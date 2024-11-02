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Артур Томилко
Соцсети

На Госуслугах появилась форма для регистрации каналов и личных страниц с более чем 10 тысячами подписчиков

После идентификации их включат в специальный реестр Роскомнадзора.

  • Регистрация доступна для физлиц, ИП и компаний, а также иностранцев с подтверждённой учётной записью на Госуслугах, сообщило Минцифры.
  • Ведомство называет процедуру «добровольной». При этом на странице идентификации указано, что заявление нужно подать в течение 10 рабочих дней после того, как количество подписчиков превысило 10 тысяч человек.
  • Тем, кто не зарегистрируется в реестре, запретят собирать донаты, а рекламодателям — покупать у них рекламу. Ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
  • В заявке нужно указать название соцсети, ссылку на канал или страницу, номер телефона, к которому привязан аккаунт владельца, адрес его электронной почты, а также номера других администраторов.
  • Затем заявке присвоят уникальный номер, который в течение трёх дней нужно разместить в закреплённом сообщении или описании канала, чтобы «Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность страницы заявителю».
  • Регулятор должен принять решение о включении канала или страницы в реестр в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придёт в личный кабинет на Госуслугах.
  • После этого владелец канала или страницы должен разместить в её описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора.
На Госуслугах появилась форма для регистрации каналов и личных страниц с более чем 10 тысячами подписчиков
  • С 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон, который обяжет блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков подавать данные о себе в Роскомнадзор.
  • В начале сентября Роскомнадзор предложил порядок ведения реестра: в частности, хотел запрашивать IP-адрес, с которого пользователь соцсети и администратор зарегистрировались, а также IP-адреса, с которых создали страницу и ведут её. Но затем проект удалили из базы правовых актов. Регулятор объяснил: версию разместили по ошибке.

#новости #роскомнадзор

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109 комментариев
Вадим Д.

Ведомство называет процедуру «добровольной»Старая рабочая схема.
Срочно нужен стартап с продуктом, принудительно отписывающих людей, если счётчик встал на 9 999. Но не последних, а рандомно, чтобы никому обидно не было и ротация была.

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Иванов Иван

Она именно что добровольная:
Хочешь работать в России - зарегистрируйся.
Не хочешь работать - не регистрируйся.

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Невкусно и грустно

А потом еще обижаются на анекдот про русских и "стали занимать очередь в пятницу"

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lakoros

У ютуба что-то подобное было, когда людей отписывало)

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Joe McEachern

добровольно-принудительная схема

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Иванов Иван

Давно пора было этих всяких MrBeast и PewDiePie на карандашик взять. Тунеядцев.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Самое главное z телеграмм теперь обретает лицо

8
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