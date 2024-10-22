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Евгения Евсеева
Соцсети

Meta* вернёт в Facebook* и Instagram* систему распознавания лиц — для восстановления аккаунтов и борьбы с мошенниками

Можно будет отправить видеоселфи, которое она сопоставит с фотографиями в профиле.

  • В ноябре 2021 года Facebook* отказалась от системы распознавания лиц — из-за критики пользователей. Она предлагала отмечать людей на фотографии перед публикацией, а также отправляла им уведомления о снимках с их участием. Пользователи же считали, что система позволяла соцсети собирать и хранить их биометрические данные.
  • Теперь компания возвращает систему — но с другими функциями, пишет Engadget. Её будут использовать для восстановления аккаунтов в Facebook* и Instagram*. Работать это будет так: пользователь отправляет короткое видеоселфи, а система сопоставляет его с фотографиями в профиле. Если изображения лица совпадут — пользователь получит доступ к аккаунту.
  • Также функцию будут использовать при подозрении, что аккаунт взломан — чтобы не дать мошенникам, которые украли данные профиля, войти в него. Функцию пока лишь тестируют.
  • Второй вариант использования: борьба с мошенниками. Система будет проверять объявления и если заподозрит, что оно содержит фотографию знаменитости как «приманку» — сопоставит с её реальными фотографиями. Если подтвердится совпадение, объявление заблокируют как мошенническое.
  • Эту функцию тоже пока тестируют для небольшого списка знаменитостей и общественных деятелей, но в «ближайшие недели» добавится большее число известных людей. Также они могут отказаться от такой «защиты», если захотят.

*Meta, владеющая Facebook* и Instagram*, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

8 комментариев
Черномырдэн

Узнал тут что некоторые сами сдают свои лица, чтоб в метро на 10 рубликов дешевле заходить, это шок

1
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Таир Бакиев

Ну если ты уже сдал свое лицо, чтобы ездить за границу, почему бы не сдать его повторно, чтобы в метро на 10 рубликов дешевле заходить?

2
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Герман шикисаев

С большей вероятность твое лицо уже где-то есть и так

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Kinolog

стандартное "это для вашей же безопасности"

1
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ник

Так у этих дебилов и так стоит видеоидентификация. Проблема только в том, что она бесполезна если создаешь аккаунт бренда, не личный аккаунт, и тебе тупо все блочат, а поддержки никакой нет.
Нет ничего омерзительней в плане удобства чем продукты этой компании.

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Михаил Иванович

Нет ничего омерзительней в плане удобства чем продукты этой компании.

А как же Телеграмм?

1
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debil
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