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Карина Пардаева
Соцсети

Meta* научила ИИ распознавать в Instagram* аккаунты несовершеннолетних, выдающих себя за взрослых

И автоматически менять настройки их профилей.

Источник фото: Instagram*
Источник фото: Instagram*
  • Meta* расширила использование ИИ-инструментов «для активного поиска» аккаунтов подростков, выдающих себя за взрослых в Instagram*, пишет The Verge.
  • Если система заподозрит, что аккаунт принадлежит несовершеннолетнему, его настройки конфиденциальности автоматически переведут на «подростковые»: профиль станет закрытым, незнакомцы не смогут писать первыми, а контент ограничат.
  • В компании признают, что система будет допускать ошибки, но обещают, что у пользователей будет возможность изменить настройки «обратно». Что нужно будет для этого сделать — не уточняется.
  • Функцию начали тестировать в США. Когда её расширят на другие страны — не сообщается.

*Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

#новости

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