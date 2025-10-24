Instagram* разрешил редактировать фото и видео в «Историях» по текстовому запросу с помощью ИИ-инструментов Meta* AI

Также пользователям доступны некоторые предустановленные эффекты.Источник: Meta*Для использования новых функций нужно нажать значок кисточки в верхней части в «Историях». Пользователи смогут добавлять, удалять и изменять объекты, вводя текстовые запросы. В Instagram* не уточнили, в каких странах доступны ИИ-инструменты.Среди примеров запросов, которые приводит Meta*: изменить цвет волос, добавить корону на голову и вставить фон с закатом. Также доступны предустановленные эффекты — например, в видео можно добавить снег или языки пламени.Для использования инструментов необходимо согласиться с условиями использования Meta* AI, которые разрешают анализировать медиафайлы и черты лица с помощью ИИ, отмечает TechCrunch.*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #instagram #meta