Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Соцсети
Лиана Липанова
148

Twitter начала тестировать в Бразилии собственную версию формата «истории» Материал редакции

И назвала их Fleets.

1 комментарий
В закладки

Twitter начала тестировать в Бразилии собственную версию формата «историй» под названием Fleets, сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию. Фотографии или видео, загруженные в соцсеть в виде Fleets, исчезают через 24 часа.

Twitter Brasil @TwitterBrasil
A partir de hoje, você pode ocultar respostas aos seus Tweets. Dá uma olhada como funciona 👇 https://twitter.com/Twitter/status/1197551185894559744 https://t.co/noTeFDedOg

«Истории» можно посмотреть на странице аккаунта, они будут доступны всем пользователям Twitter, если профиль публичный. Также круглые иконки профиля с Fleets появятся в верхней части ленты Twitter.

Twitter

Контент в новом формате нельзя будет лайкнуть, ретвитнуть или публично ответить на него. На «историю» можно будет отреагировать смайлом или написать личное сообщение.

Fleets нельзя встроить во внешний сайт. В новом формате меньше инструментов для редактирования, чем у конкурирующих соцсетей, пишет издание. В компании объяснили это тем, что соцсеть больше ориентирована на текстовый формат. В «историю» можно будет добавить фотографию, видеозапись или GIF-файл. Длительность видеозаписей не должна превышать две минуты 20 секунд или 512 МБ.

Основное отличие Fleets заключается в способе «перелистывания»: чтобы посмотреть следующую «историю» пользователя, нужно смахнуть вниз, а чтобы перейти к Fleets другого человека, нужно смахнуть влево. Жесты могут измениться после тестирования, отмечают в Twitter.

В феврале 2020 года Twitter объявила о покупке компании Chroma Labs, разрабатывающей инструменты для создания и редактирования «историй». После закрытия сделки Chroma Labs отказалась от поддержки приложения для смартфонов Chroma Stories.

#новость #twitter

Соцсети
Подписан
Отписаться
Bloomberg: инвестор планирует убрать Джека Дорси с поста главы Twitter из-за его второго стартапа и жизни в Африке
Основателя инвестиционной компании Elliott Management Пола Сингера не устраивает, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке.
0
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitter"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 110684, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Mar 2020 20:57:49 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Маркетинг
Конец суперкомиссий в «Директе»: выживут те, кто работает, а не сидит на игле процентов
«Яндекс» порезал суперкомиссии в «Директе» в погоне за сокращением издержек. Почему комиссии разлагают рынок и…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 110684, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/110684\/get","add":"\/comments\/110684\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/110684"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199129, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Roman Moskovskiy

0

Где истории на vc.ru? Уже даже в банке есть и такси

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
FleishmanHillard вошел в «топ-10 компаний для женщин-руководителей»
Глобальная сеть 11-ый год в списке и пятый раз подряд в первой десятке.
0
ВКонтакте
Подписан
Отписаться
Lovina: как подарить любовь на 14 февраля и возглавить российский App Store
Привет! Меня зовут Владимир Махов, я руководитель Lovina — это экспериментальное приложение для знакомств от ВКонтакте.…
2
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Интервью с основателем Take’N’Go
Мы начинаем серию статей, в которых будем знакомить вас с участниками акселератора.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Любаков
за день
Ужас какой-то
BMW показала новый двухмерный логотип без чёрного ободка
Тинькофф
за неделю
Работать не страшно. Персонально для вас неофициально: "Пацаны, все нормально, это личные дела Олега! Ни к банку ни к другим составляющим группы Тинькофф они отношения не имеют!" :)
Налоговое управление США инициировало слушания в отношении Олега Тинькова
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Эл Хэлфрид

Фото: BMW показала концепт…

Nick Sidorov

Когда-то прекратится этот поток…

Э

На законных ли основаниях…

Vladimir Chernatkin

Стоит ли начать заниматься…

Алексей Чечукевич

Как самостоятельно выплачивать…

Mike Smith

«Фотопланета…

Алексей Чечукевич

Как самостоятельно выплачивать…

Vadim Vitkovski

Что такое скликивание…

Eugene Radyuk

Когда-то прекратится этот поток…

Илитный Иксперт

ATEC — приложение для проверки…

Nikolay Werner

На законных ли основаниях…

Паронормальный

Бот Олег пропал после ареста…

Паронормальный

Бот Олег пропал после ареста…

Паронормальный

Domino's Pizza увеличила цену…

Wera Ferat

Как я открывал сайт-визитку для…

Yegor Yeremenko

Иностранные компании стали…

Andrey Smolnikov

Что такое скликивание…

Andre Macareno

Как самостоятельно выплачивать…

Konstantin_Andreevi…

Бот Олег пропал после ареста…

Vlad Kulikov

Что такое скликивание…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "b0a0f63f" } { "page_type": "default" }