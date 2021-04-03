Исследователи сообщили об утечке номеров телефонов и других данных 533 млн аккаунтов Facebook Статьи редакции
Информация была собрана до 2019 года, но впервые появилась в открытом доступе.
- На неназванном форуме для хакеров опубликована база с данными о 533 млн аккаунтах Facebook из 106 стран — об этом сообщил Алон Гал, техдиректор компании в сфере кибербезопасности Hudson Rock. В ней около 10 млн записей о пользователях из России.
- В базе содержатся номера телефонов, Facebook ID, имена, опубликованные пользователями записи о местах жительства, даты рождения, записи в разделе «биография» и, в некоторых случаях, адреса email. Данные могут использоваться для мошенничества с помощью социальной инженерии и фишинга, считает Гал.
- Business Insider подтвердила подлинность данных с помощью части базы — известные им номера совпали с пользователями Facebook, а на email из списка пришли письма о сбросе пароля на аккаунтах из того же списка.
- Представитель Facebook сообщил BI, что данные были собраны через уязвимость, закрытую в 2019 году. Автор издания отмечает, что такая база впервые появляется в открытом доступе.
Какой дурак будет удовлетворять себя в левой половине экрана?
Божественный дебаркадер
У этих кул хакеров видать свои забавы, могут и на нижней половине, наверное 😁
И эти онлаен-помойки еще имеют наглость просить телефоны и смс коды и сканы паспортов им заливать.
Это надо запретить законодательно. Скан паспорта может просить только Госуслуги)). И больше никто в стране.
Очень вовремя всплывает, когда FB на хаях.
Выглядит как будто кто-то шаристый зашёл в шорт перед выходными и сделал вброс
Божественный дебаркадер
Тема старая, просто раньше продавали, а сейчас в открытую выложили.
В выходные. Когда ничего не торгуется. Отличная, надежная схема.
Вчера Facebook принудительно привёл на страницу смены пароля
Это не страшно, так и все и планировалось. Не то, что Яндекс, вечно косячат. Лохи.
Пол года назад я создал Фейсбук, конечно же привязал к номеру телефона.
Теперь моя телега выглядит вот так :(
Блоги компаний
Показать еще