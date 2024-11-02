На Госуслугах появилась форма для регистрации каналов и личных страниц с более чем 10 тысячами подписчиков

После идентификации их включат в специальный реестр Роскомнадзора.Регистрация доступна для физлиц, ИП и компаний, а также иностранцев с подтверждённой учётной записью на Госуслугах, сообщило Минцифры.Ведомство называет процедуру «добровольной». При этом на странице идентификации указано, что заявление нужно подать в течение 10 рабочих дней после того, как количество подписчиков превысило 10 тысяч человек.Тем, кто не зарегистрируется в реестре, запретят собирать донаты, а рекламодателям — покупать у них рекламу. Ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.В заявке нужно указать название соцсети, ссылку на канал или страницу, номер телефона, к которому привязан аккаунт владельца, адрес его электронной почты, а также номера других администраторов. Затем заявке присвоят уникальный номер, который в течение трёх дней нужно разместить в закреплённом сообщении или описании канала, чтобы «Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность страницы заявителю».Регулятор должен принять решение о включении канала или страницы в реестр в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придёт в личный кабинет на Госуслугах.После этого владелец канала или страницы должен разместить в её описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора.С 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон, который обяжет блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков подавать данные о себе в Роскомнадзор.В начале сентября Роскомнадзор предложил порядок ведения реестра: в частности, хотел запрашивать IP-адрес, с которого пользователь соцсети и администратор зарегистрировались, а также IP-адреса, с которых создали страницу и ведут её. Но затем проект удалили из базы правовых актов. Регулятор объяснил: версию разместили по ошибке.#новости #роскомнадзор
Ведомство называет процедуру «добровольной»Старая рабочая схема.
Срочно нужен стартап с продуктом, принудительно отписывающих людей, если счётчик встал на 9 999. Но не последних, а рандомно, чтобы никому обидно не было и ротация была.
Она именно что добровольная:
Хочешь работать в России - зарегистрируйся.
Не хочешь работать - не регистрируйся.
А потом еще обижаются на анекдот про русских и "стали занимать очередь в пятницу"
У ютуба что-то подобное было, когда людей отписывало)
добровольно-принудительная схема
Давно пора было этих всяких MrBeast и PewDiePie на карандашик взять. Тунеядцев.
Самое главное z телеграмм теперь обретает лицо