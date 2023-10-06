«Яндекс Браузер» добавил краткий пересказ русскоязычных видеороликов Статьи редакции
Выжимку делает нейросеть YandexGPT.
- Пересказ видеозаписей доступен пользователям мобильной и веб-версии «Браузера», а также в сервисе 300.ya.ru, рассказала компания. Функция позволит узнать, есть ли в видео ответ на нужный вопрос, или быстро перейти к интересующему фрагменту. Авторы при этом получат готовое содержание ролика с тайм-кодами.
- В «Поиске» пока пересказывают только самые популярные видео на русском языке — это, например, кулинарные рецепты, «хендмейд», решение школьных заданий и записи телепередач (на какой платформе они размещены — неважно). В «Браузере» и на 300.ya.ru доступны конспекты всех русскоязычных роликов, но только с YouTube.
- Чтобы протестировать функцию на YouTube, нужно нажать на кнопку «Краткий пересказ». В «Поиске» у некоторых роликов пересказ покажется автоматически, но есть и соответствующая плашка. На 300.ya.ru нужно ввести ссылку на интересующее видео в поле ввода.
- Если функция не работает, нужно обновить и перезагрузить браузер, предупредили в компании.
- «Яндекс» добавил в «Алису» YandexGPT, научив помощника писать тексты и предлагать идеи, в мае 2023 года. Летом нейросеть научилась тезисно пересказывать русскоязычные тексты и поддерживать контекст беседы. Технологию также используют «Маркет», «Лавка» и «Практикум».
- В сентябре компания выпустила новую версию генеративной нейросети — YandexGPT 2 — и начала тестировать её для создания быстрых ответов в поиске.
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А вот это годно 👍🏻
Браузером их не пользуюсь, но людям точно может пригодиться.
Согласен, хороший браузер, если им не пользоваться
В таком разрезе — лучший!
Все больше нравится яндекс, хоть не пользуюсь почти ничем из его продуктов и считают его рекламной помойкой для тех, кто привык жить в свинарнике.
Если гугл не придумает ничего для РФ, то придется менять поисковик, но не хочется, всю жизнь верен ему.
Браузер тоже не хочется ставить, пару лет назад сделал ошибку, потом пришлось очищать комп от помоев, которые установились вместе с браузером.
К их юмани тоже не могу привыкнуть, были же раньше нормальные Яндекс Деньги, кто этот убогий нейминг мог придумать и согласовать ума не приложу.
Менять поисковик гугл на Яндекс это все равно что ограничивать самого себя
Не понятно, вы про поисковик или про браузер?))
Я пользуюсь ЯБ, но поисковик онли гугл)
Дополнил.
Про то и то))
Вот я и дожил, когда "КГ/АМ" начали писать роботы...
Креатиф гениален, афтар маладец? (-:
И приписывать "Дизлайк отписка"
Труха
Круто конечно, что они такое внедряют. Жду подобного от других браузеров
Другие браузеры не имеют корпорацию за собой которая финансируется правительством которое делает монополиста того кого захочет