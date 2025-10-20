В X начали тестировать изменённое открытие ссылок — оригинальный пост сворачивается вниз, а кнопки лайка, ответа и репоста остаются на месте

Это сделано для удержания пользователей. Источник: @nikitabierПока новую функцию тестирует на iOS, рассказал глава по продукту X Никита Бир. Он отметил жалобы пользователей на то, что публикации со ссылками набирают меньше реакций, потому что открывающаяся страница полностью перекрывает интерфейс соцсети.После обновления при переходе по ссылке оригинальный пост будет сворачиваться вниз — пользователи смогут нажать лайк, сделать репост или ответить, не закрывая страницу.Глава X Илон Маск также анонсировал изменения в работе системы рекомендаций, которые произойдут в «ближайшие недели». По его словам, Grok будет просматривать каждый новый пост и видео в X, чтобы подобрать для пользователей «интересный» контент и решить проблему небольших аккаунтов, публикации которых «никто не видит».#новости #x