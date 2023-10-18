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Полина Лааксо

X — в прошлом Twitter — протестирует платную годовую подписку для борьбы с ботами-«новорегами» Статьи редакции

Стоит $1.

Источник: HT Tech News
  • Тестирование подписки Not A Bot запустили 17 октября 2023 года — её опробуют на новых пользователях из Новой Зеландии и Филиппин, которые будут регистрироваться через веб-версию X. Так компания рассчитывает сократить количество ботов и спама в соцсети. Уже созданных аккаунтов это не коснётся.
  • Сначала нужно будет подтвердить номер телефона, а затем оформить платную подписку. Если этого не сделать, соцсеть будет доступна только в режиме чтения — публиковать контент, отвечать на чужой, ставить лайки, делать репосты, а также добавлять публикации в закладки будет нельзя. При желании можно выбрать подписку X Premium — за $8 в месяц или $84 в год.
  • Компания не объяснила, почему выбрала для тестов Новую Зеландию и Филиппины и почему мера распространяется только на веб-версию. The Verge полагает, что в этих регионах боты активнее, чем в других, и создать множество фальшивых аккаунтов в «вебе» проще, чем в приложении. В справке о программе Not A Bot при этом говорится также и о регистрации в мобильном сервисе на iOS и Android.
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Илон Маск в офисе Twitter после закрытия сделки

#новость #x #twitter

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20 комментариев
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 Нейрослав Жепетеев

На vc.ру стоит ожидать такую систему? Соточка на год вперёд, лишь бы фейковые комментарии по типу: "Автор интересную идею придумал, надо заценить!" не пролетали.

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Юрий Б.

Потом окажется, что это сама администрация ресурса их выпустила для малозатратного маркетинга

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Матвей Горняков

Оставить регистрацию только по Тинькофф ID и тжшники/боты сами отвалятся

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Вадим Д.
для борьбы с ботами-«новорегами»

Любопытная затея. А ещё режим чтения можно по умолчанию включать на 3-6 месяцев. Не растерял энтузиазма, молодец, плати и лайкай.

И вообще, Маск, да сделай ты просто регистрацию за деньги, какие-то полумеры всё. Ну и дальше платить, конечно, тоже нужно.

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S.Capusta

Понемножечку, помаленечку,
по копеечке, по зёрнышку, по семечку..

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Вадим Д.

А пять старушек - уже рубль! ©

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Таир Бакиев

Одноклассников платная регистрация чуть не убила

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Вадим Д.

Тоже сожалею (-:

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Случайные фотографии

В России бы был хороший план. Брать деньги за регистрацию ботов, а люди дизлайками их банят или чсят и ворованные деньги уходят на поддержку it

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Griby Lenina

VC — в прошлом Цукерберг позвонит — опубликовал новость, что X — в прошлом Twitter — выкупила компания Apple — в прошлом Apple Computer, Inc. Об этом заявил глава компании Apple Тим Кук — в прошлом Стив Джобс.

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Krem-brulee

Когда одноклассники.ру вводили платную регистрацию, они не думали, что эта идея так далеко зайдет

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дед Мазай и ёжики

Когда Альберт Попков создавал Одноклассники, он не думал, что эта идея так далеко зайдет.

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Случайные фотографии

О них только вспоминают но никто не признается что сидит там.

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Невероятный Блондин
из Новой Зеландии и Филиппин, которые будут регистрироваться через веб-версию

Ловите лафхак, регайтесь через приложеньку 🤓

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Случайные фотографии

Наверно дело в том что для этого нужен телефон который будет отслеживать приложенька. Типа или плати 84 за бота или купи каждому по 📱

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dlyavsyakojhujni
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Цифровые комплексы

Новая Зеландия - рассадник ботов. Кто бы мог подумать

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дед Мазай и ёжики

А мы-то на Лахту грешили. А вот оно как, оказывается.

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ЯжПрограммист

А че там ещё делать, вы их огрызок земли видели.

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Artemy

Not a loch!

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17 комментариев
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