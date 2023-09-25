Telegram понизил количество «бустов» от Premium-подписчиков, необходимых каналам для публикации «историй» Статьи редакции
Теперь нужно получить голоса от 0,1% аудитории.
- Мессенджер разрешил каналам публиковать «истории» 22 сентября 2023 года, для этого нужно получить определённое количество «бустов» от подписчиков Premium. Чем их больше, тем больше «историй» сможет выложить канал.
- При этом пользователи отмечали, что собирать голоса сложно, а «легальных способов получить достаточно "бустов" нет».
- Теперь Telegram обновил условия для каналов, обратили внимание «Код Дурова» и «кабачковая икра по акции». Чтобы они могли опубликовать «историю», нужно собрать голоса от 0,1% общего количества подписчиков, а не от 0,4% как раньше.
- Канал «кабачковая икра по акции» отметил, что по обновлённым правилам получил сразу третий уровень — то есть он сможет опубликовать три «истории». Автор «Русского маркетинга» Семён Ефимов также написал, что «перескочил» сразу на третий уровень: «Что мы имеем теперь: если раньше для первого уровня мне нужно было 505 бустов, то теперь, имея 486, у меня уже третий уровень, и для четвёртого нужно ещё 76».
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Хоспаде, какой херней люди в 21м веке занимаются))) Покорение космоса, лечение от всех болезней, летающие машины......нее, зачем, я тут еще бустов не собрал
Эти бусты их доход от рекламы в сторис , кто-то с понедельника по пятницу каждую неделю тратит восемь часов своего времени для того что бы намайнить лишь на существование, когда эти будут одним кликом через эти сторис зарабатывать в некоторых случаях, как 30 таких работяг за месяц. В таком разрезе конечно им это надо и очень интересно
Прикольный байт на премиум-подписки получился. Дуров красава
Абсолютно прав
Каналы маркетологов: Как набрать бусты?
Чаты людей: Как навсегда забанить "истории"?
Хуйню какую-то придумали
"Ну придумали и придумали"
Как только не пытаются пропихнуть свои сторисы...ну нафига?
Ну вот, обесценили бустовство
Надеюсь, что появится какая-нибудь разумная альтернатива с каналами, потому что телеграм становится комично сложным, последнее время все новости с планеты телеграм читаются как тарабарщина.
Что же, придётся чуть чаще скрывать истории от каналов, потерпим.
Такой позор...
Может не наберут, всё таки...
Нищеброды 😂
Думаю у азбуки вкуса быстрее выйдет)
)))
Блин, теперь у меня в телеге будут кружочки от всяких топоров и мешей. А норм каналы типа Минаева будут в жопе, потому что там адекватная аудитория, которая пришла за интересом, а не сиськами и похабшиной
Дык отпишись от Топора и Мэша, чтобы только Минаев был.
Не благодари
Уже предвижу эти понты тех, кто по 20 историй будет выкладывать
Бусты и истории мало кому нужны. Лучше бы убрали линейность чатов, нужны треды, эпоха IRC давно прошла, человечество изобрело треды в чатах вместо линейной свалки
При этом админы вынуждены клянчить эти бусты, а на канале нет ни одной кнопки, где можно добровольно в любой момент дать буст, как в discord. Надо признать, продакт-менеджмент телеги любит глумиться над юзерами.
Приятно видеть, что правила регулируются по реальным фактам, а не по выдуманной изначально теории, которая мало кому подходила.
Таня, прости. Сразу не глянул автора.
Лучше бы исправляли баги в приложении и в версии для компьютера, чем г-вно всякое добавлять. Кому нужны эти истории? Кто их смотрит и, главное, для чего?
Ага, а на VC тогда о чём писать?
Писали что будет возможность скрыть истории. Где?
Нажми и удерживай на историю, появится возможность скрыть.
Имею ввиду про весь блок историй
по мне так это полный бред
Не обновлялся, поэтому вижу ":-("
Оно и к лучшему, меньше этих дебильных историй будет
Будет больше...