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Евгения Евсеева

Tinder начал тестировать рекомендации от друзей в приложении Статьи редакции

Нужно создать ссылку, по которой перейдёт друг: так он сможет «свайпать» чужие профили — после эти действия будут показываться как рекомендации.

  • Tinder запустил функцию Matchmaker — она позволяет пользователям приглашать в приложение своих друзей и близких, чтобы они могли порекомендовать потенциальных партнёров, пишет The Verge.
  • Пока функция доступна только в 15 странах, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду, Францию и Германию. На все страны присутствия её расширят в «ближайшие месяцы».
  • Чтобы воспользоваться функцией, нужно перейти в профиль или настройки приложения и создать уникальную ссылку для входа, а затем отправить её другу. Он сможет зайти в профиль и просматривать потенциальных партнёров и «свайпать» их — это действие отразится как рекомендация. Общаться и взаимодействовать с другими пользователями во время такого сеанса не получится.
  • В день можно создать до 15 ссылок, все перешедшие по ним увидят один и тот же набор возможных кандидатов для «мэтча». Если пользователь поделился ссылкой, он не сможет просматривать чужие профили в течение суток. Когда это время истечёт, он сможет посмотреть, кого ему посоветовали друзья.
  • Если друзья рекомендуют другого пользователя, появится отметка «нравится», а также имя посоветовавшего — если он указал его. В обратном случае ничего не изменится.

#новость #tinder

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25 комментариев
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 Pavel Loginov

Можно будет попросить маму найти себе наконец-то жену в тиндере?

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Kristina_Koslovskaya

Все гениальные идеи приходят одновременно.
Я бы ещё сестре ссылочку отправила или тёте Наташе, она в мужчинах знает толк

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Опасный
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Вадим Д.

Обновление «Сводник» готово к установке.

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Михаил

Что-то на заграничном

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Дмитрий Беговатов

Ты: кидаешь ссылку другану, чтобы он нашел тебе любовь всей твоей жизни
Рекомендации в Тиндере на следующий день:

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Ванга

Что еще за Тындыр?

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Philipp Novikov
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Rafa Ramazanoff

Ну там короче, жарят... Пекут

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noname

Для чего постить новости о Тиндере?

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Александр Панцерный

Чтобы читать их

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Ivan Boldyrev

Чтобы российским стартапам было что копировать.

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Пёс Барбос
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Зонькин Миша

А оно в россии работает разве?

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Оби-Ван Кеноби

кажется, как будто бы нам это и не нужно

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Зарина Д.

Вот так и сосватает мама сына в итоге

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Арсен Мамедов

тиндер непоколебим)

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Сергей Я

Тиндер это что? ВК Знакомства вообще-то.

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High Stakes
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Миио проходил

Возвращаемы к истокам.
2027г - Тиндер в Индии запустил функцию для родителей, теперь они могут создать анкету для своего ребенка и искать ему пару. В описании доступна информация о касте, кол-ве коров и месячном доходе.
С Премиум подпиской, вы можете посмотреть претендентов и касты выше.

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Golohod

Ждём, когда функция появится в Pure

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Евгения Матвеева
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Igor Mylnikov

В чем профит этой партнерки? Какая монетизация? (шутка если что)

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Дмитрий
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Тоже хочу

Для тех кому лень свапать самому?

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22 комментария
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