Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Образование
Маркетплейсы
Право
AI
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Соцсети

Канада запретила работу TikTok в стране, но блокировать доступ пользователям не стала

Соцсеть будет оспаривать решение.

  • Правительство Канады потребовало от TikTok Technology Canada прекратить работу в стране из-за рисков для национальной безопасности, пишет WSJ. О каких именно рисках идёт речь, власти не уточнили.
  • В TikTok заявили, что закрытие местных офисов и сокращение «сотен» рабочих мест «не отвечает ничьим интересам», отмечает Reuters. Соцсеть, которая принадлежит китайской ByteDance, планирует оспорить решение.
  • Несмотря на требование, власти не станут блокировать доступ пользователей к приложению или запрещать публиковать контент.
  • По мнению профессора интернет-права в Университете Оттавы Майкла Гайста, решение властей запретить работу TikTok, но не приложения может сделать только хуже, так как связанные с сервисом риски не исчезнут, но привлечь компанию к ответственности будет сложнее.
  • В 2023 году Канада, вслед за США, уже запретила использовать TikTok на устройствах чиновников из соображений безопасности.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fmartinholtkamp.com%2FTiktok-Tokyo&postId=" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Martin Holtkamp</a>
Источник: Martin Holtkamp

#новости #tiktok #канада

44
22
11
24 комментария
Вадим Д.

но блокировать доступ пользователям не сталаРКН, вопрос!

7
Ответить
new_comment

Для справки: ТикТок в РФ не заблокирован.

1
Ответить
Frederik Appleberg

сначала надо замедлить, дилетанты...

4
Ответить
Слегка Придурковатый

Куды крестьяне, туды и обезьяне.

1
Ответить
Wittgenstein

Все угрозы для национально безопасности были сосредоточены в этих пятиста квадратных метров офисных площадей. Само же приложение угрозы не несет, запрещать не будем, Ок, логично =)

1
Ответить
Лера Змеева

Так а в чем тогда суть запрета, если все равно пользователи активно смогут продолжать пользоваться тиктоком

Ответить
Donatello Supreme

повторить за Шерханом

Ответить