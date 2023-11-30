Небрендированный Tinkoff ID, платформа для шопинга в приложении «Долями» и другое: о чём рассказали на Tinkoff eCommerce Статьи редакции
Ещё — о сервисе оплаты покупок «Тинькофф Корзина» с автозаполнением формы заказа, поддержке SberPay в «Тинькофф Кассе» и запуске Tinkoff Pay для клиентов всех российских банков.
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- Бизнес может подключить небрендированную авторизацию клиентов через Tinkoff ID, оформив страницу логина в своём фирменном стиле. По словам «Тинькофф», такой способ входа обеспечит компаниям «защиту от мошеннических действий», поскольку доступ к сервису получат только «проверенные пользователи».
- Авторизация проходит по номеру телефона, на который сервис будет присылать уникальные одноразовые коды. Среди первых партнёров, подключивших небрендированный Tinkoff ID, — магазины «Технопарк» и Brandshop.
- Сервис для оплаты покупок частями «Долями» запустил в мобильном приложении платформу для онлайн-шопинга. Можно искать товары по всем представленным магазинам, добавлять их в избранное, оставлять отзывы на покупку и читать чужие. Оплата будет проходить на сайте самого продавца.
- Среди подключившихся партнёров — «Золотое яблоко», «Мир кубиков», «Детский мир», Gate31, 12 Storeez, Monochrome, Lichi, Mascotte, Lacoste, Sunlight, Respect, «Леонардо», «Рив Гош», «Пан Чемодан», «Зоооптторг», SuperStep, «ЮШина», S7 Airlines, «Траектория» и другие.
- В будущем хотят добавить алгоритмы, которые смогут подбирать товары по частным запросам — например, «самое дешёвое красное платье на Новый год».
- Tinkoff eCommerce запустил сервис оплаты покупок «Тинькофф Корзина» с автозаполнением формы заказа. Под «капотом» —технологии Tinkoff ID, «Долями», Tinkoff Pay и логистический модуль, разработанный совместно с агрегатором служб доставки MetaShip.
Отличие «Тинькофф Корзины» от Tinkoff ID и Tinkoff Pay в том, что сервис предлагает единую точку для заказа и оплаты товара с автозаполнением формы, несколькими способами оплаты и доставки. А также позволяет бизнесу управлять доставками через один кабинет.
- Пользователь добавляет товары в корзину, входит в сервис по номеру телефона — и данные для оплаты и доставки заполняются автоматически. Если это клиент «Тинькофф», система возьмёт информацию из банковских сервисов хранения данных. Остальным нужно заполнить данные один раз — при первом использовании сервиса. Дальше система будет подставлять их сама.
- Подключить свой магазин к сервису можно по API или через модули для CMS, если сайт работает на «1С-Битрикс» и WordPress. В личном кабинете можно отключать ненужные способы оплаты и сервисы доставки, отменять заказы, выполнять возвраты денег, в том числе частичные, и увеличивать сумму заказа, если это необходимо.
- Расчётный счёт для бизнеса именно в «Тинькофф» не нужен — подойдёт счёт в любом банке. Клиентам «Тинькофф» деньги после покупок будут приходить на следующий день, остальным — на следующий рабочий день.
- Сервис интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» начнёт с декабря 2023 года поддерживать оплату покупок через SberPay. Вводить данные карты не нужно — достаточно будет авторизоваться в приложении «Сбера». По данным последнего, сервисом «зелёного» банка пользуется почти 30 млн человек в месяц.
- На конференции компания также заявила, что ко второму кварталу 2024 года сервис мгновенной оплаты покупок Tinkoff Pay станет доступен клиентам всех российских банков — не только «Тинькофф».
- Чтобы воспользоваться Tinkoff Pay без счёта в «Тинькофф», нужно будет единожды привязать карту к сервису и ввести номер телефона. Если пользователь уже расплачивался через сервисы «Тинькофф» — например, платил через эквайринг экосистемы, — данные подставят автоматически.
Способов оплаты нарисовано ух, как будто они все разные.
так чем больше картинок тем проще потом будет лохов на комиссиях разводить.
Ну вообще-то разные
Если я оплачиваю в рублях, какое имеет значение слева буду платить или справа?
Или с обоих
С обоих тяжело.😁
Ну да, оплата любым из «пэев» такая разная.
Хотя мб для бизнеса есть какая то разница, но не для простых человеков. Я альфовским только ради кеша пользовался, но втянулся. А тут мотивации простым гражданам не насыпали похоже, зато куча пэев и пэем погоняй
У Яндекс кеш есть,мир пей просто удобно мне поэтому кого хочешь выбирай.
Какое же скотское решение. 🤬
Ты без задней мысли уверен, что регистрируешься на сайте через "их" форму авторизации, а по факту через банк — тем самым, становясь объектом сбора аналитики, и чего там еще этот банк любит собирать без спроса.
Хотя я и брендированную авторизацию Tinkoff выпилил.
Выкуси Tinkoff
По идее здесь закон о персональных данных нарушается, т.к. пд каким-то образом уходят к третьему лицу.
Ничего не понятно, но спасибо за пост 🤝
Вау, даже шторка с face id пропадает если пользоваться продуктами тинькова (потанина)
Так на скриншоте шторку не видно.