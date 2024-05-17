Соцсети
Евгения Евсеева

Соцсеть X окончательно перешла с домена twitter.com на x.com Статьи редакции

Спустя год после смены названия.

  • Домен twitter.com теперь перенаправляет пользователей на x.com — новый адрес бывшего Twitter. Об окончательном переходе рассказал владелец соцсети Илон Маск.
  • Twitter переименовали в X в июле 2023 года, но адрес сайта не поменялся, домен x.com тоже перенаправлял пользователей на twitter.com.
  • Ещё до покупки Twitter Илон Маск рассказывал, что эта сделка — шаг к созданию экосистемы Х, или «приложения, в котором есть всё». С марта 2023 года он сменил юридическое название Twitter на X Corp (это часть X Holdings Corp), а в июле объявил о запуске ИИ-компании xAI.

#новости #x

439 показов
896 открытий
1 репост
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 High Stakes

Проснулся, позавтракал, пошел на X.

Ответить
Развернуть ветку
Платон

Повертелся и обратно, ужинать и спать

Ответить
Развернуть ветку
Томский Сибирячок

Ой ну название изменилось и дела наверное попрууут!)

Так же да модно сегодня в интернете в комментариях высказываться?)

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

О, местные боты пытаются сравнить попу и палец))

Ответить
Развернуть ветку
Томский Сибирячок

Да не) Это я злорадствую над теми, кто так пишет, кто выбирает себе роль лаящей собаки на фоне идущего каравана) Через пару лет кто-нибудь новые крылатые критикующие выражения запустит, и все будут их писать.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Каравана, ахахах))))
"Царь во дворца, царь во дворца"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну и Х... хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr

не не так
ну и Х.й с ним

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

В рус сегменте только фоточки зашли оттуда)

Ответить
Развернуть ветку
Star Chill
Ещё до покупки Twitter Илон Маск рассказывал, что эта сделка — шаг к созданию экосистемы Х, или «приложения, в котором есть всё».- не хочется,чтоб в твиттере было все) вообще не очень представляю себе приложение,в котором есть все)
Ответить
Развернуть ветку
Иван Хаманн

были твиты - станут X-files (скандалы, интриги, расследования)
Илон, ну мы понели кароч

Ответить
Развернуть ветку
Send Nukes
Соцсеть X окончательно перешла с домена twitter.com на x.com

Doubt.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Кузнецов
x.com

Пары x не хватает

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Сколько домен такой стоит?

Ответить
Развернуть ветку
Альберт Базалеев

Дороже Теслы, это точно

Ответить
Развернуть ветку
Jackzavr

Десятки миллионов...

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr

да....круть крутейшая
домен х.сом дороже межпланетного корабля стоит
Маск это рептилоид ! истину вам глаголю !

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

Это пипец какой-то идитизм.. все все равно называют Twitter

Ответить
Развернуть ветку
selecadm

X (formerly Twitter)

Ответить
Развернуть ветку
4 shizzle ma nizzle

X, fka Twitter

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Там идея на базе твиттера сделать платформу с кошельком и прочим..

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Пришло время положить Х на эту сеть.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Зайцев

Дурацкое название, не приживется, так и будут дублировать твиттером

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Гусев

А в чем проблематичность то была, перейти на домен как называется сама соц сеть

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Представлю какой там батл был за этот домен)

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Интересно, сколько стоил домен.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
23 комментария
Раскрывать всегда