Соцсети
Андрей Фролов

Исследователи сообщили об утечке номеров телефонов и других данных 533 млн аккаунтов Facebook Статьи редакции

Информация была собрана до 2019 года, но впервые появилась в открытом доступе.

  • На неназванном форуме для хакеров опубликована база с данными о 533 млн аккаунтах Facebook из 106 стран — об этом сообщил Алон Гал, техдиректор компании в сфере кибербезопасности Hudson Rock. В ней около 10 млн записей о пользователях из России.
  • В базе содержатся номера телефонов, Facebook ID, имена, опубликованные пользователями записи о местах жительства, даты рождения, записи в разделе «биография» и, в некоторых случаях, адреса email. Данные могут использоваться для мошенничества с помощью социальной инженерии и фишинга, считает Гал.
  • Business Insider подтвердила подлинность данных с помощью части базы — известные им номера совпали с пользователями Facebook, а на email из списка пришли письма о сбросе пароля на аккаунтах из того же списка.
  • Представитель Facebook сообщил BI, что данные были собраны через уязвимость, закрытую в 2019 году. Автор издания отмечает, что такая база впервые появляется в открытом доступе.

#новость #facebook #утечкаданных

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Salidjan Mikhmanov

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Илья Шишкунов

Salidjan
1

Приватность ≠ анонимность 
Сколько уже можно 

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Андрей Иванов

3

Баян

Ответить

Божественный дебаркадер

1

Социальная инженерия? Что-то получше придумают того, что мне через день приходит?😁

Ответить

Ware Wow

Божественный
5

Какой дурак будет удовлетворять себя в левой половине экрана?

Ответить

Божественный дебаркадер

Ware
3

У этих кул хакеров видать свои забавы, могут и на нижней половине, наверное 😁

Ответить

Вася Пражкин

Ware
0

Левша

Ответить

Alex

1

И эти онлаен-помойки еще имеют наглость просить телефоны и смс коды и сканы паспортов им заливать.

Это надо запретить законодательно. Скан паспорта может просить только Госуслуги)). И больше никто в стране.

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евгений аношин

Alex
2

а зачем госуслугам просить скан паспорта если у них он и так есть?))

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Ware Wow

Alex
1

Скан паспорта может просить только Госуслуги)). И больше никто в стране.

У "всех" в стране уже есть ваш паспорт, поэтому поздно )

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Юрий Белоножкин

1

533 млн

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умный человек

1

Очень вовремя всплывает, когда FB на хаях. 
Выглядит как будто кто-то шаристый зашёл в шорт перед выходными и сделал вброс

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Божественный дебаркадер

умный
0

Тема старая, просто раньше продавали, а сейчас в открытую выложили.

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BblCMOPK HACMOPKA

умный
0

В выходные. Когда ничего не торгуется. Отличная, надежная схема.

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умный человек

BblCMOPK
0

Да. Пока все сми растиражируют - больше охват будет

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Yulay Mambetov

0

Вчера Facebook принудительно привёл на страницу смены пароля 

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Для Сохранения

Yulay
1

Что их заставило так поступить, они конечно не рассказали.

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KINCH

0

Вот цукер. Ждем завтра пост от Пашки

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Ware Wow

0

Это даже меньше половины

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Георгий Михнов

0

Это не страшно, так и все и планировалось. Не то, что Яндекс, вечно косячат. Лохи.

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Илья Шишкунов

0

Пол года назад я создал Фейсбук, конечно же привязал к номеру телефона. 
Теперь моя телега выглядит вот так :( 

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Олечка Акимшина

0

Не пользуюсь им и очень рада)

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