Telegram добавил групповые видеозвонки и трансляцию экрана Статьи редакции
Среди других обновлений — настройки шумоподавления, анимированные фоны и анимации при отправке сообщений.
Видеотранcляцию с камеры или изображения с экрана можно включить в голосовом чате любой группы.
Чтобы превратить голосовой чат в групповой видеозвонок, любой из участников должен включить видеорежим, нажав на значок камеры. Он доступен первым 30 подключившимся участникам, но лимит планируют увеличить.
Видео можно развернуть на полный экран, а также закрепить видео любого собеседника — так камера не будет переключаться на новых участников.
Также можно включать трансляцию с экрана — как отдельно, так и вместе с изображением с камеры.
Групповые звонки оптимизировали для больших экранов: на планшете, например, есть боковая панель со списком участников и видеотрансляций.
А на компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне. Можно делиться изображением как всего рабочего стола, так и отдельной программы.
В новой версии улучшили шумоподавление, которое при необходимости можно отключить в настройках голосового чата.
Кроме групповых видеозвонков в Telegram появились анимированные фоны для чатов, анимации при отправке сообщений, кнопка меню у ботов, новые возможности для импорта стикеров, подсказки об актуальности данных и другие.
Но почему у телеги качество звука самое ужасное и нестабильное из всех конкурентов. как минимум вацап и скайп гораздо лучше.
Видимо только у Вас проблема. У меня все отлично, лучше чем в ватс ап это точно.
У Whatsapp зато стабильно задержка 1-2 секунды. Невозможно общаться.
Может быть просто потому-что пока монетизация не пошла на полную катушку, особо не получится развернуть хорошие CDN и прочие прелести масштабирования ? У Дурова нет таких ресурсов как у вацап и скайп, он хотел по пырому поднять через TON, но понял что дорожка эта пока очень шаткая и если перейти дорогу всяким "цивилизованным" странам, то потом не понятно в каком посольстве "скрываться" надо будет)).
Так что думаю, что в техническом плане Дуров`ы и Ко при прочих равных финансовых вливаниях сделают качество не хуже чем у аналогов!
p.s. было несколько раз качество не очень, но скорее всего это мобильная связь(или может магистральная какая) в моменте шалила. В остальном точно не хуже.
Телеграм – это добро, телеграм – это я люблю, телеграм хранит мои фото и видео, даёт всю нужную информацию, обсуждения. Телеграм и браузера достаточно в смартфоне, ну еще банковское приложение, да проводник по файлам, фотокамера. Остальное не надо. Если телеграм сделает карты, то зачем мне будет навигатор в машине. Музыку слушать могу, мессенджер есть, публичные личности, СМИ есть, учебные каналы есть, книги есть, обмен всем есть, удаление аккаунта навсегда есть, удаление своих и чужих сообщений из личной переписки есть (ватсап, вайбер, вк вообще доисторические приложения в сравнении с телегой). Не хватает разве что полной интеграции YouTube в телеге, да её ни у кого нет. Пишешь себе бота и изучаешь программирование, познаешь жизнь и бытие, читая уйму классических книжек, официальный канал классической музыки есть, слушай обслушайся. Многие компании делают боты в телеге, пирожок уже можно заказать. Платежной системой ещё не стал телеграм.
Ну это я еще про кучу стикеров, кастомизацию как ПК приложения, так и мобильного не сказала.
Телеграм – это песнь льда и пламени под звуки подрыва жепп спецслужб и тоталитарных режимов.
Ну все, ZOOM, прощай!
да и скайпу тоже аривидерчи, я его только из-за шаринга экрана использовал
Пока ещё нет ((
Минусы видео встреч в телеграмме:
- Записывается только аудио
- Транслируется весь экран, а не выбранное рабочее окно
- Нельзя из переговорок подключиться
Но мне кажется, что эти минусы довольно просто устраняются
На рекламных роликах все такие дружные, красивые, приветливые, улыбаются и довольны жизнью. А теперь вспомните групповые звонки в вашей конторе...
Конечно, реальные звонки не такие вылизанные, но мы на созвонах вообще регулярно ржём над чем-нибудь. Если у вас все неприветливые и мрачные, возможно, это повод задуматься о месте работы.
мы на созвонах вообще регулярно ржём над чем-нибудь
Вы не в Тинькофф случаем работаете?
Молодец Паша ещё чу чуть и догонит одноклассники
Что бы он ни делал, надо хейтить?
Комментарий удален
Какая ещё Tina Flowers? Баба явно русская.
Вацап пихает качество в свой продукт. А телега Анимации. Кто на что берёт.
В каком месте г... с урезанным функционалом под названием "Whatsapp" пихает качество?
Алилуйа, братья и сестры!
Добавьте еще каналы по подписке, типа как аналог патреона, чтобы подписчики могли донатить периодически своему блогеру за дополнительный контент
7 лет, а профилей уведомлений (семья, друзья, работа итп) всё нет, но зато анимированные обои
Одни лощенные белые молодые европеоиды на превьюшках ,где старики, где дети, где азиаты, где негры, где хотя бы дагестанцы.
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