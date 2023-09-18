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Полина Лааксо

Apple выпустила iOS 17 — её можно поставить на iPhone XR, XS и новее Статьи редакции

А также на SE второго и третьего поколений.

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  • Обновление доступно в настройках. iOS 17 показали на июньской презентации 2023 года. Среди нововведений — возможность настроить вид своего контакта при вызове другим. Можно поставить на обложку фото или мультяшный аватар, выбрать шрифт для имени и его цвет. Такую «визитку» можно будет передать пользователю, который находится рядом, с помощью новой функции NameDrop в AirDrop.
  • Изменения также коснутся интерфейса вызова. В бета-версии ОС кнопки «Аудио», FaceTime, «Выкл. звук» и другие переместили из центральной части экрана в нижнюю. На место кнопки «Контакты» добавили «Отбой», который раньше находится в самом низу — отдельно от остальных опций управления звонком.
Примеры того, как это может выглядеть
  • В «Сообщениях» появилась функция «На связи» — с её помощью можно автоматически отписываться родным и близким о прибытии в нужное место назначения (например, домой). Опцию можно будет включать на определённый срок.
  • Помимо этого, должна появиться возможность создавать стикеры из фотографий на устройстве, выделяя и обрабатывая нужный объект, и делать анимированные стикеры из фотографий, отснятых в режиме Live.
Так можно вырезать стикер из фото
  • При установке телефона на зарядку в горизонтальном положении система сможет перейти в режим ожидания StandBy. Ориентация экрана сменится с вертикальной на горизонтальную, а виджеты можно настроить под себя — например, вывести на экран часы, календарь, плеер или фотографии.
  • Чтобы система переключалась на StandBy, нужно включить эту опцию в настройках соответствующего раздела. Там же будет возможность выбрать низкую яркость экрана в ночном режиме и решить, показывать все уведомления или только критически важные. На iPhone 14 и 15 можно также включить функцию «Экран всегда включен».
Источник: The Verge
  • Бета-тестировщики, помимо этого, рассказывали, что на iOS 17 добавят опцию оцифровки своего голоса под названием «Создать личный голос». Для этого нужно надиктовать системе 150 фраз.
  • С помощью синтезированного голоса можно озвучивать написанные реплики — например, при невозможности говорить.
Обозреватель Apple Insider показывает, как работает функция
  • Среди других ранее заявленных обновлений: отправка видеосообщения абоненту, который не принимает вызов по FaceTime, и возможность видеть расшифровку аудиозаписи, которую пользователь оставляет по голосовой почте в режиме реального времени, и всё-таки принять звонок.

#новости #ios17

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155 комментариев
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 Невероятный Блондин

Обновляемся друзья 😗

Всем ставлю лайк под этой новостью
❤️

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Даниил Слесарчук

Бля, у меня X
Ps, но держи мой лайк
Pps Apple - навсегда ❤️

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Ольга

Даже если у меня нет ничего с iOS?

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5 комментариев
Невероятный Блондин

Одна только обрезка UTM-меток в URL-ах достойна похвалы.
Оффлайн карты опять же, неожиданно.

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14 комментариев
Gre Li

«До первого сервиса-пака нельзя» — народная мудрость. А то и второго-третьего. Стоит подождать как минимум 17.1 чтобы детские ошибки исправили. До Нового года можно не заморачиваться. Если конечно не хотите быть бесплатным бета-тестером.

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5 комментариев
Suntori
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3 комментария
Иван

Можно ставить из-за подставки проверочного кода из почты

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Protein Wars

погнали!

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Андрей

Сохранил твой комментарий 👌

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Собственный капитал

У меня есть обзор на выгодоприобретателя от продажи новых айфонов😋
Вряд ли новая версия операционки - то, из-за чего Apple сможет повысить продажи ничем не примечательного нового телефона. А жаль

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Techno George
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2 комментария
Илья Заводов

Ну как ничем, старый стоит чуть больше 100к, новый уже 200. Очень даже примечательно

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4 комментария
Александр Возженников

Отличная новость, жаль, что мне все равно, by android

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drapeg

Так "все равно", что открыл страницу с новостью и написал комментарий под ней

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4 комментария
DeepMind

А могла бы выпустить Навального.

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Алеоп

Не раскачивайте лодку

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1 комментарий
новый участник

Лет 10 назад была тенденция постоянно говорить о различиях между iOS и Android. Дети того времени теперь уже взрослые.
Новые дети стали достаточно осведомлены, чтобы понять, что эти устройства — всего лишь телефоны.

