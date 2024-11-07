Канада запретила работу TikTok в стране, но блокировать доступ пользователям не стала

Соцсеть будет оспаривать решение.Правительство Канады потребовало от TikTok Technology Canada прекратить работу в стране из-за рисков для национальной безопасности, пишет WSJ. О каких именно рисках идёт речь, власти не уточнили.В TikTok заявили, что закрытие местных офисов и сокращение «сотен» рабочих мест «не отвечает ничьим интересам», отмечает Reuters. Соцсеть, которая принадлежит китайской ByteDance, планирует оспорить решение.Несмотря на требование, власти не станут блокировать доступ пользователей к приложению или запрещать публиковать контент.По мнению профессора интернет-права в Университете Оттавы Майкла Гайста, решение властей запретить работу TikTok, но не приложения может сделать только хуже, так как связанные с сервисом риски не исчезнут, но привлечь компанию к ответственности будет сложнее.В 2023 году Канада, вслед за США, уже запретила использовать TikTok на устройствах чиновников из соображений безопасности.Источник: Martin Holtkamp#новости #tiktok #канада
но блокировать доступ пользователям не сталаРКН, вопрос!
Для справки: ТикТок в РФ не заблокирован.
сначала надо замедлить, дилетанты...
Куды крестьяне, туды и обезьяне.
Все угрозы для национально безопасности были сосредоточены в этих пятиста квадратных метров офисных площадей. Само же приложение угрозы не несет, запрещать не будем, Ок, логично =)
Так а в чем тогда суть запрета, если все равно пользователи активно смогут продолжать пользоваться тиктоком
повторить за Шерханом