«Одноклассники» начали на время ограничивать пользователей, которые оставляют «токсичные» комментарии

По собственным данным, это позволило сократить количество негативных высказываний под постами, фотографиями и видео на 47%.Соцсеть внедрила модель машинного обучения, позволяющую автоматически выявлять «токсичные» комментарии и ограничивать их авторов в написании новых на определённое время.«Одноклассники» могут поставить запрет на срок от одного часа до 24 часов в зависимости от того, как часто пользователь оставляет негативные комментарии в адрес других.Разработчики обучали модель больше года на 400 тысячах «недружелюбных» или «провоцирующих негативную дискуссию» высказываний. Для определения таких фраз соцсеть провела исследование среди своей аудитории.В апреле 2024 года «Одноклассники» стали автоматически находить на площадке нецензурные слова и скрывать их под звёздочками, а в июне — размывать и скрывать эротические изображения.Источник: «Одноклассники»#новости #одноклассники
VC берите ноухау от одноклассников на вооружение. Вроде соцсеть для долгожителей, а вам есть чему научиться. Хотя если убрать токсиков из VC, то это ж не меньше 90%.
Как хорошо, что на VC атмосфера дружбы и согласия.
Кто там оставляет и какие комментарии? Тётя Елена пишет тете Ольге, что из той песок сыпется или то, что она видела уже её в том платье 2 года назад?
ОХ, как этого не хватает ан VC. Но ту то понятно, он на этих комментариях и держится...
на vc только в одну сторону воевать можно