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Артур Томилко
Соцсети

Верховный суд Бразилии заявил, что X перевела $5 млн для оплаты штрафов не на тот банковский счёт

Поэтому рассмотрение вопроса о разблокировке соцсети откладывается.

  • Представители X в Бразилии заявили, что оплатили все наложенные на компанию штрафы и попросили отменить решение о блокировке, пишет Reuters. Их общая сумма составляет около $5 млн.
  • Однако в Верховном суде страны сообщили, что штрафы по-прежнему не оплачены и потребовали от компании перевести деньги «на правильный банковский счёт».
  • Решение о разблокировке не будет рассмотрено, пока компания не произведёт оплату, отметили в суде. При этом в X отрицают, что допустили ошибку при переводе.
  • Верховный суд Бразилии постановил заблокировать соцсеть в конце августа 2024 года, а также ввёл штрафы за обход блокировки с помощью VPN.
  • Формальной причиной блокировки стал отказ соцсети назначать в стране законного представителя — Бразилия требует этого от всех крупных платформ. Изначально у компании был и представитель, и бразильский офис. Последний закрыли в середине августа 2024 года из-за угроз арестовать того самого представителя, поскольку компания не хотела «цензурировать» контент по запросу местных органов.
  • До этого между Илоном Маском и бразильским судьёй Алешэндри де Мораесом (Alexandre de Moraes) завязался конфликт. Последний говорил, что компания «поспособствовала созданию в бразильских соцсетях атмосферы полной безнаказанности» и бездействовала, пока пользователи распространяли в сервисе «нацистский, расистский, фашистский, разжигающий ненависть и подрывающий демократию контент».
  • Соцсеть сначала блокировала некоторые аккаунты, но позже Маск заявил, что возобновит их работу, назвав действия суда «антиконституционными», а судью «диктатором» и «мошенником», который «совершает преступления», вместо того чтобы «вершить правосудие».

#новости #x #бразилия

33
34
34 комментария
xMax

Ебать, прогрев 🇧🇷🇧🇷🇧🇷

12
1
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Ёкахома

Видимо на офф счет перевели, а надо тот что ниже со скидкой 50%

11
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Corbyan

Надо было на безопасный

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dru dru

Пусть Маск создаст тему в приемной

6
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Александр Возженников

А верховный суд там ответит? 😅😂

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Нейрослав Жепетеев

По привычке ответит Тинькофф: "Написали Вам в личные сообщения по этой проблеме"

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Курчатов

Опа, мне какой-то перевод пришел

4
1
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