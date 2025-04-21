Meta* научила ИИ распознавать в Instagram* аккаунты несовершеннолетних, выдающих себя за взрослых

И автоматически менять настройки их профилей.Источник фото: Instagram*Meta* расширила использование ИИ-инструментов «для активного поиска» аккаунтов подростков, выдающих себя за взрослых в Instagram*, пишет The Verge.Если система заподозрит, что аккаунт принадлежит несовершеннолетнему, его настройки конфиденциальности автоматически переведут на «подростковые»: профиль станет закрытым, незнакомцы не смогут писать первыми, а контент ограничат.В компании признают, что система будет допускать ошибки, но обещают, что у пользователей будет возможность изменить настройки «обратно». Что нужно будет для этого сделать — не уточняется.Функцию начали тестировать в США. Когда её расширят на другие страны — не сообщается.*Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.#новости