Meta* свернула исследование о негативном влиянии соцсетей на ментальное здоровье и скрыла промежуточные результаты — Reuters

Это стало известно из внутренних документов, которые компания должна была предоставить в рамках судебного разбирательства.Источник: ShutterstockКомпания прекратила внутреннее исследование влияния Facebook* и Instagram* на психическое состояние пользователей, когда получила негативные результаты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы по делу, возбуждённому против компании школьными округами США — они объединяют государственные начальные и средние школы.Исследование под кодовым названием «Проект Меркурий» проводили в 2020 году совместно с компанией Nielsen. Люди, которые перестали пользоваться соцсетями на неделю, сообщали о снижении уровня депрессии, одиночества и тревожности.Как указано в документе, компания не публиковала результаты и не стала продолжать эксперимент. Сотрудникам сказали, что впечатления участников искажены «существующим в СМИ нарративом» о компании.Однако тогдашнему главе по публичной политике Нику Клеггу в частном порядке сообщили, что выводы верны и «действительно показывает причинно-следственную связь с социальным сравнением». Один из сотрудников якобы заявил, что замять результаты — значит повести себя, как табачные компании, которые не афишировали информацию о вреде сигарет.Как прокомментировал представитель Meta* Энди Стоун, исследование прекратили из-за неточной методологии, при этом компания работает над повышением безопасности продуктов и прислушивается к родителям при внесении изменений.Юридическая фирма Motley Rice подала в суд не только на Meta*, а также на Google, TikTok и Snapchat от имени школьных округов. Истцы утверждают, что компании скрывают от подростков и родителей признанные ими риски соцсетей. Разработанные Meta* ограничения для подростков называют неэффективными. Стоун опроверг эти заявления.Meta* подала ходатайство об исключении своих внутренних документов из материалов дела. Слушание назначено на 26 января 2026 года в окружном суде Северной Калифорнии.*Meta, которая владеет Faceboo, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской в России и запрещена.#новости