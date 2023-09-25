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Таня Боброва

Telegram понизил количество «бустов» от Premium-подписчиков, необходимых каналам для публикации «историй» Статьи редакции

Теперь нужно получить голоса от 0,1% аудитории.

  • Мессенджер разрешил каналам публиковать «истории» 22 сентября 2023 года, для этого нужно получить определённое количество «бустов» от подписчиков Premium. Чем их больше, тем больше «историй» сможет выложить канал.
  • При этом пользователи отмечали, что собирать голоса сложно, а «легальных способов получить достаточно "бустов" нет».
  • Теперь Telegram обновил условия для каналов, обратили внимание «Код Дурова» и «кабачковая икра по акции». Чтобы они могли опубликовать «историю», нужно собрать голоса от 0,1% общего количества подписчиков, а не от 0,4% как раньше.
  • Канал «кабачковая икра по акции» отметил, что по обновлённым правилам получил сразу третий уровень — то есть он сможет опубликовать три «истории». Автор «Русского маркетинга» Семён Ефимов также написал, что «перескочил» сразу на третий уровень: «Что мы имеем теперь: если раньше для первого уровня мне нужно было 505 бустов, то теперь, имея 486, у меня уже третий уровень, и для четвёртого нужно ещё 76».
Мнения
Полина Лааксо
«Выгодно — рекламодателям, кто будет смотреть — никто»: как пользователи Telegram отреагировали на «истории» за голоса Статьи редакции

О поддержке у подписчиков попросила даже Госдума, но пока не собрала и половины голосов.

Источник: «Новые Новые Медиа»

#новость #telegram

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34 комментария
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 Стерлядка Вяленая
Что мы имеем теперь: если раньше для первого уровня мне нужно было 505 бустов, то теперь, имея 486, у меня уже третий уровень, и для четвёртого нужно ещё 76

Хоспаде, какой херней люди в 21м веке занимаются))) Покорение космоса, лечение от всех болезней, летающие машины......нее, зачем, я тут еще бустов не собрал

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Михаил

Эти бусты их доход от рекламы в сторис , кто-то с понедельника по пятницу каждую неделю тратит восемь часов своего времени для того что бы намайнить лишь на существование, когда эти будут одним кликом через эти сторис зарабатывать в некоторых случаях, как 30 таких работяг за месяц. В таком разрезе конечно им это надо и очень интересно

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Адриан Сом

Прикольный байт на премиум-подписки получился. Дуров красава

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Султанов Андрей

Абсолютно прав

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Иван Серик
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Val Krylov

Каналы маркетологов: Как набрать бусты?
Чаты людей: Как навсегда забанить "истории"?

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Eternal Hate

Хуйню какую-то придумали

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Байд Джонов

"Ну придумали и придумали"

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ФИКСИ ПАЙ

Как только не пытаются пропихнуть свои сторисы...ну нафига?

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Вадим Д.

Ну вот, обесценили бустовство

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Fledermausi

Надеюсь, что появится какая-нибудь разумная альтернатива с каналами, потому что телеграм становится комично сложным, последнее время все новости с планеты телеграм читаются как тарабарщина.

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Илья Дёмин

Что же, придётся чуть чаще скрывать истории от каналов, потерпим.

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Илья Дёмин

Такой позор...

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Байд Джонов

Может не наберут, всё таки...

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Невероятный Блондин

Нищеброды 😂

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fyp

Думаю у азбуки вкуса быстрее выйдет)

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Даниил Васильев

)))

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Baddy Boy

Блин, теперь у меня в телеге будут кружочки от всяких топоров и мешей. А норм каналы типа Минаева будут в жопе, потому что там адекватная аудитория, которая пришла за интересом, а не сиськами и похабшиной

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Андрей

Дык отпишись от Топора и Мэша, чтобы только Минаев был.

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Байд Джонов

Не благодари

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Григорий Ефремов

Уже предвижу эти понты тех, кто по 20 историй будет выкладывать

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Георгий

Бусты и истории мало кому нужны. Лучше бы убрали линейность чатов, нужны треды, эпоха IRC давно прошла, человечество изобрело треды в чатах вместо линейной свалки

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ZenGangsta

При этом админы вынуждены клянчить эти бусты, а на канале нет ни одной кнопки, где можно добровольно в любой момент дать буст, как в discord. Надо признать, продакт-менеджмент телеги любит глумиться над юзерами.

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Melissa Mata

Приятно видеть, что правила регулируются по реальным фактам, а не по выдуманной изначально теории, которая мало кому подходила.

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Байд Джонов

Таня, прости. Сразу не глянул автора.

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redpanda

Лучше бы исправляли баги в приложении и в версии для компьютера, чем г-вно всякое добавлять. Кому нужны эти истории? Кто их смотрит и, главное, для чего?

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Байд Джонов

Ага, а на VC тогда о чём писать?

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Golem

Писали что будет возможность скрыть истории. Где?

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Илья Дёмин

Нажми и удерживай на историю, появится возможность скрыть.

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Golem

Имею ввиду про весь блок историй

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Иван Миронов

по мне так это полный бред

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виктор сикрит

Не обновлялся, поэтому вижу ":-("

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Evgeniy Rostnikov

Оно и к лучшему, меньше этих дебильных историй будет

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Илья Дёмин

Будет больше...

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31 комментарий
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