Reuters: сервисы Meta* показывают пользователям 15 млрд мошеннических объявлений в день — на них приходится около 10% рекламной выручки

Компания планирует усилить контроль, но опасается, что это повлияет на её финансовые показатели и нарушит стратегические планы, следует из внутренних документов.Скриншот ReutersВ конце 2024 года Meta* прогнозировала, что получит около $16 млрд выручки от рекламы мошеннических схем и запрещённых товаров, говорится в документах компании, которые изучило Reuters.Из них также следует, что владелец Instagram*, WhatsApp* и Facebook* на протяжении как минимум трёх лет применяет «неэффективный» подход для выявления и блокировки незаконной рекламы, отмечает агентство.Meta* блокирует рекламодателей только в том случае, если её алгоритмы показывают 95%-ную вероятность мошенничества. Если эта вероятность ниже, но подозрения остаются, компания устанавливает для таких клиентов более высокие ставки за показы рекламы «в качестве штрафа».В документах также говорится, что пользователи, которые нажимают на мошеннические объявления, «с большой вероятностью» будут видеть их чаще из-за особенностей рекомендательных систем.Данные внутренней оценки Meta*, на которые ссылается Reuters, охватывают период с 2021-го по 2025 год. По словам агентства, они демонстрируют нежелание компании принимать меры, которые могут нанести ущерб её финансовым интересам.В презентации, подготовленной отделом безопасности Meta* весной 2025 года, говорится, что продукты компании использовались в трети всех успешных мошеннических схем в США. В других документах также отмечается, что некоторые конкуренты более эффективно борются с мошенничеством на своих платформах.Рекламировать мошенничество в сервисах Meta* проще, чем в GoogleЦитата Reuters из внутренних документов компанииКомпания планирует усилить контроль и добиться сокращения выручки от незаконной рекламы в будущем, но обеспокоена тем, что это повлияет на её финансовые показатели и приведёт к нарушению стратегических планов, например, по развитию ИИ, следует из внутренних данных.Кроме того, в Meta* считают, что регуляторы неизбежно наложат штрафы за незаконную рекламу. По собственным прогнозам компании, их размер может составить до $1 млрд. Впрочем, это сумма будет «значительно» меньше той выручки, которую приносят мошеннические объявления.По информации Reuters, руководство Meta* решило принимать меры только в ответ на действия регуляторов. В компании также установили ограничения на размер выручки, которую они готовы потерять из-за борьбы с подозрительными рекламодателями.Несмотря на рост онлайн-мошенничества в последние годы, в Meta* не спешили наращивать инвестиции в системы автоматического обнаружения незаконных действий, а саму проблему относили к категории «низкой степени серьёзности», следует из документов.Сотрудникам рекомендовали сосредоточиться на злоумышленниках, которые выдают себя за знаменитостей или крупные бренды. Деятельность «самозванцев» может вызвать недовольство рекламодателей и публичных лиц, а следовательно, снизить вовлечённость пользователей и выручку, заключили в компании.Фрагмент внутреннего документа от ноября 2024 года, в котором обсуждается выручка Meta* от мошеннической рекламы и юридические риски. Скриншот Reuters Представитель Meta* заявил Reuters, что полученные агентством документы «не отражают в полной мере» подход компании к борьбе с незаконной рекламой. По его словам, внутрення оценка доли выручки от мошеннических объявлений в 10% была приблизительной, а реальный показатель оказался ниже.Он добавил, что аудит проводили для принятия решения по увеличению инвестиций и принятию мер по борьбе со злоумышленниками.За последние 18 месяцев компания получила на 58% меньше пользовательских жалоб на мошенничество по всему миру, а с начала 2025 года удалила более 134 млн единиц мошеннического рекламного контента, указал он. *Meta, которая владеет Faceboo, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской в России и запрещена. #новости