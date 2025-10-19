Популярное
X запустит «маркетплейс» юзернеймов для профилей в соцсети — без аукционов и бессрочного владения

Пользователи с подпиской Premium+ смогут запросить интересующий псевдоним «без дополнительной платы».

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В X появился профиль Handle Marketplace с официальной верификацией соцсети. Он анонсировал запуск площадки, где пользователи смогут запросить для себя ранее занятые юзернеймы, которые «больше не используются».
  • Услугой уже могут воспользоваться подписчики Premium Businesses Full Access. После полноценного запуска «маркетплейс» будет доступен пользователям с подпиской Premium+. Они смогут запросить интересующий юзернейм «без дополнительной платы».
  • Выбирать, кому передать «наиболее редкие» юзернеймы, будут на основе активности претендентов — охватов, регулярности публикаций и других факторов.
  • Если пользователь отменит подписку Premium+, то потеряет доступ к полученному через сервис юзернейму и сможет использовать только старый псевдоним.
  • Похожая площадка — Fragment — есть у Telegram. Но на ней сделки проводятся между пользователями в криптовалюте Ton, а права владения закрепляются в блокчейне.
