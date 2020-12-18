Разработчики считают, что «на званом ужине не обязательно знать всех, чтобы хорошо провести время».

Компания разрешила небольшой группе пользователей создавать голосовые чаты под названием Spaces. Присоединиться к ним могут любые пользователи, которых пригласит владелец чата, сообщается в Twitter команды Spaces.

Владельцы чатов могут модерировать дискуссию, а пользователи — делиться твитами и реагировать на разговор эмодзи, они отобразятся около никнейма. В чатах также есть «очень ранняя версия» транскрипции живого голоса.

Команда Spaces считает, что иногда пользователям недостаточно ограничения в 280 символов в твитах, в тексте также теряются эмоции и сочувствие.

О запуске голосовых чатов компания рассказала в ноябре. Первым доступ к тестированию обещали дать пользователям, которые чаще всего сталкиваются с жестоким общением на платформе — женщинами и маргинальным группам.