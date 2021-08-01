Закон, который обяжет блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков подавать данные о себе регулятору, вступит в силу 1 ноября 2024 года.Минцифры и Роскомнадзор опубликовали проекты правил ведения реестра страниц в соцсетях, у которых более 10 тысяч подписчиков. Об этом пишет ТАСС.По плану создатель страницы должен будет самостоятельно подать регулятору данные о себе и своём канале в течение 10 рабочих дней с момента, когда его аудитория превысит 10 тысяч пользователей. Это можно будет сделать через Госуслуги, сайт Роскомнадзора или с помощью сервисов в соцсетях.Среди сведений, которые нужно указать о создателе страницы и её администраторах: для россиян — ФИО и контакты; для российских юрлиц — наименование, ОГРН, контакты представителя и другие; для ИП — ФИО, ОГРНИП, контакты и другие. Для иностранцев, кроме прочего, — место постоянного проживания.После верификации регулятор включит страницу в реестр. Затем Роскомнадзор уведомит владельца страницы и соцсеть. Соцсеть должна разместить на странице специальный знак и ссылку, по которой можно проверить, действительно ли канал есть в реестре. Публичной будет только информация о том, есть ли страница в реестре.Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что проект «получился максимально прост и дружелюбен к блогерам: набор данных минимален, а требование о предоставлении IP-адреса больше не предъявляют».С 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон, который обяжет блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков подавать данные о себе в Роскомнадзор. Тем, кто не зарегистрируется в реестре, запретят публиковать возможные способы монетизации: например, просить о донатах.В начале сентября Роскомнадзор предложил порядок ведения реестра: в частности, хотел запрашивать IP-адрес, с которого пользователь соцсети и администратор зарегистрировались, а также IP-адреса, с которых создали страницу и ведут её. Но затем проект удалили из базы правовых актов. Регулятор объяснил: версию разместили по ошибке.#новости #роскомнадзор #блогеры
Одна из самых идиотских и безумных в нелепости инициатив, примета времени
Так-то оно может и так, но доменные имена, например, всю жизнь регаются на полные паспортные данные.
вообще нет
таким образом пытаются выловить налоги
Такие инфоцыгане-блогеры типа Лерчик, и остальной пиздоты каким-то образом умудряются по 100кк выводить за границу
это давно надо сделать было
все эти Zблогеры "срочносборщики" собирают деньги на личные карты и у них всё ОК
жене скинешь чуть больше обычного — сразу блок карты
Пиздец блять когда эти динозавры уйдут на свалку истории и превратятся в слизь
Их место займут другие динозавры.
Я чет уже не вижу предпосылок что будем жить нормально, и наша судьба бесконечно перекатываться из одного хренового режима, в другой хреновый режим.
Делаем ставки, что потом для них введут первым — налоги или самоцензуру