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Alex Lowen

Скорее так: "что эти устройства совсем не телефоны"

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Ольга Дубровина

Ну прикольно 😃

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Alex

Не хочу быть занудой, но ничего прикольного не увидел. Скучное обновление. Ваша фотография поприкольнее этого обновления будет.

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Владимир Бейманов

ну хорошо хоть на XR еще доступно обновление

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drapeg

Ну так модель 2018 года, вышла 5 лет назад – так что всё соответствует стандартному сроку жизненного цикла с поддержкой 6 лет с момента релиза. Даже для старых устройств с iOS15 выпустили обновление безопасности.

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Score of Doom

«Хоть»? То есть поддержка смартов вышедших более 5 лет назад это само собой разумеющееся, да? Может позволить себе любая кампания.

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1 комментарий
Nikita

Радуемся радуемся

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Aleksey

апл шпионское говно, да ещё и блбтуз выключить нельзя :)) везде палит присутствие хозяина :)))

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Отнюдь

хорошо что ты умный и Bolgen OS используешь!

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Gre Li

Настройки – Bluetooth — выключатель. Наверное iOS не для тебя. Всё слишком просто и логично

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7 комментариев
Boyko

Что за хня?

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Adren Ilare

Киллер-фича

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Невероятный Блондин

Тиньковское приложение не оптимизировано под iOS 17.

А как известно обновить они его не могут, ибо удалено из апстора.

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1 комментарий
Иван

Это после обновления? А в чем ограничения iOS 17?

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1 комментарий
Artemiy

в каком приложении?

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Юрий Б.

Поддельный скрин, в ОС такого нет

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7 комментариев
Дмитрий Кулешов

Выпустят ресторанный справочник на недельку в аппстор, делов-то

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енот

@Полина Лааксо на всякий случай - iPad OS тоже вышла сегодня

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Pavel B.

И твос тоже:)

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1 комментарий
Курильщик
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Невероятный Блондин

Надо им свой СБОЛ выкатить с оптимизацией под 17

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Obi Van Goga

ну и нормально ,обновления это всегда хорошо

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Tyoma Tema

Еее бесплатные тренировщики твоего ИИ

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Энтони Лавджой

Я пока не готов

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Родитель 2

Там более 300 изменений в прошивке, новость не раскрывает всего. Пользуюсь iOS 17 с первой беты. Большинство изменений для штатов.

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::: FarCry

Номер сборки кто поставил напишите 🫢

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Невероятный Блондин
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1 комментарий
Yury Kotov

Появилась кнопка VPN

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Donald Draper

Она была в 16. Доброе утро, дорогой друг.

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7 комментариев
Nikita

А сам VPN встроенный появился или это нужно отдельно докупать?

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1 комментарий
Марина Леопардовна

Скачала, попробовала, ну че-то ничего глобального не увидела. Как будто можно придумать гораздо больше более полезных что-ли фишек

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Чех в чешках

Прочитал ваш комментарий, ничего полезного не подметил. Можно было что-то более умное или смешное придумать, хотя бы полезное. Без изюминки как-то, ожидал большего.

А аватарку вашу глянул, — вы еще и курите, Марина. Это вредно.

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Антон Кузьмин

Скачала, попробовала, ничего глобального не увидела, удалила.

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Герман Манвелов

Снова однообразие, снова жажда статуса. В России наступила новая волна безумия - выход нового iPhone, который принес небольшие изменения и громко заявил о своей уникальности. Но кроме яркого цвета, новый iPhone предлагает небольшие обновления, которые вряд ли повлияют на повседневное использование аппарата. Плавные края и улучшенная камера - все это замечательно, однако, насколько это важно для обычного пользователя? Как будто Айфон старается оправдать свою стоимость из года в год, добавляя нечто новое, но не революционное.

В то время как российская Аврора предлагает более выгодное предложение - современные характеристики, элегантный дизайн и доступную цену.

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Нет
В то время как российская Аврора предлагает более выгодное предложение - современные характеристики, элегантный дизайн и доступную цену.

Что ты за дичь только что ляпнул?

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3 комментария
Old Car Raffle

Опять дырявая как 15 и 16 ?

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Чех в чешках
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Artemiy

Так а что нового-то?? Аватарка?

