Российские рекламодатели разместили рекламу на 15,8 млн рублей в TikTok с начала 2025 года

Это почти в четыре раза больше, чем в январе-апреле в 2024 году.Источник фото: Stanislav Kogiku / Sipa via AP fileО размещениях в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. Регулятор предоставил данные за январь-апрель 2025 года.По данным Mediascope, в апреле 2025 года TikTok хотя бы раз в месяц посещали 69 млн россиян старше 12 лет — на 6% больше, чем годом ранее. Дневная аудитория выросла на 19% и составила 35,4 млн человек.Рост интереса к платформе происходит несмотря на ограничения, которые TikTok ввёл в марте 2022 года. Сейчас единственный способ продвижения — интеграции с блогерами, которые «прибегают к серым способам обхода ограничений для размещения новых роликов», отметил регулятор.Среди рекламодателей в TikTok — бренды одежды, косметики, продуктов питания, медицины и автотоваров. Платформа остаётся привлекательной благодаря высокой вовлечённости аудитории и тому, что русскоязычный сегмент не перегружен рекламой.По оценкам Ассоциации блогеров и агентств (АБА), в 2024 году TikTok занимал 1-3% рынка инфлюенс-маркетинга в России. В 2025 году его доля выросла до 3-5%.По прогнозу АБА и Digital Church, к концу 2025 года доля TikTok в российском инфлюенс-маркетинге может вырасти до 10-15%. Существенную часть бюджета обеспечит переток с Instagram*, считают эксперты.Таня БоброваСоцсети25 марБлогеры начнут брать деньги по серым схемам, большинство перейдёт в Telegram: участники рынка — о том, к чему приведёт запрет рекламы в Instagram* Выбрали главное из материала Forbes.*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости #tiktok