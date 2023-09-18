Apple выпустила iOS 17 — её можно поставить на iPhone XR, XS и новее Статьи редакции
А также на SE второго и третьего поколений.
10K показов
10K открытий
- Обновление доступно в настройках. iOS 17 показали на июньской презентации 2023 года. Среди нововведений — возможность настроить вид своего контакта при вызове другим. Можно поставить на обложку фото или мультяшный аватар, выбрать шрифт для имени и его цвет. Такую «визитку» можно будет передать пользователю, который находится рядом, с помощью новой функции NameDrop в AirDrop.
- Изменения также коснутся интерфейса вызова. В бета-версии ОС кнопки «Аудио», FaceTime, «Выкл. звук» и другие переместили из центральной части экрана в нижнюю. На место кнопки «Контакты» добавили «Отбой», который раньше находится в самом низу — отдельно от остальных опций управления звонком.
- В «Сообщениях» появилась функция «На связи» — с её помощью можно автоматически отписываться родным и близким о прибытии в нужное место назначения (например, домой). Опцию можно будет включать на определённый срок.
- Помимо этого, должна появиться возможность создавать стикеры из фотографий на устройстве, выделяя и обрабатывая нужный объект, и делать анимированные стикеры из фотографий, отснятых в режиме Live.
- При установке телефона на зарядку в горизонтальном положении система сможет перейти в режим ожидания StandBy. Ориентация экрана сменится с вертикальной на горизонтальную, а виджеты можно настроить под себя — например, вывести на экран часы, календарь, плеер или фотографии.
- Чтобы система переключалась на StandBy, нужно включить эту опцию в настройках соответствующего раздела. Там же будет возможность выбрать низкую яркость экрана в ночном режиме и решить, показывать все уведомления или только критически важные. На iPhone 14 и 15 можно также включить функцию «Экран всегда включен».
- Бета-тестировщики, помимо этого, рассказывали, что на iOS 17 добавят опцию оцифровки своего голоса под названием «Создать личный голос». Для этого нужно надиктовать системе 150 фраз.
- С помощью синтезированного голоса можно озвучивать написанные реплики — например, при невозможности говорить.
- Среди других ранее заявленных обновлений: отправка видеосообщения абоненту, который не принимает вызов по FaceTime, и возможность видеть расшифровку аудиозаписи, которую пользователь оставляет по голосовой почте в режиме реального времени, и всё-таки принять звонок.
Обновляемся друзья 😗
Всем ставлю лайк под этой новостью
❤️
Бля, у меня X
Ps, но держи мой лайк
Pps Apple - навсегда ❤️
Даже если у меня нет ничего с iOS?
Одна только обрезка UTM-меток в URL-ах достойна похвалы.
Оффлайн карты опять же, неожиданно.
«До первого сервиса-пака нельзя» — народная мудрость. А то и второго-третьего. Стоит подождать как минимум 17.1 чтобы детские ошибки исправили. До Нового года можно не заморачиваться. Если конечно не хотите быть бесплатным бета-тестером.
Можно ставить из-за подставки проверочного кода из почты
погнали!
Сохранил твой комментарий 👌
У меня есть обзор на выгодоприобретателя от продажи новых айфонов😋
Вряд ли новая версия операционки - то, из-за чего Apple сможет повысить продажи ничем не примечательного нового телефона. А жаль
Ну как ничем, старый стоит чуть больше 100к, новый уже 200. Очень даже примечательно
Отличная новость, жаль, что мне все равно, by android
Так "все равно", что открыл страницу с новостью и написал комментарий под ней
А могла бы выпустить Навального.
Не раскачивайте лодку
Лет 10 назад была тенденция постоянно говорить о различиях между iOS и Android. Дети того времени теперь уже взрослые.
Новые дети стали достаточно осведомлены, чтобы понять, что эти устройства — всего лишь телефоны.
Скорее так: "что эти устройства совсем не телефоны"
Ну прикольно 😃
Не хочу быть занудой, но ничего прикольного не увидел. Скучное обновление. Ваша фотография поприкольнее этого обновления будет.
ну хорошо хоть на XR еще доступно обновление
Ну так модель 2018 года, вышла 5 лет назад – так что всё соответствует стандартному сроку жизненного цикла с поддержкой 6 лет с момента релиза. Даже для старых устройств с iOS15 выпустили обновление безопасности.
«Хоть»? То есть поддержка смартов вышедших более 5 лет назад это само собой разумеющееся, да? Может позволить себе любая кампания.
Радуемся радуемся
апл шпионское говно, да ещё и блбтуз выключить нельзя :)) везде палит присутствие хозяина :)))
хорошо что ты умный и Bolgen OS используешь!
Настройки – Bluetooth — выключатель. Наверное iOS не для тебя. Всё слишком просто и логично
Что за хня?
Киллер-фича
Тиньковское приложение не оптимизировано под iOS 17.
А как известно обновить они его не могут, ибо удалено из апстора.
Это после обновления? А в чем ограничения iOS 17?
в каком приложении?
Поддельный скрин, в ОС такого нет
Выпустят ресторанный справочник на недельку в аппстор, делов-то
@Полина Лааксо на всякий случай - iPad OS тоже вышла сегодня
И твос тоже:)
Надо им свой СБОЛ выкатить с оптимизацией под 17
ну и нормально ,обновления это всегда хорошо
Еее бесплатные тренировщики твоего ИИ
Я пока не готов
Там более 300 изменений в прошивке, новость не раскрывает всего. Пользуюсь iOS 17 с первой беты. Большинство изменений для штатов.
Номер сборки кто поставил напишите 🫢
Появилась кнопка VPN
Она была в 16. Доброе утро, дорогой друг.
