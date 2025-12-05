Популярное
Артур Томилко
Соцсети

ЕС оштрафовал соцсеть X на $140 млн за нарушение правил регулирования контента и прозрачности, в том числе за «обманчивый дизайн» галочки верификации

TikTok, который пообещал устранить нарушения, избежал штрафа.

Фото Reuters 
Фото Reuters 
  • Европейские регуляторы по итогам двухлетнего расследования пришли к выводу, что X допустила нарушения Закона о цифровых услугах ЕС (DSA) пишет Reuters.
  • В частности, соцсеть использовала «обманчивый дизайн синей галочки для верифицированных профилей», не вела должным образом «репозиторий рекламы» с данными о кампаниях, а также ограничила доступ к инструментам, который исследователи использовали для анализа контента.
  • За это компанию оштрафовали на $140 млн. Кроме того, она должна устранить выявленные нарушения в течение 90 дней, иначе ей грозят дополнительные штрафы.
  • В администрации президента США Дональда Трампа решение ЕС назвали попыткой цензуры. Представитель Еврокомиссии заявил, что штраф «соразмерен» тяжести нарушения, а его цель — обеспечить соблюдение DSA. В X пока не комментировали ситуацию.
  • Европейские регуляторы также проводили расследование в отношение TikTok. Но соцсеть смогла избежать штрафа, пообещав устранить нарушения, указывает Reuters.

#новости #ec #x

