«Одноклассники» начали тестировать возможность покупать товары из видео

Первый партнёр — «Магнит ADS», рекламная платформа «Магнита». Источник: «Одноклассники»Компании заключили стратегическое партнёрство: его первым шагом станет тестирование нового формата продвижения — возможности купить товары в роликах, рассказали «Одноклассники».В видеоленте появится кнопка «купить», которая позволит пользователям приобрести товар, показанный в ролике. Первая подобная интеграция — с «Магнит Косметик».Авторы могут посмотреть аналитику по переходам, добавлениям товара в корзину и избранное. Все заказы обрабатываются через витрину «Магнит Косметик».Также партнёры тестируют «шопинг-стримы» — трансляции с возможностью закрепить товары в видеоленте. В будущем они планируют масштабировать такие трансляции и добавить дополнительные инструменты аналитики и вовлечения пользователей.#новости #одноклассники