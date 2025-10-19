X запустит «маркетплейс» юзернеймов для профилей в соцсети — без аукционов и бессрочного владения

Пользователи с подпиской Premium+ смогут запросить интересующий псевдоним «без дополнительной платы». Скриншот vc.ruВ X появился профиль Handle Marketplace с официальной верификацией соцсети. Он анонсировал запуск площадки, где пользователи смогут запросить для себя ранее занятые юзернеймы, которые «больше не используются».Услугой уже могут воспользоваться подписчики Premium Businesses Full Access. После полноценного запуска «маркетплейс» будет доступен пользователям с подпиской Premium+. Они смогут запросить интересующий юзернейм «без дополнительной платы».Выбирать, кому передать «наиболее редкие» юзернеймы, будут на основе активности претендентов — охватов, регулярности публикаций и других факторов.Если пользователь отменит подписку Premium+, то потеряет доступ к полученному через сервис юзернейму и сможет использовать только старый псевдоним.Похожая площадка — Fragment — есть у Telegram. Но на ней сделки проводятся между пользователями в криптовалюте Ton, а права владения закрепляются в блокчейне.Валерия ИльинаТелеграм16 янвFragment: как устроен аукцион и как купить никнейм в Telegram Сколько можно заработать на платформе и кому это удалось.#новости #x