляется, и свет приглушается. Сотрудники Google собираются в круг, взявшись за руки. Они делают глубокий вдох, и музыка снова начинает звучать. Танцоры врываются в действие, завершая танец с блеском. Зрители в восторге, аплодируют и радуются, когда сотрудники Google делают последний поклон.
Сцена затухает, и зрителям остается только гадать о том, какое будущее ждет новую языковую модель искусственного интеллекта Google "Bard".
Эпичная битва 2023. Я рад, что техно компании наконец-то выпустили массовый продукт (рабочий, что немаловажно), который меняет ландшафт
Не верю в метаверс, но как же я жду нормальный VR...
А я нормальный AR
Но битвой это не назовешь, Гугл на пару лет впереди в своих разработках
Рынок порешает. Я вот хочу взять подписку на opengpt. Ток обзор бы увидеть/прочитать про плюсы.
__Bard работает на основе «облегчённой» версии нейросети компании LaMDA.__
LaMDA реально такая крутая или просто разгоняют?
LaMDA реально лучше, а в открытом доступе ее сильно урезанная версия. А еще у Гугла есть PaLM с 540 миллиардами параметров, которая с некоторыми задачами справляется чуть лучше чем это в среднем делают люди, а также переигрывает известные модели включая LaMDA
Пока об этом знают только тестировщики, но если крутой сотрудник Гугла уверовал в её интеллект и сошел с ума, значит она совсем неплоха
Там у истории есть продолжение? Действительно сошел с ума?
Чаты — это маленькая жизнь.
Судя по D&D и серии TES, барды - те ещё засранцы и отцы кипиша. Надеюсь, гугл фишку эту подстегнула в виде пасхалки)
Мне кажется уже ушло время, слишком большой задел у первопроходцев...