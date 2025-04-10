«Одноклассники» добавили в соцсеть приложения, в которых можно вести дневник питания и отслеживать приём лекарств

Или добавлять симптомы болезней. В марте 2025 года соцсеть запустила вертикаль «Здоровье», а сейчас добавила приложения «Здоровье» и «Дневник питания», сообщили «Одноклассники».В разделе можно обмениваться информацией о самочувствии, обсуждать с экспертами, как вести здоровый образ жизни. Например — задать вопрос о проблеме и получить на него ответ от специалиста. Среди популярных тем — правильное питание, неврология, гимнастика, здоровье суставов, артериальное давление, боли в спине.Так выглядит раздел «Здоровье». Источник здесь и далее — «Одноклассники»Запущенные приложения ориентированы на «старшую аудиторию». В них можно отслеживать показатели здоровья, вести дневник питания, получать консультации от врачей и специалистов.Можно, например, контролировать приёмы пищи и лекарств, вносить симптомы болезней, отслеживать калории и баланс белков, жиров и углеводов. Также приложение проследит за весом и напомнит, что нужно выпить воду.#новости #одноклассники