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Twitter начала тестировать голосовые чаты Материал редакции

Разработчики считают, что «на званом ужине не обязательно знать всех, чтобы хорошо провести время».

Компания разрешила небольшой группе пользователей создавать голосовые чаты под названием Spaces. Присоединиться к ним могут любые пользователи, которых пригласит владелец чата, сообщается в Twitter команды Spaces.

Владельцы чатов могут модерировать дискуссию, а пользователи — делиться твитами и реагировать на разговор эмодзи, они отобразятся около никнейма. В чатах также есть «очень ранняя версия» транскрипции живого голоса.

Команда Spaces считает, что иногда пользователям недостаточно ограничения в 280 символов в твитах, в тексте также теряются эмоции и сочувствие.

О запуске голосовых чатов компания рассказала в ноябре. Первым доступ к тестированию обещали дать пользователям, которые чаще всего сталкиваются с жестоким общением на платформе — женщинами и маргинальным группам.

#новость #twitter

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