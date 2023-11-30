Отличие «Тинькофф Корзины» от Tinkoff ID и Tinkoff Pay в том, что сервис предлагает единую точку для заказа и оплаты товара с автозаполнением формы, несколькими способами оплаты и доставки. А также позволяет бизнесу управлять доставками через один кабинет.