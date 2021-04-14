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Telegram запустил два новых веб-клиента для мобильных и десктопных устройств Статьи редакции
Обе версии поддерживают основные функции мессенджера.
Версия K доступна по адресу https://webk.telegram.org, Версия Z — по адресу https://webz.telegram.org. Оба клиента поддерживают анимированные стикеры, тёмную тему, папки, комментарии и другие функции нативных приложений.
Компания объяснила создание двух отдельных версий «верой во внутреннюю конкуренцию». «Оба новых клиента одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах», — говорится в сообщении.
В новых версиях пока не поддерживаются в том числе голосовые и секретные чаты, переключение между учётными записями и редактор фотографий. Пожаловаться на спам тоже нельзя.
В ноябре 2019 года Telegram запустил конкурс JavaScript Contest на создание новой веб-версии без использования сторонних фреймворков интерфейса.
Так, а чем они отличаются то?
В версии Z на ios по свайпу назад переходишь не в список чатов, а на предыдущий сайт. В остальном всё ок. В версии K свайп работает круто, как в приложении. Но нет долгого нажатия на сообщение, из-за этого не очень понял как ответить на определенное сообщение. В версии Z по долгому тапу появляется меню. В общем, как мне показалось в версии K взаимодействие с приложением больше заточено под iOS, есть анимации интерфейса и все работает более плавно. Но Z для меня более функциональная.
А всё-таки зачем нужны эти версии? Основной телеграм останется неизменным?
Тогда он нахуй никому не нужен будет без нативных приложений.
С чего вдруг?
Пуши, серьезно ?
@Редакция vc.ru , добавьте ещё информацию, что Telegram выпустил новую версию приложения для Android, которая вне плей-маркета и на которой доступен прон и заблокированные по авторским правам каналы.
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