Обе версии поддерживают основные функции мессенджера.

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Версия K доступна по адресу https://webk.telegram.org, Версия Z — по адресу https://webz.telegram.org. Оба клиента поддерживают анимированные стикеры, тёмную тему, папки, комментарии и другие функции нативных приложений.

Компания объяснила создание двух отдельных версий «верой во внутреннюю конкуренцию». «Оба новых клиента одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах», — говорится в сообщении.

В новых версиях пока не поддерживаются в том числе голосовые и секретные чаты, переключение между учётными записями и редактор фотографий. Пожаловаться на спам тоже нельзя.