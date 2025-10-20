Популярное
В X начали тестировать изменённое открытие ссылок — оригинальный пост сворачивается вниз, а кнопки лайка, ответа и репоста остаются на месте

Это сделано для удержания пользователей.

Источник: @nikitabier
  • Пока новую функцию тестирует на iOS, рассказал глава по продукту X Никита Бир. Он отметил жалобы пользователей на то, что публикации со ссылками набирают меньше реакций, потому что открывающаяся страница полностью перекрывает интерфейс соцсети.
  • После обновления при переходе по ссылке оригинальный пост будет сворачиваться вниз — пользователи смогут нажать лайк, сделать репост или ответить, не закрывая страницу.
  • Глава X Илон Маск также анонсировал изменения в работе системы рекомендаций, которые произойдут в «ближайшие недели». По его словам, Grok будет просматривать каждый новый пост и видео в X, чтобы подобрать для пользователей «интересный» контент и решить проблему небольших аккаунтов, публикации которых «никто не видит».

#новости #x

