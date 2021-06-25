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Соцсети
Евгения Евсеева

Telegram добавил групповые видеозвонки и трансляцию экрана Статьи редакции

Среди других обновлений — настройки шумоподавления, анимированные фоны и анимации при отправке сообщений.

42 42 комментария
3260 просмотров

Видеотранcляцию с камеры или изображения с экрана можно включить в голосовом чате любой группы.

Чтобы превратить голосовой чат в групповой видеозвонок, любой из участников должен включить видеорежим, нажав на значок камеры. Он доступен первым 30 подключившимся участникам, но лимит планируют увеличить.

Telegram

Видео можно развернуть на полный экран, а также закрепить видео любого собеседника — так камера не будет переключаться на новых участников.

Также можно включать трансляцию с экрана — как отдельно, так и вместе с изображением с камеры.

Telegram

Групповые звонки оптимизировали для больших экранов: на планшете, например, есть боковая панель со списком участников и видеотрансляций.

Telegram

А на компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне. Можно делиться изображением как всего рабочего стола, так и отдельной программы.

Telegram

В новой версии улучшили шумоподавление, которое при необходимости можно отключить в настройках голосового чата.

Telegram

Кроме групповых видеозвонков в Telegram появились анимированные фоны для чатов, анимации при отправке сообщений, кнопка меню у ботов, новые возможности для импорта стикеров, подсказки об актуальности данных и другие.

#новость #telegram

42 42 комментария
56
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42 комментария
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Anton Vlasov

14

Но почему у телеги качество звука самое ужасное и нестабильное из всех конкурентов. как минимум вацап и скайп гораздо лучше.

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Артем Голендберг

Anton
14

Видимо только у Вас проблема. У меня все отлично, лучше чем в ватс ап это точно.

Ответить

Andr K

Артем
7

нет. У меня тоже в телеграме стабильно отвратное качество звука.
В вацап звук прекрасный

Ответить

Johny Lee

Артем
1

Нет, телеграм по созвону это просто самое ужасное, что я слышал

Ответить

Роман Дегтярев

Артем
0

В раз 10 причём, не понимаю зачем ватсап, если есть телега. 

Ответить

Николай Гончаров

Артем
0

Плюсую

Ответить

Евгений Нуриш

Anton
2

Наверное, перепутали домофон со смартфоном. 

Ответить

Alexander Ivanov

Anton
0

У Whatsapp зато стабильно задержка 1-2 секунды. Невозможно общаться.

Ответить

Сервис opencart-course

Anton
0

Может быть просто потому-что пока монетизация не пошла на полную катушку, особо не получится развернуть хорошие CDN и прочие прелести масштабирования ? У Дурова нет таких ресурсов как у вацап и скайп, он хотел по пырому поднять через TON, но понял что дорожка эта пока очень шаткая и если перейти дорогу всяким "цивилизованным" странам, то потом не понятно в каком посольстве "скрываться" надо будет)).
Так что думаю, что в техническом плане Дуров`ы и Ко при прочих равных финансовых вливаниях сделают качество не хуже чем у аналогов!

p.s. было несколько раз качество не очень, но скорее всего это мобильная связь(или может магистральная какая) в моменте шалила. В остальном точно не хуже.

Ответить

Роман Дегтярев

Anton
0

Ахахахахахха, про ватсап вы сейчас пошутили надеюсь?

Ответить

Ann Partovi

10

Телеграм – это добро, телеграм – это я люблю, телеграм хранит мои фото и видео, даёт всю нужную информацию, обсуждения. Телеграм и браузера достаточно в смартфоне, ну еще банковское приложение, да проводник по файлам, фотокамера. Остальное не надо. Если телеграм сделает карты, то зачем мне будет навигатор в машине. Музыку слушать могу, мессенджер есть, публичные личности, СМИ есть, учебные каналы есть, книги есть, обмен всем есть, удаление аккаунта навсегда есть, удаление своих и чужих сообщений из личной переписки есть (ватсап, вайбер, вк вообще доисторические приложения в сравнении с телегой). Не хватает разве что полной интеграции YouTube в телеге, да её ни у кого нет. Пишешь себе бота и изучаешь программирование, познаешь жизнь и бытие, читая уйму классических книжек, официальный канал классической музыки есть, слушай обслушайся. Многие компании делают боты в телеге, пирожок уже можно заказать. Платежной системой ещё не стал телеграм. 

