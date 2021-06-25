Среди других обновлений — настройки шумоподавления, анимированные фоны и анимации при отправке сообщений.

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Видеотранcляцию с камеры или изображения с экрана можно включить в голосовом чате любой группы.

Чтобы превратить голосовой чат в групповой видеозвонок, любой из участников должен включить видеорежим, нажав на значок камеры. Он доступен первым 30 подключившимся участникам, но лимит планируют увеличить.

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Видео можно развернуть на полный экран, а также закрепить видео любого собеседника — так камера не будет переключаться на новых участников.

Также можно включать трансляцию с экрана — как отдельно, так и вместе с изображением с камеры.

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Групповые звонки оптимизировали для больших экранов: на планшете, например, есть боковая панель со списком участников и видеотрансляций.

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А на компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне. Можно делиться изображением как всего рабочего стола, так и отдельной программы.

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В новой версии улучшили шумоподавление, которое при необходимости можно отключить в настройках голосового чата.

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