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Таня Боброва
Соцсети

«Одноклассники» начали на время ограничивать пользователей, которые оставляют «токсичные» комментарии

По собственным данным, это позволило сократить количество негативных высказываний под постами, фотографиями и видео на 47%.

  • Соцсеть внедрила модель машинного обучения, позволяющую автоматически выявлять «токсичные» комментарии и ограничивать их авторов в написании новых на определённое время.
  • «Одноклассники» могут поставить запрет на срок от одного часа до 24 часов в зависимости от того, как часто пользователь оставляет негативные комментарии в адрес других.
  • Разработчики обучали модель больше года на 400 тысячах «недружелюбных» или «провоцирующих негативную дискуссию» высказываний. Для определения таких фраз соцсеть провела исследование среди своей аудитории.

  • В апреле 2024 года «Одноклассники» стали автоматически находить на площадке нецензурные слова и скрывать их под звёздочками, а в июне — размывать и скрывать эротические изображения.

Источник: «Одноклассники»
Источник: «Одноклассники»

#новости #одноклассники

5 комментариев
Zloy Sniper

VC берите ноухау от одноклассников на вооружение. Вроде соцсеть для долгожителей, а вам есть чему научиться. Хотя если убрать токсиков из VC, то это ж не меньше 90%.

1
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Кузя

Как хорошо, что на VC атмосфера дружбы и согласия.

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Donatello Supreme

Кто там оставляет и какие комментарии? Тётя Елена пишет тете Ольге, что из той песок сыпется или то, что она видела уже её в том платье 2 года назад?

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Сергей Д.

ОХ, как этого не хватает ан VC. Но ту то понятно, он на этих комментариях и держится...

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Рома Дмитриев

на vc только в одну сторону воевать можно

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