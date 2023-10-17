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Таня Боброва

Команда Yango представила арабоязычного ИИ-ассистента Yasmina, основанного на технологиях «Алисы» Статьи редакции

Жители ОАЭ и Саудовской Аравии могут записаться на бета-тест.

  • Арабоязычный ИИ-помощник использует технологии, созданные Центром разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы», рассказали в компании. Он умеет отвечать на вопросы, управлять «умным» домом и выполнять другие задачи.
  • В компании отметили, что это новый продукт, предназначенный для рынка MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Пользователи из ОАЭ и Саудовской Аравии могут записаться в лист ожидания для бета-теста ассистента на выставке GITEX, которая проходит в Дубае, или сайте. Как долго продлится бета-тест, компания не раскрывает.
  • Yasmina понимает основные арабские диалекты и может поддержать свободный разговор на халиджи. В обучении помощника участвовали жители Эр-Рияда, Джидды, Даммама и других городов, поэтому он может распознавать разные речевые обороты и интонации. В будущем разработчики планируют добавить поддержку английского языка.
Пример ответа на вопрос / «Яндекс»
Пример управления «умным» домом / «Яндекс»
  • В сентябре 2023 года глава бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк рассказывал, что «Алиса» станет доступна на казахском языке — до конца 2023 года. На первом этапе помощник будет отвечать на команды в мобильном приложении «Яндекса», в десктопной и мобильной версиях «Яндекс Браузера».
  • Такси-сервис Yango запустился в Дубае в 2022 году. В мае 2023 года «Интерфакс» писал, что компания тестирует там же аренду автомобилей под брендом Yango Drive.

#новость #yango #яндекс #алиса

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18 комментариев
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 Иван Серик
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Вадим Д.

Ну, здравствуй!

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Fred Han

Это русалочка?

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Вадим Д.

Вот Русалочка.

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Fred Han

Расист.

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Одинокая путешественница

Чего ж ты так путаешь. У неё же красные волосы и ракушки..

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Flexitot

Щас вылезут кастрюлеголовые, у которых всегда горе и печаль, а мы пока с пацанами порадуемся🥺😤🤳🐵🌙

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lakoros

Шутка про современный политический запрос на арабском.

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Иван Серик
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Fred Han

Кринж

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Fred Han

ينكمش

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Uncle Gluk

Есть движуха! Ну и славно!

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Невероятный Блондин

А чё, в России уже Алису починили, что в другие страны идут?
Или также годами людей с колонками будут динамить?

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Пятачок в борще

Просто у тебя она не работает, так как товарищ Майор потерял к тебе интерес. Снял с дежурства, так сказать.

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Даниил Васильев

А Алиса была сломана в РФ? Не знал, спасибо, что рассказали

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Пятачок в борще

Когда на иврите?

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Олег Юрьевич

В ближайшем обозримом будущем

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Artemy

Я сминаю
Запад оу

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15 комментариев
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