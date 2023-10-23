Tinder начал тестировать рекомендации от друзей в приложении Статьи редакции
Нужно создать ссылку, по которой перейдёт друг: так он сможет «свайпать» чужие профили — после эти действия будут показываться как рекомендации.
- Tinder запустил функцию Matchmaker — она позволяет пользователям приглашать в приложение своих друзей и близких, чтобы они могли порекомендовать потенциальных партнёров, пишет The Verge.
- Пока функция доступна только в 15 странах, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду, Францию и Германию. На все страны присутствия её расширят в «ближайшие месяцы».
- Чтобы воспользоваться функцией, нужно перейти в профиль или настройки приложения и создать уникальную ссылку для входа, а затем отправить её другу. Он сможет зайти в профиль и просматривать потенциальных партнёров и «свайпать» их — это действие отразится как рекомендация. Общаться и взаимодействовать с другими пользователями во время такого сеанса не получится.
- В день можно создать до 15 ссылок, все перешедшие по ним увидят один и тот же набор возможных кандидатов для «мэтча». Если пользователь поделился ссылкой, он не сможет просматривать чужие профили в течение суток. Когда это время истечёт, он сможет посмотреть, кого ему посоветовали друзья.
- Если друзья рекомендуют другого пользователя, появится отметка «нравится», а также имя посоветовавшего — если он указал его. В обратном случае ничего не изменится.
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Можно будет попросить маму найти себе наконец-то жену в тиндере?
Все гениальные идеи приходят одновременно.
Я бы ещё сестре ссылочку отправила или тёте Наташе, она в мужчинах знает толк
Обновление «Сводник» готово к установке.
Что-то на заграничном
Ты: кидаешь ссылку другану, чтобы он нашел тебе любовь всей твоей жизни
Рекомендации в Тиндере на следующий день:
Что еще за Тындыр?
Ну там короче, жарят... Пекут
Для чего постить новости о Тиндере?
Чтобы читать их
Чтобы российским стартапам было что копировать.
А оно в россии работает разве?
кажется, как будто бы нам это и не нужно
Вот так и сосватает мама сына в итоге
тиндер непоколебим)
Тиндер это что? ВК Знакомства вообще-то.
Возвращаемы к истокам.
2027г - Тиндер в Индии запустил функцию для родителей, теперь они могут создать анкету для своего ребенка и искать ему пару. В описании доступна информация о касте, кол-ве коров и месячном доходе.
С Премиум подпиской, вы можете посмотреть претендентов и касты выше.
Ждём, когда функция появится в Pure
В чем профит этой партнерки? Какая монетизация? (шутка если что)
Для тех кому лень свапать самому?