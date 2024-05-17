Соцсеть X окончательно перешла с домена twitter.com на x.com Статьи редакции
Спустя год после смены названия.
- Домен twitter.com теперь перенаправляет пользователей на x.com — новый адрес бывшего Twitter. Об окончательном переходе рассказал владелец соцсети Илон Маск.
- Twitter переименовали в X в июле 2023 года, но адрес сайта не поменялся, домен x.com тоже перенаправлял пользователей на twitter.com.
- Ещё до покупки Twitter Илон Маск рассказывал, что эта сделка — шаг к созданию экосистемы Х, или «приложения, в котором есть всё». С марта 2023 года он сменил юридическое название Twitter на X Corp (это часть X Holdings Corp), а в июле объявил о запуске ИИ-компании xAI.
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Проснулся, позавтракал, пошел на X.
Повертелся и обратно, ужинать и спать
Ой ну название изменилось и дела наверное попрууут!)
Так же да модно сегодня в интернете в комментариях высказываться?)
О, местные боты пытаются сравнить попу и палец))
Да не) Это я злорадствую над теми, кто так пишет, кто выбирает себе роль лаящей собаки на фоне идущего каравана) Через пару лет кто-нибудь новые крылатые критикующие выражения запустит, и все будут их писать.
Каравана, ахахах))))
"Царь во дворца, царь во дворца"
Ну и Х... хорошо.
не не так
ну и Х.й с ним
В рус сегменте только фоточки зашли оттуда)
были твиты - станут X-files (скандалы, интриги, расследования)
Илон, ну мы понели кароч
Doubt.
Пары x не хватает
Сколько домен такой стоит?
Дороже Теслы, это точно
Десятки миллионов...
да....круть крутейшая
домен х.сом дороже межпланетного корабля стоит
Маск это рептилоид ! истину вам глаголю !
Это пипец какой-то идитизм.. все все равно называют Twitter
X (formerly Twitter)
X, fka Twitter
Там идея на базе твиттера сделать платформу с кошельком и прочим..
Пришло время положить Х на эту сеть.
Дурацкое название, не приживется, так и будут дублировать твиттером
А в чем проблематичность то была, перейти на домен как называется сама соц сеть
Представлю какой там батл был за этот домен)
Интересно, сколько стоил домен.