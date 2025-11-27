Grok добавили в редактор постов в X — он может исправить ошибки или переписать текст в другом стиле

Также Grok начал ранжировать посты в ленте. Источник: cb_dogeИнтеграция позволяет редактировать черновик публикации с помощью Grok. Чат-бот может исправить грамматические ошибки, сократить текст или переписать его в другом стиле.Кроме того, Grok теперь сортирует публикации в ленте по вовлечённости и релевантности. Посты от людей, на которых подписан пользователь, ранжируются на основе того, что чат-бот считает «наиболее интересным».При этом в настройках можно выбрать хронологическую ленту без использования алгоритмов Grok.#новости #x