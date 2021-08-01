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Таня Боброва
Соцсети

Минцифры и Роскомнадзор подготовили правила ведения страниц блогеров-«десятитысячников», убрав из них требование раскрывать IP-адреса

Закон, который обяжет блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков подавать данные о себе регулятору, вступит в силу 1 ноября 2024 года.

  • Минцифры и Роскомнадзор опубликовали проекты правил ведения реестра страниц в соцсетях, у которых более 10 тысяч подписчиков. Об этом пишет ТАСС.
  • По плану создатель страницы должен будет самостоятельно подать регулятору данные о себе и своём канале в течение 10 рабочих дней с момента, когда его аудитория превысит 10 тысяч пользователей. Это можно будет сделать через Госуслуги, сайт Роскомнадзора или с помощью сервисов в соцсетях.
  • Среди сведений, которые нужно указать о создателе страницы и её администраторах: для россиян — ФИО и контакты; для российских юрлиц — наименование, ОГРН, контакты представителя и другие; для ИП — ФИО, ОГРНИП, контакты и другие. Для иностранцев, кроме прочего, — место постоянного проживания.
  • После верификации регулятор включит страницу в реестр. Затем Роскомнадзор уведомит владельца страницы и соцсеть. Соцсеть должна разместить на странице специальный знак и ссылку, по которой можно проверить, действительно ли канал есть в реестре. Публичной будет только информация о том, есть ли страница в реестре.
  • Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что проект «получился максимально прост и дружелюбен к блогерам: набор данных минимален, а требование о предоставлении IP-адреса больше не предъявляют».
  • С 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон, который обяжет блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков подавать данные о себе в Роскомнадзор. Тем, кто не зарегистрируется в реестре, запретят публиковать возможные способы монетизации: например, просить о донатах.
  • В начале сентября Роскомнадзор предложил порядок ведения реестра: в частности, хотел запрашивать IP-адрес, с которого пользователь соцсети и администратор зарегистрировались, а также IP-адреса, с которых создали страницу и ведут её. Но затем проект удалили из базы правовых актов. Регулятор объяснил: версию разместили по ошибке.

#новости #роскомнадзор #блогеры

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82 комментария
Dmitry

Одна из самых идиотских и безумных в нелепости инициатив, примета времени

32
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DxdV

Так-то оно может и так, но доменные имена, например, всю жизнь регаются на полные паспортные данные.

2
1
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Leo Baturin

вообще нет
таким образом пытаются выловить налоги

Такие инфоцыгане-блогеры типа Лерчик, и остальной пиздоты каким-то образом умудряются по 100кк выводить за границу

это давно надо сделать было

все эти Zблогеры "срочносборщики" собирают деньги на личные карты и у них всё ОК

жене скинешь чуть больше обычного — сразу блок карты

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muchizhi

Пиздец блять когда эти динозавры уйдут на свалку истории и превратятся в слизь

17
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Николай Верегин

Их место займут другие динозавры.

Я чет уже не вижу предпосылок что будем жить нормально, и наша судьба бесконечно перекатываться из одного хренового режима, в другой хреновый режим.

13
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Griby Lenina
14
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Нутрилогос

Делаем ставки, что потом для них введут первым — налоги или самоцензуру

9
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