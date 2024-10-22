Meta* вернёт в Facebook* и Instagram* систему распознавания лиц — для восстановления аккаунтов и борьбы с мошенниками

Можно будет отправить видеоселфи, которое она сопоставит с фотографиями в профиле.В ноябре 2021 года Facebook* отказалась от системы распознавания лиц — из-за критики пользователей. Она предлагала отмечать людей на фотографии перед публикацией, а также отправляла им уведомления о снимках с их участием. Пользователи же считали, что система позволяла соцсети собирать и хранить их биометрические данные.Теперь компания возвращает систему — но с другими функциями, пишет Engadget. Её будут использовать для восстановления аккаунтов в Facebook* и Instagram*. Работать это будет так: пользователь отправляет короткое видеоселфи, а система сопоставляет его с фотографиями в профиле. Если изображения лица совпадут — пользователь получит доступ к аккаунту.Также функцию будут использовать при подозрении, что аккаунт взломан — чтобы не дать мошенникам, которые украли данные профиля, войти в него. Функцию пока лишь тестируют.Второй вариант использования: борьба с мошенниками. Система будет проверять объявления и если заподозрит, что оно содержит фотографию знаменитости как «приманку» — сопоставит с её реальными фотографиями. Если подтвердится совпадение, объявление заблокируют как мошенническое.Эту функцию тоже пока тестируют для небольшого списка знаменитостей и общественных деятелей, но в «ближайшие недели» добавится большее число известных людей. Также они могут отказаться от такой «защиты», если захотят.*Meta, владеющая Facebook* и Instagram*, признана в России экстремистской и запрещена.#новости
Узнал тут что некоторые сами сдают свои лица, чтоб в метро на 10 рубликов дешевле заходить, это шок
Ну если ты уже сдал свое лицо, чтобы ездить за границу, почему бы не сдать его повторно, чтобы в метро на 10 рубликов дешевле заходить?
С большей вероятность твое лицо уже где-то есть и так
стандартное "это для вашей же безопасности"
Так у этих дебилов и так стоит видеоидентификация. Проблема только в том, что она бесполезна если создаешь аккаунт бренда, не личный аккаунт, и тебе тупо все блочат, а поддержки никакой нет.
Нет ничего омерзительней в плане удобства чем продукты этой компании.
Нет ничего омерзительней в плане удобства чем продукты этой компании.
А как же Телеграмм?