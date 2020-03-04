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И назвала их Fleets.
Twitter начала тестировать в Бразилии собственную версию формата «историй» под названием Fleets, сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию. Фотографии или видео, загруженные в соцсеть в виде Fleets, исчезают через 24 часа.
«Истории» можно посмотреть на странице аккаунта, они будут доступны всем пользователям Twitter, если профиль публичный. Также круглые иконки профиля с Fleets появятся в верхней части ленты Twitter.
Контент в новом формате нельзя будет лайкнуть, ретвитнуть или публично ответить на него. На «историю» можно будет отреагировать смайлом или написать личное сообщение.
Fleets нельзя встроить во внешний сайт. В новом формате меньше инструментов для редактирования, чем у конкурирующих соцсетей, пишет издание. В компании объяснили это тем, что соцсеть больше ориентирована на текстовый формат. В «историю» можно будет добавить фотографию, видеозапись или GIF-файл. Длительность видеозаписей не должна превышать две минуты 20 секунд или 512 МБ.
Основное отличие Fleets заключается в способе «перелистывания»: чтобы посмотреть следующую «историю» пользователя, нужно смахнуть вниз, а чтобы перейти к Fleets другого человека, нужно смахнуть влево. Жесты могут измениться после тестирования, отмечают в Twitter.
В феврале 2020 года Twitter объявила о покупке компании Chroma Labs, разрабатывающей инструменты для создания и редактирования «историй». После закрытия сделки Chroma Labs отказалась от поддержки приложения для смартфонов Chroma Stories.
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