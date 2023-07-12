«Почта России» запустила сервис для оплаты и оформления заказов в интернет-магазинах Статьи редакции
С регистрацией через «Почта ID» данные пользователя для доставки заполнятся автоматически.
- «Почта.Покупки» — это инструмент для продавцов, рассказали в «Почте России». Подключить его можно по API, оставив на сайте ФИО, телефон, электронный адрес и название компании. После интеграции соответствующая кнопка или виджет появится на странице со способами оплаты.
- Сервис работает через авторизацию с «Почта ID». Чтобы оплатить с его помощью онлайн-заказ, пользователю нужно создать учётную запись или привязать к уже существующей карту любого банка.
- Поля с именем, адресом, телефоном и данными карты заполнятся автоматически во время покупки. Если карт и адресов для доставки будет несколько, можно выбрать нужные при оформлении.
- «Почта России» сможет доставить заказы на дом, в любое отделение из 38 тысяч пунктов или в один из 7500 почтоматов. Магазину не придётся хранить клиентские данные — это будет делать компания-оператор в зашифрованном виде.
- «Почта России» уже ведёт переговоры с крупными онлайн-магазинами и ритейлерами и считает, что сервис поможет им повысить конверсию в покупки благодаря сокращённому пользовательскому пути.
- Помимо этого, она предлагает более низкую комиссию на транзакции и доставку «за счёт собственной логистики и партнёрского эквайринга». В итоге сервис будет обходиться ритейлерам дешевле на 10-15%, рассказали vc.ru в компании.
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А когда Почта России собирается превратиться обратно в почту, а не вот в это подобие дешёвого магазина непонятной бормотухи и конфет?
Комментарий удален модератором
Да в общем-то понятно когда - когда перестанут всякими цдеками, боксберри и прочими разными пользоваться. А иначе как кормить весь этот штат теток, фасующих алиэкспрессные конвертики по 150 р.?
Вот сегодня ко мне отправится конвертик с проводком за 163 рубля. Печалька...
И я, кстати, не против теток, как когда-то здесь писал. И готов добровольно им копеечку донатить за бейджик "премиум клиент". Ибо государственная почта, как ни крути, должна жить.
Пытаются развиваться, да все не туда куда надо бы
Сейчас от местных экспертов узнаем, почему это плохо.
Потому что «Почта России» подтвердила факт утечки части внутренней базы данных отправлений клиентов.
Снизу уже есть мнение Вадима Д, почитай
Почта России не хочет быть почтой, ПР хочет быть Амазоном
Я представляю хайп работниц почты. Мало того, что за копейки работают, так ещё и интернет-заказами заниматься
ей бы хотя бы usps стать, в это она и пытается
А сбербанк не хочет быть банком, вроде бы это уже тренд – все хотят в айти
это уже вряд ли им удастся перетягать конкурентов-маркетплейсы
Деньги при оплате тоже по полпути будут теряться и порой заменяться на другие валюты?
А вот как на духу: у вас много потерялось за последние годы? У меня - дык ни разу. Потому что деньги не перевожу. А только посылки получаю.
Почта должна возить почту.
Да ничего там не теряется, уж не больше, чем у остальных
Единственная проблема при отправках на дальние расстояния — региональные сотрудники, которым часто пох на собственные правила отправки, у них свои требования на местах
Хотели мне отправить домашнее винишко, отказались брать, хотя упаковка была надлежащая. При этом по закону в РФ только ввоз/вывоз запрещен, внутри страны никакого запрета на алкоголь нет
Самое последние, что я сделаю в этой жизни.. это авторизуюсь через Почта ID
Так они стариков разведут. А потом просрут данные и "специалисты сбербанка" получат много интересной инфы и поводов еще грамотнее разводить стариков. У топов почты ни чего святого. Бабло оправдывает все.
я вообще до сегодняшнего дня не знал что такое существует
Через сколько данные клиентов почты ID утекут в сеть? Делаем ставки.
Утекут конечно. И первые, кто о них узнает- силовики и фискалы. Кошелечек нужно будет перепрятать. 😆
все
А от других сервисов не утекают. И из банков утекают и из маркет плейсов. Но конечно Ваши данные утекут именно из почты. Увы никто не совершенен. И тут лишь вопрос к службе безопасности конкретной организации. По сути как только утекли данные и это всплыло надо всю службу безопасности под взыскания, ведь это их обязанность чтобы данные остались там где должны быть.
У меня для Почты России отдельный e-mail, еще не утек.
Да это и не простые «утечки», а целенаправленные атаки со стороны соседнего государства при поддержке властей. Твитты от официальных лиц с обозначенными целями о распространении перс.данных максимального количества россиян для нанесения им максимального ущерба, найдете легко сами за февраль-март 2022.
Ой я то думал она будет нам помогать товары с буржуйских онлайншопов заказывать...а она какие-то местные унылые шопы продвигать собралась...
не-е неинтересно...
буржуйские онлайн шопы это не уровень Почты России
Смешно наблюдать, как @Тинькофф с невероятной скоростью теряет все возможные рынки. Когда же догодаются разогнать бездарей в своем руководстве?
Аналог Яндекс Checkout
Думаю будет удобно пользоваться
Почта исчезает - сотрудники массово уходят - выход один электронная коммерция!)))
Запартнерились бы с Asos и т.п.
Данные наши у Почты России и так уже имеются. Давно ли кто-нибудь при получении посылок заполнял квиточки? Нет, достаточно просто назвать номер из СМС.
А вот скорость передвижения корреспонденции - это нечто! Внутри города письмо идет неделю, между городами - три недели. Процентов 10-20 писем просто не доходит.