А сам VPN встроенный появился или это нужно отдельно докупать?
Скачала, попробовала, ну че-то ничего глобального не увидела. Как будто можно придумать гораздо больше более полезных что-ли фишек
Прочитал ваш комментарий, ничего полезного не подметил. Можно было что-то более умное или смешное придумать, хотя бы полезное. Без изюминки как-то, ожидал большего.
А аватарку вашу глянул, — вы еще и курите, Марина. Это вредно.
Скачала, попробовала, ничего глобального не увидела, удалила.
Снова однообразие, снова жажда статуса. В России наступила новая волна безумия - выход нового iPhone, который принес небольшие изменения и громко заявил о своей уникальности. Но кроме яркого цвета, новый iPhone предлагает небольшие обновления, которые вряд ли повлияют на повседневное использование аппарата. Плавные края и улучшенная камера - все это замечательно, однако, насколько это важно для обычного пользователя? Как будто Айфон старается оправдать свою стоимость из года в год, добавляя нечто новое, но не революционное.
В то время как российская Аврора предлагает более выгодное предложение - современные характеристики, элегантный дизайн и доступную цену.
Что ты за дичь только что ляпнул?
Опять дырявая как 15 и 16 ?
Так а что нового-то?? Аватарка?
Нам этого достаточно. Это раз.
Во вторых, вы, любители Андроида, избалованные люди и не видите красоту в мелочах. Вот, например, как мы, любители Apple едим доширак:
Я люблю Доширак. Не, не потому, что кроме как им, я ничем не питаюсь, скорее наоборот. Дома вкусно готовлю, ем здоровую пищу, но раза два в неделю накатывает ощущение, которое сейчас постараюсь описать: 0 Ем я его на рабочем месте, и с дошираком связан целый ритуал. Во первых, когда ты приносишь коробку из магазина, она в очень прочной полиэтиленовой пленке, которую довольно трудно разорвать. Зубы я портить не хочу, поэтому на столе у меня лежит металлический саморез для протыкания и разрезания пленки, в которую упакован доширак. Доширак я всегда берю со вкусом говядины или свинины, потому что там гораздо больше насыпано соевого мяса. Иногда даже покупаю два, и в один высыпаю два пакетика с зеленью и соевым мясом, чтобы получить двойное удовольствие. Воду наливаю из кулера, очищеную. Да, перед тем, как налить воды, я выбрасываю желтый кружочек, который иногда кладут в специи. Он пахнет рыбой и мне не нравится. После того, как залил кипятком, я не закрываю крышку. Сейчас расскажу почему: Дело в том, что я люблю лапшу есть когда она еще не совсем размокла. То есть она уже набрала воды, но еще остается чуть-чуть хрустящей. Это самый смак. Когда ем ее, стараюсь зажевать всю длину в рот, чтобы потом целиком во рту прожевать, не перекусываю посередине, иначе в бульоне останутся мелкие откусы лапши. Во время поедания лапши ни в коем случае не ем соевое мясо. Оно пока разбухает и я его оставляю на потом. С лапшой ем только зелень. Она тоже приятно хрустит на зубах, наслаждение очень хорошее. 0 Когда лапша заканчивается, то наступает кульминация. Я беру тарелку за края и неспешно выпиваю бульон. Но соевое мясо пока не ем, оно уже достигло своей кондиции, но я его отфильтровываю зубами, чтобы не попадало в рот с бульоном. И вот когда бульона остается совсем немного, то я выпиваю часть бульона вместе со всем мясом, и тщательно его пережевываю. Это наивысшее наслаждение от поедания доширака. Ради этого ощущения я готов съесть в один раз даже две порции мяса с зеленью. Остаток бульона я выпиваю вместе с маленькими частями лапши, которые не смог выловить, и там иногда присутствует морковка, которая очень хорошо хрустит на зубах. Остренький перец мягко пощипывает губы. Я сыт и доволен. Ура!
(c) Apex
Ура, куча всего которым я ни когда не буду пользоваться скорее всего
Никогда не говори ни когда, Сирёжа
ура - теперь то заживем!
Да, заживем. Я десятилетиями это ждал
Стикеры это классно 😁
Ану все, пошел уже скачивать новый Айос
Это уже прорыв или только рывок Apple?
Раскачка…
Альтсторы и доступ к нфц не выкатили?
Нет и не будет. Sideload и так доступен был.
Объясните, зачем вы покупаете не айфон?
Я айфон беру только когда выхожу из дома, например в гости или на встречу. Дома андроидом пользуюсь.
Но, в принципе, я и хозяйственным мылом пользуюсь, а когда приходят девушки, то из под ванны достаю Палмолив.
Что вы спросили)
Пользоваться
Деньги экономят. Хотя айфон не обязательно обновлять каждый год как андроид.
А Тинькофф говорит, что после обновления нельзя будет пополнять карту многими привычными способами в приложении. Будьте внимательны
Его же выпилили из appstore
Где киллер-фичи?
Фичи, который убивают? Нам этого не надо.
На самом деле, охуенная фича в своем время вышла — удалять записи из истории звонков. Когда ее не было. это был пиздос)
Подписываемся😅🤣
Расшифровка как второй год в Пикселе работает. И во время разговора и в голосовой почте.
Пф, всего второй год.
Круто, теперь можно голосовые текстом записывать.
А у Вас в реальном времени печатает под голос или надо ждать ещё обработку?
Тинькоф реально перестал работать?
Все Работает, только пополнение с другой карты не работает
Есть новые функции для пересылки и приема дикпиков?
Как хорошо, что я не тратил свое время на эту презентацию