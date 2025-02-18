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Евгения Евсеева
Соцсети

Сервис для монетизации сообществ во «ВКонтакте» VK Donut добавил уровни подписок

Настраивать их и выбирать, какой контент сделать доступным, будут сами авторы.

  • Можно настроить до 20 уровней поддержки для доступа к контенту, рассказали в «ВКонтакте». Стоимость каждого может варьироваться от 50 до 10 тысяч рублей.
  • Предлагать можно любой эксклюзивный контент — авторы сами решают, какие материалы и привилегии получит аудитория. Подписчики же могут выбрать подходящий уровень и менять его со временем.
  • В «ВКонтакте» считают, что уровни дадут авторам возможность «кастомизировать» стоимость контента для разной аудитории. Обновление станет доступно в «ближайшее время».
Источник: «ВКонтакте»
Источник: «ВКонтакте»
  • VK Donut запустили во «ВКонтакте» в 2020 году. Сервис поддерживает регулярные подписки и разовые донаты. Подключить его можно в разделе «Монетизация» в меню сообщества. Комиссия — 10%.
  • Аналогичные уровни подписок есть у сервиса монетизации контента Boosty.

#новости #вконтакте #vkdonut

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25 комментариев
Анатолий Савельев

На днях кто-то из блогеров показывал сколько заработал в вк за неск млн просмотров видео - там было что-то около 2 тысяч рублей ))

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Азамат Багатов

Так там миллионы просмотров шуточные: попал в ленту пользователю - засчитано!

6
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