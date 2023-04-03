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Маша Цепелева

«Авито Недвижимость» разрешила владельцам квартир оставлять отзывы на арендаторов Статьи редакции

Их будут видеть только владельцы объектов и сами жильцы.

  • Собственники и управляющие жилья теперь могут оставить отзывы на арендаторов в разделе «Посуточная аренда», рассказали в «Авито Недвижимости».
  • На следующий день после завершения брони арендодателю придёт ссылка. Чтобы по ней оставить отзыв, частному лицу надо вывести деньги за квартиру себе на карту. Агентства смогут оставить отзыв в любом случае.
  • Арендодатели могут поставить оценку от одной до пяти звёзд, описать впечатления от общения с гостем, состояние квартиры после него, соблюдение договорённостей и другое. Можно добавить фотографии жилья после выезда арендатора.
  • Отзывы принимаются только в течение 14 дней после выезда. Они будут проходить модерацию. Оценку увидит сам гость и другие арендодатели при бронировании жилья. Арендаторы смогут посмотреть свои оценки в личном кабинете.
  • В марте 2023 года «Авито Недвижимость» запустила бронирование и оплату квартир внутри платформы. Размещение и продление объявлений бесплатно, но за каждую бронь сервис берёт комиссию — 15% от её суммы.

#новость #авито

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21 комментарий
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 Саша Панина

это честно, наверняка, с их стороны тоже много косяков

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Крендель с перцем

Как это бывает в любом рейтинге.. ты оставил негативынй отзыв, тебе оставли негативный в отместку. Все эти рейтинги полная хрень

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M-S-R

решается очень просто. каждый должен в течение определенного времени написать отзыв, если хочет. По истечении отзывы публикуются. Если отзыв лживый - решается с привлечением поддержки. на время решения должен быть скрыт

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Невкусно и грустно

Чел, это авито. Что ты такое пишешь? У них блядь вещи пиздят с их гарантированной авито доставкой, а ты про буквы в интернете пишешь.

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M-S-R
на время решения отзыв должен быть скрыт

это решает проблему. как только пользователь выражает несогласие (должна быть обязательно такая кнопка), то 1. отзыв автоматически скрывается 2. привлекается поддержка авито
если процесс толком не работает, то и отзыв будет скрыт. хуже если поддержка фродить будет. надо и над этим подумать.

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Крендель с перцем

В Авито нет никакой поддежки

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Вячелав Садилов

точно,у всех разные понятия чистоты и тд и не факт ,что сам арендодатель адекватный

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Вадим Д.

Арендатор не согласился оплачивать ремонт условного крана, которым там отродясь не работал и вот уже летит гневный отзыв.
Но справедливо и обратное, так что теперь обе стороны равны.

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ЯжПрограммист

Идея хорошая, но что помешает людям создавать новые аккаунты каждый раз. Или авито теперь тоже через госуслуги которые нельзя удалить?

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Aleks B

идея чудовищная

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M-S-R

+100500

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Вадим Д.

Э, гражданин, не надо подсказывать-то!

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vodkomotornik

Если с целью арендовать хату дабы засрать - то да, лучше каждый раз с нового аккаунта с новым номером телефона.

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Крендель с перцем

Во-первых уже через гос.услуги....

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Невкусно и грустно

Идея хуета, которая пахнет чем-то между подзалупным творожком и социальным рейтингом. Особенно учитывая то, что авито может просто так тебе блокнуть аккаунт и запросить фото с паспортом.

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ЧятЖПТ

Новый аккаунт-новый номер телефона.Плюс 400-500 руб к посуточной аренде.

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Владимир Покуц

да уж! интересно будет почитать эти отзывы!

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Domorost

Идея хорошая, учитывая последние новости про проблемы с съемшиками квартир, которые оставляют после себя погром. Молодцы авито, что несмотря на не неконкурентные методы поиска-Яндекса разаивают продукт. https://vc.ru/services/647112-kak-yandeks-nedvizhimost-rynok-otzhimaet-u-ciana-i-avito

Как Яндекс Недвижимость рынок отжимает у Циана и…
Здравствуйте, мои дорогие читатели. Последнее время люди наконец-то начали писать свою честную…
vc.ru
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Энтони Лавджой

Это хорошее дело.

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Невероятный Блондин

Уууу, хана рейтингу постояльцев.

Придется быть шёлковыми, чтобы о тебе плохо не написали

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Крендель с перцем

Любая модерация приводит к выращиванию сосунов

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