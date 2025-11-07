Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Соцсети

Reuters: сервисы Meta* показывают пользователям 15 млрд мошеннических объявлений в день — на них приходится около 10% рекламной выручки

Компания планирует усилить контроль, но опасается, что это повлияет на её финансовые показатели и нарушит стратегические планы, следует из внутренних документов.

Скриншот Reuters
Скриншот Reuters
  • В конце 2024 года Meta* прогнозировала, что получит около $16 млрд выручки от рекламы мошеннических схем и запрещённых товаров, говорится в документах компании, которые изучило Reuters.
  • Из них также следует, что владелец Instagram*, WhatsApp* и Facebook* на протяжении как минимум трёх лет применяет «неэффективный» подход для выявления и блокировки незаконной рекламы, отмечает агентство.
  • Meta* блокирует рекламодателей только в том случае, если её алгоритмы показывают 95%-ную вероятность мошенничества. Если эта вероятность ниже, но подозрения остаются, компания устанавливает для таких клиентов более высокие ставки за показы рекламы «в качестве штрафа».
  • В документах также говорится, что пользователи, которые нажимают на мошеннические объявления, «с большой вероятностью» будут видеть их чаще из-за особенностей рекомендательных систем.
  • Данные внутренней оценки Meta*, на которые ссылается Reuters, охватывают период с 2021-го по 2025 год. По словам агентства, они демонстрируют нежелание компании принимать меры, которые могут нанести ущерб её финансовым интересам.
  • В презентации, подготовленной отделом безопасности Meta* весной 2025 года, говорится, что продукты компании использовались в трети всех успешных мошеннических схем в США. В других документах также отмечается, что некоторые конкуренты более эффективно борются с мошенничеством на своих платформах.

Рекламировать мошенничество в сервисах Meta* проще, чем в Google

Цитата Reuters из внутренних документов компании
  • Компания планирует усилить контроль и добиться сокращения выручки от незаконной рекламы в будущем, но обеспокоена тем, что это повлияет на её финансовые показатели и приведёт к нарушению стратегических планов, например, по развитию ИИ, следует из внутренних данных.
  • Кроме того, в Meta* считают, что регуляторы неизбежно наложат штрафы за незаконную рекламу. По собственным прогнозам компании, их размер может составить до $1 млрд. Впрочем, это сумма будет «значительно» меньше той выручки, которую приносят мошеннические объявления.
  • По информации Reuters, руководство Meta* решило принимать меры только в ответ на действия регуляторов. В компании также установили ограничения на размер выручки, которую они готовы потерять из-за борьбы с подозрительными рекламодателями.
  • Несмотря на рост онлайн-мошенничества в последние годы, в Meta* не спешили наращивать инвестиции в системы автоматического обнаружения незаконных действий, а саму проблему относили к категории «низкой степени серьёзности», следует из документов.
  • Сотрудникам рекомендовали сосредоточиться на злоумышленниках, которые выдают себя за знаменитостей или крупные бренды. Деятельность «самозванцев» может вызвать недовольство рекламодателей и публичных лиц, а следовательно, снизить вовлечённость пользователей и выручку, заключили в компании.
Фрагмент внутреннего документа от ноября 2024 года, в котором обсуждается выручка Meta* от мошеннической рекламы и юридические риски. Скриншот Reuters 
Фрагмент внутреннего документа от ноября 2024 года, в котором обсуждается выручка Meta* от мошеннической рекламы и юридические риски. Скриншот Reuters 
  • Представитель Meta* заявил Reuters, что полученные агентством документы «не отражают в полной мере» подход компании к борьбе с незаконной рекламой. По его словам, внутрення оценка доли выручки от мошеннических объявлений в 10% была приблизительной, а реальный показатель оказался ниже.
  • Он добавил, что аудит проводили для принятия решения по увеличению инвестиций и принятию мер по борьбе со злоумышленниками.
  • За последние 18 месяцев компания получила на 58% меньше пользовательских жалоб на мошенничество по всему миру, а с начала 2025 года удалила более 134 млн единиц мошеннического рекламного контента, указал он.

*Meta, которая владеет Faceboo, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской в России и запрещена.

#новости

9
3
1
17 комментариев