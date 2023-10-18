X — в прошлом Twitter — протестирует платную годовую подписку для борьбы с ботами-«новорегами» Статьи редакции
Стоит $1.
- Тестирование подписки Not A Bot запустили 17 октября 2023 года — её опробуют на новых пользователях из Новой Зеландии и Филиппин, которые будут регистрироваться через веб-версию X. Так компания рассчитывает сократить количество ботов и спама в соцсети. Уже созданных аккаунтов это не коснётся.
- Сначала нужно будет подтвердить номер телефона, а затем оформить платную подписку. Если этого не сделать, соцсеть будет доступна только в режиме чтения — публиковать контент, отвечать на чужой, ставить лайки, делать репосты, а также добавлять публикации в закладки будет нельзя. При желании можно выбрать подписку X Premium — за $8 в месяц или $84 в год.
- Компания не объяснила, почему выбрала для тестов Новую Зеландию и Филиппины и почему мера распространяется только на веб-версию. The Verge полагает, что в этих регионах боты активнее, чем в других, и создать множество фальшивых аккаунтов в «вебе» проще, чем в приложении. В справке о программе Not A Bot при этом говорится также и о регистрации в мобильном сервисе на iOS и Android.
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На vc.ру стоит ожидать такую систему? Соточка на год вперёд, лишь бы фейковые комментарии по типу: "Автор интересную идею придумал, надо заценить!" не пролетали.
Потом окажется, что это сама администрация ресурса их выпустила для малозатратного маркетинга
Оставить регистрацию только по Тинькофф ID и тжшники/боты сами отвалятся
Любопытная затея. А ещё режим чтения можно по умолчанию включать на 3-6 месяцев. Не растерял энтузиазма, молодец, плати и лайкай.
И вообще, Маск, да сделай ты просто регистрацию за деньги, какие-то полумеры всё. Ну и дальше платить, конечно, тоже нужно.
Понемножечку, помаленечку,
по копеечке, по зёрнышку, по семечку..
А пять старушек - уже рубль! ©
Одноклассников платная регистрация чуть не убила
Тоже сожалею (-:
В России бы был хороший план. Брать деньги за регистрацию ботов, а люди дизлайками их банят или чсят и ворованные деньги уходят на поддержку it
VC — в прошлом Цукерберг позвонит — опубликовал новость, что X — в прошлом Twitter — выкупила компания Apple — в прошлом Apple Computer, Inc. Об этом заявил глава компании Apple Тим Кук — в прошлом Стив Джобс.
Когда одноклассники.ру вводили платную регистрацию, они не думали, что эта идея так далеко зайдет
Когда Альберт Попков создавал Одноклассники, он не думал, что эта идея так далеко зайдет.
О них только вспоминают но никто не признается что сидит там.
Ловите лафхак, регайтесь через приложеньку 🤓
Наверно дело в том что для этого нужен телефон который будет отслеживать приложенька. Типа или плати 84 за бота или купи каждому по 📱
Новая Зеландия - рассадник ботов. Кто бы мог подумать
А мы-то на Лахту грешили. А вот оно как, оказывается.
А че там ещё делать, вы их огрызок земли видели.
Not a loch!