«Авито Недвижимость» разрешила владельцам квартир оставлять отзывы на арендаторов Статьи редакции
Их будут видеть только владельцы объектов и сами жильцы.
- Собственники и управляющие жилья теперь могут оставить отзывы на арендаторов в разделе «Посуточная аренда», рассказали в «Авито Недвижимости».
- На следующий день после завершения брони арендодателю придёт ссылка. Чтобы по ней оставить отзыв, частному лицу надо вывести деньги за квартиру себе на карту. Агентства смогут оставить отзыв в любом случае.
- Арендодатели могут поставить оценку от одной до пяти звёзд, описать впечатления от общения с гостем, состояние квартиры после него, соблюдение договорённостей и другое. Можно добавить фотографии жилья после выезда арендатора.
- Отзывы принимаются только в течение 14 дней после выезда. Они будут проходить модерацию. Оценку увидит сам гость и другие арендодатели при бронировании жилья. Арендаторы смогут посмотреть свои оценки в личном кабинете.
- В марте 2023 года «Авито Недвижимость» запустила бронирование и оплату квартир внутри платформы. Размещение и продление объявлений бесплатно, но за каждую бронь сервис берёт комиссию — 15% от её суммы.
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это честно, наверняка, с их стороны тоже много косяков
Как это бывает в любом рейтинге.. ты оставил негативынй отзыв, тебе оставли негативный в отместку. Все эти рейтинги полная хрень
решается очень просто. каждый должен в течение определенного времени написать отзыв, если хочет. По истечении отзывы публикуются. Если отзыв лживый - решается с привлечением поддержки. на время решения должен быть скрыт
Чел, это авито. Что ты такое пишешь? У них блядь вещи пиздят с их гарантированной авито доставкой, а ты про буквы в интернете пишешь.
это решает проблему. как только пользователь выражает несогласие (должна быть обязательно такая кнопка), то 1. отзыв автоматически скрывается 2. привлекается поддержка авито
если процесс толком не работает, то и отзыв будет скрыт. хуже если поддержка фродить будет. надо и над этим подумать.
В Авито нет никакой поддежки
точно,у всех разные понятия чистоты и тд и не факт ,что сам арендодатель адекватный
Арендатор не согласился оплачивать ремонт условного крана, которым там отродясь не работал и вот уже летит гневный отзыв.
Но справедливо и обратное, так что теперь обе стороны равны.
Идея хорошая, но что помешает людям создавать новые аккаунты каждый раз. Или авито теперь тоже через госуслуги которые нельзя удалить?
идея чудовищная
+100500
Э, гражданин, не надо подсказывать-то!
Если с целью арендовать хату дабы засрать - то да, лучше каждый раз с нового аккаунта с новым номером телефона.
Во-первых уже через гос.услуги....
Идея хуета, которая пахнет чем-то между подзалупным творожком и социальным рейтингом. Особенно учитывая то, что авито может просто так тебе блокнуть аккаунт и запросить фото с паспортом.
Новый аккаунт-новый номер телефона.Плюс 400-500 руб к посуточной аренде.
да уж! интересно будет почитать эти отзывы!
Идея хорошая, учитывая последние новости про проблемы с съемшиками квартир, которые оставляют после себя погром. Молодцы авито, что несмотря на не неконкурентные методы поиска-Яндекса разаивают продукт. https://vc.ru/services/647112-kak-yandeks-nedvizhimost-rynok-otzhimaet-u-ciana-i-avito
Это хорошее дело.
Уууу, хана рейтингу постояльцев.
Придется быть шёлковыми, чтобы о тебе плохо не написали
Любая модерация приводит к выращиванию сосунов