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Чех в чешках

Нам этого достаточно. Это раз.
Во вторых, вы, любители Андроида, избалованные люди и не видите красоту в мелочах. Вот, например, как мы, любители Apple едим доширак:

Я люблю Доширак. Не, не потому, что кроме как им, я ничем не питаюсь, скорее наоборот. Дома вкусно готовлю, ем здоровую пищу, но раза два в неделю накатывает ощущение, которое сейчас постараюсь описать: 0 Ем я его на рабочем месте, и с дошираком связан целый ритуал. Во первых, когда ты приносишь коробку из магазина, она в очень прочной полиэтиленовой пленке, которую довольно трудно разорвать. Зубы я портить не хочу, поэтому на столе у меня лежит металлический саморез для протыкания и разрезания пленки, в которую упакован доширак. Доширак я всегда берю со вкусом говядины или свинины, потому что там гораздо больше насыпано соевого мяса. Иногда даже покупаю два, и в один высыпаю два пакетика с зеленью и соевым мясом, чтобы получить двойное удовольствие. Воду наливаю из кулера, очищеную. Да, перед тем, как налить воды, я выбрасываю желтый кружочек, который иногда кладут в специи. Он пахнет рыбой и мне не нравится. После того, как залил кипятком, я не закрываю крышку. Сейчас расскажу почему: Дело в том, что я люблю лапшу есть когда она еще не совсем размокла. То есть она уже набрала воды, но еще остается чуть-чуть хрустящей. Это самый смак. Когда ем ее, стараюсь зажевать всю длину в рот, чтобы потом целиком во рту прожевать, не перекусываю посередине, иначе в бульоне останутся мелкие откусы лапши. Во время поедания лапши ни в коем случае не ем соевое мясо. Оно пока разбухает и я его оставляю на потом. С лапшой ем только зелень. Она тоже приятно хрустит на зубах, наслаждение очень хорошее. 0 Когда лапша заканчивается, то наступает кульминация. Я беру тарелку за края и неспешно выпиваю бульон. Но соевое мясо пока не ем, оно уже достигло своей кондиции, но я его отфильтровываю зубами, чтобы не попадало в рот с бульоном. И вот когда бульона остается совсем немного, то я выпиваю часть бульона вместе со всем мясом, и тщательно его пережевываю. Это наивысшее наслаждение от поедания доширака. Ради этого ощущения я готов съесть в один раз даже две порции мяса с зеленью. Остаток бульона я выпиваю вместе с маленькими частями лапши, которые не смог выловить, и там иногда присутствует морковка, которая очень хорошо хрустит на зубах. Остренький перец мягко пощипывает губы. Я сыт и доволен. Ура!
(c) Apex

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Сережа Слуцкий

Ура, куча всего которым я ни когда не буду пользоваться скорее всего

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Артем Смирнов

Никогда не говори ни когда, Сирёжа

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S K

ура - теперь то заживем!

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Nikita

Да, заживем. Я десятилетиями это ждал

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DAstra Network

Стикеры это классно 😁

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Nikita

Ану все, пошел уже скачивать новый Айос

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Alex

Это уже прорыв или только рывок Apple?

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KIK

Раскачка…

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DeepMind

Альтсторы и доступ к нфц не выкатили?

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Родитель 2

Нет и не будет. Sideload и так доступен был.

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Лена Головач

Объясните, зачем вы покупаете не айфон?

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Чех в чешках

Я айфон беру только когда выхожу из дома, например в гости или на встречу. Дома андроидом пользуюсь.

Но, в принципе, я и хозяйственным мылом пользуюсь, а когда приходят девушки, то из под ванны достаю Палмолив.

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1 комментарий
Валентин Яковлев

Что вы спросили)

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Савелий Бондаренко

Пользоваться

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Gre Li

Деньги экономят. Хотя айфон не обязательно обновлять каждый год как андроид.

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Лёша Марков

А Тинькофф говорит, что после обновления нельзя будет пополнять карту многими привычными способами в приложении. Будьте внимательны

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Alex R

Его же выпилили из appstore

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2 комментария
Ами Варджа

Где киллер-фичи?

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Чех в чешках

Фичи, который убивают? Нам этого не надо.

На самом деле, охуенная фича в своем время вышла — удалять записи из истории звонков. Когда ее не было. это был пиздос)

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S.E.A. solo pelle

Подписываемся😅🤣

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Brighton Bazaar

Расшифровка как второй год в Пикселе работает. И во время разговора и в голосовой почте.

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Чех в чешках

Пф, всего второй год.

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Случайные фотографии

Круто, теперь можно голосовые текстом записывать.

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Частное Яйцо

А у Вас в реальном времени печатает под голос или надо ждать ещё обработку?

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Max D

Тинькоф реально перестал работать?

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Роман Морозов

Все Работает, только пополнение с другой карты не работает

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Чех в чешках

Есть новые функции для пересылки и приема дикпиков?

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Неприемлемый разговор

Как хорошо, что я не тратил свое время на эту презентацию

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152 комментария
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