Верховный суд Бразилии заявил, что X перевела $5 млн для оплаты штрафов не на тот банковский счёт

Поэтому рассмотрение вопроса о разблокировке соцсети откладывается. Представители X в Бразилии заявили, что оплатили все наложенные на компанию штрафы и попросили отменить решение о блокировке, пишет Reuters. Их общая сумма составляет около $5 млн.Однако в Верховном суде страны сообщили, что штрафы по-прежнему не оплачены и потребовали от компании перевести деньги «на правильный банковский счёт».Решение о разблокировке не будет рассмотрено, пока компания не произведёт оплату, отметили в суде. При этом в X отрицают, что допустили ошибку при переводе.Верховный суд Бразилии постановил заблокировать соцсеть в конце августа 2024 года, а также ввёл штрафы за обход блокировки с помощью VPN. Формальной причиной блокировки стал отказ соцсети назначать в стране законного представителя — Бразилия требует этого от всех крупных платформ. Изначально у компании был и представитель, и бразильский офис. Последний закрыли в середине августа 2024 года из-за угроз арестовать того самого представителя, поскольку компания не хотела «цензурировать» контент по запросу местных органов.До этого между Илоном Маском и бразильским судьёй Алешэндри де Мораесом (Alexandre de Moraes) завязался конфликт. Последний говорил, что компания «поспособствовала созданию в бразильских соцсетях атмосферы полной безнаказанности» и бездействовала, пока пользователи распространяли в сервисе «нацистский, расистский, фашистский, разжигающий ненависть и подрывающий демократию контент».Соцсеть сначала блокировала некоторые аккаунты, но позже Маск заявил, что возобновит их работу, назвав действия суда «антиконституционными», а судью «диктатором» и «мошенником», который «совершает преступления», вместо того чтобы «вершить правосудие».#новости #x #бразилия
Ебать, прогрев 🇧🇷🇧🇷🇧🇷
Видимо на офф счет перевели, а надо тот что ниже со скидкой 50%
Надо было на безопасный
Пусть Маск создаст тему в приемной
А верховный суд там ответит? 😅😂
По привычке ответит Тинькофф: "Написали Вам в личные сообщения по этой проблеме"
Опа, мне какой-то перевод пришел