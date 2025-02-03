Список ответчиков пополнился Nestlé, Colgate, Lego, Pinterest, Abbott Laboratories, Tyson Foods и Shell, пишет TechCrunch.В августе 2024 года X (ранее — Twitter) подала в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM) и Всемирную федерацию рекламодателей (WFA). Причина — «систематический незаконный бойкот» соцсети рекламодателями.GARM тогда опровергала эти претензии, сообщал New York Post, а представитель альянса утверждал, что обвинения комитета — «необоснованные». После начала судебных разбирательство WFA прекратила деятельность GARM.В новом иске, поданном в феврале 2025 года, X утверждает, что эти действия привели к убыткам: как минимум 18 рекламодателей, связанных с GARM, перестали покупать рекламу в соцсети в ноябре-декабре 2022 года, а другие рекламодатели «существенно сократили расходы» на платформе.В документе сказано, что сейчас большую часть доходов X от рекламы приносит малый и средний бизнес, который не состоит в GARM и не сотрудничает с агентствами. TechCrunch пишет, что «цены на рекламу в X значительно ниже, чем у ближайших конкурентов на рынке социальных сетей». Они снизились, так как из-за «бойкота» упал спрос на размещение.Проекция логотипа X на здание штаб-квартиры компании в Нью-ЙоркеИлон Маск купил Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. К декабрю компания лишилась около 500 коммерческих клиентов, а её выручка сократилась на 40%.Юридическое название Twitter на X Corp Маск сменил в марте 2023 года, а 23 июля заявил, что соцсеть откажется от птички в логотипе и заменит её буквой «X».#новости #x
ваш Маск - он ёбнутый
нет, ваш
Маск красава вообще))) Аххах
Почему эт?
Ебашь их, Маск.
То есть, если размещал раньше рекламу, а сейчас нет, то можно в суд? Это уже пипец или еще нет?
Я смотрю читать текст вообще лень? В суд подали потому что имел место быть сговор