Ну это я еще про кучу стикеров, кастомизацию как ПК приложения, так и мобильного не сказала.

Телеграм – это песнь льда и пламени под звуки подрыва жепп спецслужб и тоталитарных режимов.

Ответить

Игорь Филиппов

Ann
12

Зелибоба ты что ли?

Ответить

Александр Антонов

Ann
0

Даешь Телеграм ОС!

Ответить

Yury Kotov

10

С onlyfans интеграцию нужно

Ответить

олег Загинциев

8

Ну все, ZOOM, прощай!

Ответить

Дмитрий Кедов

олег
5

да и скайпу тоже аривидерчи, я его только из-за шаринга экрана использовал

Ответить

Алексей Козинов

олег
3

Пока ещё нет ((
Минусы видео встреч в телеграмме:
- Записывается только аудио
- Транслируется весь экран, а не выбранное рабочее окно 
- Нельзя из переговорок подключиться 

Но мне кажется, что эти минусы довольно просто устраняются 

Ответить

Илья Волочков

6

На рекламных роликах все такие дружные, красивые, приветливые, улыбаются и довольны жизнью. А теперь вспомните групповые звонки в вашей конторе...

Ответить

Евгений Трифонов

Илья
7

Конечно, реальные звонки не такие вылизанные, но мы на созвонах вообще регулярно ржём над чем-нибудь. Если у вас все неприветливые и мрачные, возможно, это повод задуматься о месте работы.

Ответить

Вася Пражкин

Евгений
0

 мы на созвонах вообще регулярно ржём над чем-нибудь

Вы не в Тинькофф случаем работаете? 

Ответить

Евгений Трифонов

Вася
7

Нет, я просто умею выбирать правильный фон для созвонов

Ответить

Johnny Vorony

Илья
5

Мы отключаем видео, чтобы не видеть грустные лица

Ответить

Иван Шеметов

–7

Молодец Паша ещё чу чуть и догонит одноклассники 

Ответить

умный человек

Иван
5

Что бы он ни делал, надо хейтить?

Ответить

Роман Дегтярев

умный
0

А где тут хейт? Вы одноклассники не уважаете? 

Ответить

Федор Чеботарев

3

ура, можно будет освободить место и удалить зум и скайп)

Ответить

Комментарий удален

Хозяин

0

Какая ещё Tina Flowers? Баба явно русская.

Ответить

John Eastwood

Хозяин
2

Антонина Цветкова

Ответить

Тайлер Юсупов

0

Вацап пихает качество в свой продукт. А телега Анимации. Кто на что берёт.

Ответить

Алексей Козинов

Тайлер
1

А что мешает анимации быть качественной?)

Ответить

Роман Дегтярев

Тайлер
0

В каком месте г... с урезанным функционалом под названием "Whatsapp" пихает качество?

Ответить

Родион Галанев

1

Алилуйа, братья и сестры!

Ответить

John Eastwood

Родион
0

Потрошитель, ты что ли?)

Ответить

Кто то из паралельной вселенной

1

уже месяц в бете телеграма :)

Ответить

Иван Арефьев

1

Добавьте еще каналы по подписке, типа как аналог патреона, чтобы подписчики могли донатить периодически своему блогеру за дополнительный контент 

Ответить

S4 Consulting

0

Пашка молодец. Ждем корпоративный тариф.

Ответить

Akzhan Aldungarov

0

Просто Павел.

Ответить

Alexander Ivanov

0

Телега уверенно врывается в корпоративный сегмент! 

Ответить

Константин Арманкуцев

0

Огонь! Дуров молодец!

Ответить

sardelkin

0

7 лет, а профилей уведомлений (семья, друзья, работа итп) всё нет, но зато анимированные обои

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Роман Дегтярев

0

И чем это лучше того же Дискорда?

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Чтормит

0

Одни лощенные белые молодые европеоиды на превьюшках ,где старики, где дети, где азиаты, где негры, где хотя бы дагестанцы.

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