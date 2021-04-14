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Telegram запустил два новых веб-клиента для мобильных и десктопных устройств Статьи редакции

Обе версии поддерживают основные функции мессенджера.

26 26 комментариев
5235 просмотров

Версия K доступна по адресу https://webk.telegram.org, Версия Z — по адресу https://webz.telegram.org. Оба клиента поддерживают анимированные стикеры, тёмную тему, папки, комментарии и другие функции нативных приложений.

Компания объяснила создание двух отдельных версий «верой во внутреннюю конкуренцию». «Оба новых клиента одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах», — говорится в сообщении.

В новых версиях пока не поддерживаются в том числе голосовые и секретные чаты, переключение между учётными записями и редактор фотографий. Пожаловаться на спам тоже нельзя.

В ноябре 2019 года Telegram запустил конкурс JavaScript Contest на создание новой веб-версии без использования сторонних фреймворков интерфейса.

#новость #telegram

26 26 комментариев
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26 комментариев
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Nikolay Ganin

9

Так, а чем они отличаются то?

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KINCH

Nikolay
33

Версия K просматривается отделом K

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Сергей Милосердов

KINCH
2

А версия Z - для поколения Z?

Ответить

Алексей Кравцов

Nikolay
1

Адресами

Ответить

Вася Пражкин

Nikolay
0

Версия Z - для зумеров.

Ответить

Павел

Nikolay
0

Компания объяснила создание двух отдельных версий «верой во внутреннюю конкуренцию». «Оба новых клиента одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах», — говорится в сообщении.

Телеграм сам не смог выбрать и решил переложить эту проблему на пользователей.

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Infinity Trap

6

- Мистер Эппл?
- Да
- Мистер Дуров передаёт вам привет.

Ответить

Trubin 🐜

4

Готовность к удалению из Эппстор: 3... 2... 1!

Ответить

hd2gg

2

А как же X?

Ответить

Александр

hd2gg
0

Это приложение, которое давно забросили.

Ответить

Денис Обухов

2

В версии Z на ios по свайпу назад переходишь не в список чатов, а на предыдущий сайт. В остальном всё ок. В версии K свайп работает круто, как в приложении. Но нет долгого нажатия на сообщение, из-за этого не очень понял как ответить на определенное сообщение. В версии Z по долгому тапу появляется меню. В общем, как мне показалось в версии K взаимодействие с приложением больше заточено под iOS, есть анимации интерфейса и все работает более плавно. Но Z для меня более функциональная.

Ответить

Altana Batashova

0

А всё-таки зачем нужны эти версии? Основной телеграм останется неизменным?

Ответить

Trubin 🐜

Altana
3

Есть небезосновательное предположение, что основное приложение телеграм вылетит скоро из Эппстора за нарушение правил Эппл.

Ответить

Пластиковое Окно

Trubin
3

Тогда он нахуй никому не нужен будет без нативных приложений.

Ответить

Trubin 🐜

Пластик…
–7

Да он и так сейчас не особо кому нужен. Телеграм на первом месте среди всех приложений только в трёх странах: Узбекистан, Иран, Эфиопия. Остальной цивилизованный мир этим не пользуется. 

Ответить

Valentin

Trubin
0

Интересная методика оценки популярности приложения — если не на первом месте, значит никто не пользуется.

Ответить

hyposlasher

Пластик…
0

С чего вдруг?

Ответить

Павел

hyposla…
–1

Как минимум, использование станет менее удобным, так как веб-приложения на iOS не могут отправлять пуши. Не будет интеграции с системным шэрингом, поэтому будет труднее делиться файлами или ссылками.

Ответить

Александр Якунин

Павел
0

Пуши, серьезно ?

Ответить

Павел

Алексан…
0

А вы хотите сами регулярно заходить и проверять, написал ли вам кто-то?

Ответить

alex twit

1

Версия Э для эшников будет? 

Ответить

Радостный единорожек88

1

Нужно 26 версий. 

Ответить

alex twit

Радостный
0

По числу бакинских комиссаров? 

Ответить

Александр

1

@Редакция vc.ru , добавьте ещё информацию, что Telegram выпустил новую версию приложения для Android, которая вне плей-маркета и на которой доступен прон и заблокированные по авторским правам каналы.

https://telegram.org/android

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Александр Сергеев

–2

Вот это мужчина, а вы и дальше любите своих эмобоев

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Василий С.

0

Молодец Паша, умеет правильно мыслить

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